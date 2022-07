La expulsión de Borràs del Parlament pone en riesgo el Gobierno de la Generalidad

Algunos dirigentes de Junts, como Torra, piden romper la coalición.

La Mesa del Parlament ha aprobado este jueves -con los cinco votos de PSC, ERC y CUP, frente a uno en contra de JxCat- suspender a Laura Borràs como diputada y presidenta de la cámara catalana, segunda autoridad política de Cataluña, tras la apertura de juicio oral por su causa judicial por corrupción. Esta decisión tensiona el Govern de la Generalidad, que sustentan ERC y JxCat. Así lo ha puesto de manifiesto el ex presidente de la Generalidad, Quim Torra, que ha pedido romper la coalición.

Así lo han explicado a Efe fuentes parlamentarias, después de que la Mesa haya iniciado su reunión sobre las 12.15 horas, con un único punto en el orden del día: la suspensión de Borràs en aplicación del artículo 25.4 del reglamento del Parlament, tras enviarla a juicio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por los delitos de prevaricación y falsedad documental, al fraccionar presuntamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes.

El artículo 25.4 -introducido en la reforma del reglamento que aprobaron Junts pel Sí y la CUP en 2017, en vísperas del referéndum unilateral del 1 de octubre- establece que la Mesa «debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata» si a un diputado le abren juicio oral por corrupción.

Borràs no ha participado en la deliberación ni en la votación sobre su suspensión, por evidente conflicto de intereses, por lo que se ha ausentado de la sala poco antes de las 13.00 horas, cuando el resto de miembros de la Mesa -Alba Vergés y Ruben Wagensberg (ERC), Assumpta Escarp y Ferran Pedret (PSC-Units), Aurora Madaula (JxCat) y Carles Riera (CUP)- han empezado a debatir y votar el 25.4.

Torra pide «reflexionar» sobre si romper con ERC

El expresidente catalán Quim Torra ha asegurado este jueves que la previsible suspensión de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, deja al independentismo «muy tocado» y ha dejado entrever que JxCat debería «reflexionar» sobre su posible salida del Govern si se la aparta del cargo con los votos de ERC.

Una vez iniciada la reunión de la Mesa del Parlament que votará si suspenden a Borràs de su condición de diputada, Torra ha comparecido ante los medios para defender a la presidenta, a quien ha calificado de «persona íntegra y decente».

«Lo que me sabe peor es que se le cuelgue la etiqueta de corrupta a Laura Borràs, me duele mucho porque no hemos sido personas que nos hayamos aferrado a ninguna silla», ha asegurado.

Torra ha afirmado que, de confirmarse la suspensión de la presidenta gracias a los votos de ERC y CUP, «el militante de base de JxCat no entendería que su partido no tomara una determinada decisión», apuntando a la salida del Govern de la formación.

«Lo decidirá JxCat, pero si su presidenta es suspendida y JxCat cree que no debería serlo, la reflexión conduce a una decisión clarísima», ha explicado.

Torra también ha hecho referencia a la reunión de la mesa de diálogo celebrada ayer en la Moncloa y ha apuntado que está «dejando de lado el derecho a la autodeterminación» de Cataluña.

En este sentido, ha defendido que el independentismo debería «ir a por todas» y ha hecho un llamamiento a que los políticos catalanes se pongan «delante del espejo y asuman sus errores».

«En días como hoy, donde hay una cierta desolación, es cuando debemos coger más fuerza e iniciativa para plantarnos y decir que estamos en un proceso de independencia», ha recalcado.