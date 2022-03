La guerra en Ucrania: lo inesperado - La Gaceta de la Iberosfera

Decía el famoso y controvertido general americano George S. Patton que “cuando todos piensan lo mismo, hay alguien que no está pensando”. Pues bien, algo de eso hay respecto a la invasión rusa de Ucrania. A pesar de estar gritando durante semanas “que viene el lobo”, los dirigentes de la casa Blanca y de la UE estaban convencidos de que, con sus amenazas verbales, detendrían a Putin. Muchos expertos creían, a su vez, que el dirigente ruso se contentaría con anexionarse las provincias prorrusas del este de Ucrania; otros, pensaban en una invasión destinada a derrocar al actual gobierno de Zelenski, con un ataque relámpago, rápido y limitado. Pero tampoco ha sido así.

Para empezar, las cinco horas que se decía iban a tardar las tropas rusas en llegar a Kiev, se han convertido en cinco días. En parte porque los ucranianos no se han rendido, demostrando un coraje como pocos, en parte porque las tropas rusas han sufrido de carencias logísticas que han mermado su progresión. Ahí están las imágenes de soldados rusos sacando gasolina para sus vehículos de las gasolineras ucranianas a pie de carretera.

Este lento avance se está interpretando por muchos como un auténtico fracaso de la invasión orquestada por Putin. Hay quien afirma sin rubor —tras decir hace días que Ucrania caería en cuestión de horas—, que los soldados rusos no saben combatir. Y, sin embargo, creer en una derrota de Rusia por lo que ha ocurrido estos pocos días, me parece tan insensato como la inicial predicción de una ocupación relámpago.

Hay que convencer al Kremlin de que, si sigue adelante en Ucrania, el coste de su invasión va a exceder claramente cualquier posible ganancia

Es posible que los militares rusos hayan cometido graves errores de cálculo y que Putin, inspirados por sus mandos, también se haya equivocado. Por ejemplo, su llamamiento a que el ejército ucraniano depusiera a Zelenski, no encontró eco alguno. Pero si Putin lo hizo fue porque estaba convencido de que sería escuchado. Y lo sería, según él, porque Ucrania es parte de la Gran Nación Rusa y, por lo tanto, impensable que pudiera elegir luchar por su libertad antes que por su naturaleza eslava; antes por su independencia de Moscú que por su sometimiento. Es decir, Putin puede haber malinterpretado el carácter sociológico de Ucrania. El hecho de que las primeras tropas en entrar en suelo ucraniano fueran de la Guardia Nacional Chechena, más del tipo policial y de control de masas que de combate de alta intensidad, refuerza el error de visión del Kremlin.

Pero no nos equivoquemos nosotros. La guerra en Ucrania está pasando a ser una guerra de desgaste. Y con este enfoque, Rusia tiene todas las de ganar. Tiene el modelo Checheno y el de Aleppo en Siria que tan buenos resultados le dio para rendir a la población y vencer a los militantes enemigos. Los bombardeos contra núcleos urbanos que hemos visto en las últimas horas auguran una táctica de terror y destrucción indiscriminada.

Para que esta nueva aproximación rusa no acabe en una relativamente rápida victoria, hay que hacer de Ucrania un nuevo Afganistán para Moscú. Es decir, es necesario sostener una resistencia y dotarla de los medios bélicos que cuestionen la superioridad aérea y la libertad de movimientos de material terrestre. El Kremlin sabe que si los aliados de la OTAN se comprometen a ello, pueden armar esa resistencia y desgastar la moral de los rusos, combatientes y civiles. Su forma de evitarlo ha sido recurrir a la amenaza atómica. Y no sólo de palabra. Bielorrusia, pieza clave para la invasión, ha puesto fin a su estatuto de país no nuclear por lo que Moscú puede empezar a desplegar desde ya armas nucleares tácticas en esa frontera con la OTAN. Ha subido un peldaño la escalada porque es la única forma que ve para no salir derrotado.

Hay que parar a Rusia, pero hay que darle una salida lo suficientemente digna como para que acepte

Quienes piensan que cuanto más hagan los ucranianos sobre el terreno para frenar el avance ruso, más rápido negociará Putin diplomáticamente, pueden que se equivoquen. No conocen al hombre. Doblará su apuesta. Es lo que está haciendo. Por eso, todos los que ahora aplauden el valor de Ucrania y se muestran dispuestos a enviar material bélico para que lo usen en su defensa, deberían también pensar en el sacrificio que le están exigiendo al pueblo ucraniano, que es quien se la está jugando de verdad. De la OTAN ni de la UE va a morir un soldado, mucho menos un civil, pero los ucranianos se van a enfrenar a un líder despiadado en el que la moral y la humanidad no son factores a tener en cuenta en sus campañas militares. Leónidas en las Termópilas y la caballería ligera polaca cargando contra los Panzers nazis son recordadas por la Historia, pero resultaron un sacrifico inútil.

Derrotar a Rusia es del todo imposible. Antes volaríamos todos por lo aires en un intercambio nuclear. Pero hay que convencer al Kremlin de que, si sigue adelante en Ucrania, el coste de su invasión va a exceder claramente cualquier posible ganancia. Hay que enseñar que Occidente puede atraerse a China, aunque sea sólo momentáneamente; y que el coste de nuestras sanciones, serán asumibles en nuestra tierra, pero no en la suya. El problema es que hay que hacerlo de manera inteligente, no como han estado haciendo nuestros responsables políticos. Hay que parar a Rusia, pero hay que darle una salida lo suficientemente digna como para que acepte. Una humillación más nos lleva al precipicio.

El problema de fondo es que tanto si Putin actúa racionalmente como si no, nos lleva ventaja. Sabe que sus amenazas sí causan miedo y que está en una posición de dominación en cualquier escalada. Y lo está porque se ha gastado una fortuna en modernizar su arsenal balístico, entre otras cosas, mientras que la OTAN se jactaba de hacer “más verdes” a nuestras fuerzas armadas cuyo mayor enemigo, se decía, era su propia huella de carbono.

Comencé con una cita del general Patton y acabo con otra de sus frases: “Soy un soldado. Cuando me piden que combata, lo hago. Y cuando combato, gano”. Vencer y cómo lograrlo es lo que hemos olvidado los occidentales. Vencer en el terreno de batalla. Ganar en Eurovisión es lo fácil.