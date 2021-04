Si tienes una empresa, probablemente ya sepas lo importante que es Internet para el desarrollo y la visibilidad de la misma, tanto como de sus productos o servicios. Sin embargo, hablar de Internet como un todo podría ser inexacto, atendiendo a las muchas necesidades que surgen cuando del posicionamiento en los buscadores se trata, para llegar a una mayor cantidad de potenciales clientes.

En este artículo, por ejemplo, vamos a detenernos en lo fundamental que resulta conseguir enlaces de calidad de cara a tus estrategias de posicionamiento. En otras palabras, vamos a analizar la importancia de los backlinks para tu web corporativa, así que mejor que sigas leyendo.

Lo primero que tienes que tener en cuenta, si aún no has comprendido bien a qué nos referimos, es que estamos hablando de todos esos enlaces que están allí para optimizar el posicionamiento en los resultados de búsqueda de un sitio web. En una clasificación interna, hallaremos luego elementos SEO On Page y SEO Off Page. Y, entre los segundos, el tan mentado linkbuilding.

Pero, ¿qué es linkbuilding?



En líneas generales, podríamos definir el linkbuilding como una serie de técnicas de SEO Off Page, que están allí con el objetivo de establecer una consecución de enlaces de dominios externos, que le den autoridad a tus publicaciones, para que se posicionen mejor en los buscadores.

Estos enlaces externos, también conocidos como backlinks, son claves para que tu dominio llegue a más gente. Por eso no deberías perder de vista los réditos que puede darte una buena campaña orientada a la construcción de enlaces de documentos técnicos.

En este sentido, debemos hacer todos los esfuerzos posibles como para que los buscadores tomen nota de la calidad y el peso de cada uno de los enlaces de los que hemos provisto a los artículos, para que su autoridad crezca, con ella la popularidad, y en última instancia también el prestigio.

Principales ventajas de las estrategias de linkbuilding



– Incremento del tráfico web

– Aprovechamiento como método de publicidad

– Mayor reputación y popularidad

– Mejor posicionamiento

¿Cómo llevar adelante una buena estrategia de linkbuilding?



Ahora bien, llegados a este punto te estarás preguntando qué tienes que hacer para llevar a cabo una buena estrategia de linkbuilding. Las nociones principales puedes encontrarlas en la web y, de hecho, existen muchísimas herramientas que van a contribuir con las horas que le dediques.

Sin embargo, suele ocurrir una cuestión bastante lógica: quien está al frente de una empresa o emprendimiento no tiene el tiempo suficiente como para transformarse en un especialista en linkbuilding. A su vez, esas horas que pone para mejorar el posicionamiento deja de dedicárselas al producto o servicio en cuestión, que puede llegar a resentirse.

Por ende, estas personas terminan optando por la contratación de soluciones profesionales, de la mano de expertos capaces de encargarse de los backlinks para tu web corporativa, logrando resultados rápidos, mientras ellos se enfocan en el liderazgo del proyecto.