La familia de Djokovic, ante la persecución de Australia al tenista: ‘Todo el mundo libre debería levantarse’

El padre del Novak Djokovic ha afirmado que «todo el mundo libre debería levantarse» contra la injusticia que está sufriendo el tenista serbio y apoyar «al Espartaco del nuevo mundo». «Novak y su equipo presentaron los mismos documentos que otros 25 tenistas (que recibieron exenciones) y no tuvieron ningún problema, solo Novak», ha afirmado en declaraciones a Sky News.

«Querían humillarlo. Podrían haber dicho ‘no vengas, Novak’, y eso habría estado bien. Pero no, querían humillarlo y aún lo mantienen en prisión», ha añadido sobre el aislamiento impuesto a su hijo, al que las autoridades australianas no dejan entrar en el país por no tener inoculadas las vacunas del coronavirus.

En este sentido, Srdjan Djokovic ha reiterado que el tenista «no está detenido», sino «en prisión». «Se llevaron todas sus cosas, incluso su cartera, lo dejaron solo con su teléfono y sin cambiarse de ropa, sin ningún lugar para lavarse la cara», ha indicado.

«Nuestro orgullo es un prisionero de estos idiotas, qué vergüenza, todo el mundo libre junto con Serbia debería levantarse. Esta no es una batalla de Serbia y Novak, es una batalla para miles de millones de personas, por la libertad de expresión y de comportamiento», ha subrayado.

Mientras, el deportista sigue retenido en el Park Hotel, un centro de cuarentena estatal en Melbourne que también ha albergado a solicitantes de asilo esperando el resultado de una apelación contra la decisión de la Fuerza Fronteriza Australiana (ABF) de cancelar su visado de entrada y deportarlo.

En un mensaje a su familia, Dkojovic ha asegurado que su gracia es «espiritual». «¡Dios todo lo ve! La moralidad y la ética como los más grandes ideales son las estrellas que guían hacia la elevación espiritual. Mi gracia es espiritual y su riqueza es material», ha añadido.

Por otra parte, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha dicho que Djokovic está siendo víctima de una «persecución política» por parte del primer ministro australiano Scott Morrison y otros miembros del gobierno del país.

