La Guardia Republicana francesa renuncia a sus funciones como gesto de rebeldía por las restricciones a los ciudadanos con la excusa del covid

José Hermosa.- Versiones extraoficiales sostienen que la Guardia Republicana francesa habría renunciado de sus funciones, en protesta por las restricciones extremas impuestas por el gobierno a la ciudadanía con respecto a la pandemia del Covid o virus PCCh (Partido Comunista de China).

La razón de la dimisión habría sido un Decreto Presidencial que impone portar y usar un “Pasaporte Sanitario” [Certificado de Vacunas] para realizar compras en las tiendas, hacer uso de los bares, y hasta para ejercer el derecho al voto, de acuerdo con el medio alternativo Hal Turner Radio Show del 24 de julio.

Adicionalmente, la diputada de la Asamblea Nacional de Francia, Martine Wonner, quien también es psiquiatra, se refirió a la dimisión de la Guardia Republicana de acuerdo con un clip de video [en francés] compartido en un tuit del usuario de Twitter @daniTtP5.

“Se retira la guardia republicana, no desea proporcionar protección para el presidente [Macron]”, anunció en una entrevista Wonner.

Las funciones de la Guardia Republicana incluyen la seguridad de las más altas autoridades del Estado.

Las disposiciones contemplan: “A partir del 21 de julio de 2021, la tarjeta sanitaria será obligatoria en todos los lugares y eventos destinados a actividades culturales, deportivas y de ocio (teatros, cines, museos, parques de atracciones, festivales, salas de conciertos, instalaciones deportivas cubiertas, etc.) con capacidad para al menos 50 personas”.

Incluye a los mayores de 12 años, quienes “deberán presentar una prueba de no contaminación con Covid: certificado de vacunación completa, RT-PCR negativa o prueba antigénica de menos de 48 horas, resultado de una prueba RT-PCR positiva, de al menos 11 días y menos de 6 meses, que acredite la recuperación de Covid.”

Por otro lado, la obligación de obtener el pasaporte sanitario está generando fuertes protestas de la ciudadanía en Francia. Durante los últimos meses han aumentado las multitudinarias protestas en las principales ciudades del país. El fin de semana pasado llegaron a su máxima expresión.

Los usuarios de las redes sociales también han expresado su inconformidad sobre las restrictivas disposiciones del gobierno.

“Supeditar el acceso a los establecimientos de salud a la presentación de un pasaporte sanitario es tal violación de las normas más sagradas, que esta idea solo podría germinar en cerebros enfermos, como el resto de estas medidas insensatas y totalmente desproporcionadas”, escribió René Chiche, en su cuenta de Twitter @rene_chiche.

En respuesta a este tuit el autor Jean-louis TRON escribió: “Un cerebro enfermo que gobierna el país y cómplices decididos a cumplir las órdenes de un hombre trastornado … entenderá … y televisores que transmiten medidas aún no votadas a la AN”.

Otro de los internautas atribuye las disposiciones gubernamentales extremas al movimiento que promueve desde el Foro Económico Mundial su director, Klaus Schwab, quien pretende imponer el Gran Reseteo, con el apoyo de la mayoría de los gobiernos y muchas de las empresas multinacionales.

“Continuarán. Macron no se representa a sí mismo, ¡pondrá el tablero al MÁXIMO!, al final del final. Lo peor no ha comenzado. A ambos lados. Super triste. Lee The Great Reset de Klaus Schwab y T. Malleret”, lamentó el usuario @JJJoptimist_RED.

El Gran Reinicio atentaría contra Dios y contra la humanidad, según el Arzobispo Carlo Maria Viganò, ex nuncio apostólico en EE. UU., quien señaló que la autora de ese plan es una élite que quiere someter a toda la humanidad, imponiendo medidas coercitivas con las que limitará drásticamente las libertades de las personas y los pueblos.

En sus observaciones Viganò destacó un estado de crisis generalizado en el que son amenazados principios e instituciones que han sido bases de la cultura humana.

“Diariamente percibimos que se multiplican los ataques de aquellos que quieren destruir la base misma de la sociedad: la familia natural, el respeto a la vida humana, el amor a la patria, la libertad de educación y de negocios”, señaló Vigano.