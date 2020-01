La Guardia Civil considera que la gestión de Marlaska no ha sido positiva

La Guardia Civil considera que la gestión de Fernando Grande Marlaska al frente del Ministerio del Interior no ha sido positiva para la Benemérita, según una nota de la Asociación Pro Guardia Civil (APROG).

Publicidad

No obstante, señalan que “en esta nueva etapa que va a comenzar, queremos desearle la mayor de las suertes”.

«Consideramos que no se ha rodeado del equipo adecuado para los intereses de los guardias civiles; lo dijimos con algún nombramiento y el tiempo y los hechos nos ha dado la razón. No ha cumplido el acuerdo sobre la equiparación salarial firmado con un anterior Gobierno de España, incluyendo la pérdida de parte de las cantidades establecidas en el reparto correspondientes al segundo tramo. No se ha avanzado en el modelo policial que se estaba debatiendo en el Parlamento y en el que APROGC no ha sido escuchada hasta la fecha; no ha llevado a cabo un reparto equitativo en cuanto a la inversión en infraestructuras ni equipos en el seno de la Guardia Civil; y ha relegado a la institución a un segundo plano en detrimento de otros Cuerpos”.

Con todo, la APROG considera que “lo más vergonzoso es que dijo a los Guardias Civiles de la Agrupación de Tráfico de Navarra que las competencias de Tráfico en la Comunidad Foral no serían traspasadas”.

“Esperamos que, en esta nueva etapa, deshaga todos sus errores y, de una vez por todas, trate a los guardias civiles como lo que son y no como policías de segunda. Confiamos en que sea capaz de reunir un buen equipo de trabajo, acorde a la importancia que tiene ese Ministerio que va a dirigir y sobre todo, que aborde los problemas reales de la Guardia Civil con la misma lealtad hacia el Cuerpo, como la que todos y cada uno de sus miembros tenemos para con usted”, subrayan.