La Guardia Civil de la Región de Murcia detiene a un peligroso delincuente marroquí por prender fuego a una indigente… ¡pero nadie habla de racismo!

AD.- Pongamos un ejemplo: se arma una trifulca y a resultas de la misma tenemos a un marroquí con un brazo roto. De inmediato se clama y se acusa de “odio” y xenofobia al agresor si es español. Pero si un marroquí prende fuego a un indigente español, como ha ocurrido en la Región de Murcia, en este caso no se hablará de “racismo”, ni nadie se aventuraría a decir que el marroquí “odia” a los españoles y que por eso pretendió quemar vivo a la pobre víctima. Nada. Se trata solo de un delito de lesiones por quemaduras, pero “odio” o “racismo” no habría. Ahora imagine el lector la alarma social que habría provocado si un español hubiese prendido fuego a un indigente marroquí, las reacciones políticas que habría desencadenado, el tsunami de protesta de las organizaciones antirracistas, las denuncias de las oenegés progresiatas. Pero en este caso el autor de los hechos es marroquí; la víctima, española, y por este motivo ustedes no conocen la noticia, entre otras cosas porque la mayoría de los medios ha decidido ocultarla o reducirla a una breve crónica en la sección de sucesos. Y por supuesto, ni una sola mención acerca de la naturaleza racista del pretendido crimen.

Según la nota oficial, la Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una investigación para identificar, localizar y detener al autor de las lesiones por quemaduras cometidas contra una mujer, mientras se encontraba dentro de un saco de dormir, en la portería de un edificio de Alguazas (Murcia), donde habitualmente pernocta, que ha culminado con la detención de un «experimentado y violento» delincuente como presunto autor de delito de lesiones.

La investigación se inició el pasado 6 de diciembre, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un individuo había prendido fuego a una mujer en un edificio de Alguazas, donde los hechos generaron una grave alarma entre los vecinos, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Los guardias civiles averiguaron que todo se pudo haber iniciado a raíz de unas desavenencias entre el autor y la víctima, ambos supuestamente vinculados al consumo de sustancias estupefacientes.

La mujer, de la que se supo que pernoctaba habitualmente en la portería del citado edificio, se encontraba acostada en su saco de dormir cuando el ahora detenido, presuntamente, zanjó la discusión prendiéndole fuego con un mechero y huyendo del lugar. La mujer pudo zafarse, aunque tuvo que ser evacuada al hospital donde ingresó con quemaduras en el abdomen, piernas y manos.

Desde ese momento, la Benemérita recabó información e indicios para identificar al sospechoso, lo que resultó positivo al conocer que se trataba de un joven, de origen marroquí y asentado en el municipio de Alguazas, con un abultado historial de delitos, algunos de los cuales mostraban al sujeto como un individuo violento.

Los dispositivos policiales desarrollados para su localización condujeron a los guardias civiles hasta el municipio de Ceutí donde, al parecer, se mantenía oculto desde el día de los hechos.

Después de dos semanas de investigación, la Guardia Civil lo ha localizado con un significativo cambio de aspecto físico. Al parecer y con la supuesta intención de evitar su identificación, se había dejado barba y se había rasurado parte del cabello.

La investigación ha culminado con la detención de un varón, de 35 años, nacionalidad marroquí y con un abultado historial delictivo como presunto autor de delito de lesiones.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 6 de Molina de Segura (Murcia).

