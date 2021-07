La inductora de la muerte de Samuel Luz es una mujer y Yumba, el tercer detenido, pertenece a una organización de extrema izquierda

Begoña Vila.- Ha pasado ya una semana desde el brutal crimen del joven de 24 años Samuel Luz por parte de una manada de trastornados a partir de un fatal malentendido. La videollamada de su amiga Lina a Vanesa (supuestamente su pareja sentimental) fue el detonante para que la manada se abalanzara sobre ellos al grito de: “No me grabes…”.

Cuando Samuel trababa de explicarles que no les estaban grabando y que solo estaban hablando con una amiga, se abalanzaron sobre él y le propinaron una brutal paliza. Samuel logró zafarse de sus agresores y recorrer unos 150 metros. Le alcanzaron y continuaron descargando golpes sobre él, hasta quedar inconsciente. Lamentablemente, los servicios sanitarios de emergencia nada pudieron hacer para reanimarlo y pereció a los pocos minutos. A partir de tan lamentable muerte se ha desencadenado una cruzada política y mediática apuntando a la naturaleza homofóbica del crimen. De nada ha servido que la joven que acompañaba a Samuel revelara a la policía que los agresores no hicieron alusión a la orientación sexual del agredido, entre otras cosas porque la desconocían. El propio padre de la víctima negó que se tratara de un crimen homófobo, e incluso pidió que no se hiciera bandera ideológica de la muerte de su hijo. Organizaciones feministas y gays desoyeron tales evidencias y no desaprovecharon la ocasión para rentabilizar el crimen. En ese clima de delirante exaltación del victimismo gay, algunas voces llegaron apuntaron a Vox como uno de los inductores de la muerte de Samuel, de origen brasileño, al igual que la mayoría de los agresores. “Con el cebo de una mentira se pesca una carpa de verdad”. La frase de William Sheakespeare tiene hoy plena vigencia en España.

Al final se impone la versión oficial al gusto de feministas y organizaciones gays. la realidad oficial. Y eso que los hechos reales son tabn diferentes. De entrada, la primera qude pensó que Samuel Luz les estaba grabando es la novia de unos de los agresores. Fue ella quien les empujó a golpear a la víctima y también les animó a que continuaran golpeándole. Fue detenida por la policía y puesta en libertad con cargos al prestarse a colaborar con los agentes en la identificación de todos los miembros del grupo. Tiene que presentarse en el juzgado cada semana. ¿Por qué las organizaciones feministas que han protestado tanto contra el crimen de Samuel han ignorado el dato de que fue una mujer su principal inductora?

Por si fuera poco, se ha pretendido ideologizar el crimen. Esta pretensión choca de bruces con el hecho de que Yumba, el tercer detenido por el asesinato de Samuel, cercano a los Riazor Blues, intervino en la segunda paliza. Los Riazor Blues son un grupo de seguidores del Real Club Deportivo de La Coruña vinculados con la extrema izquierda.

Gracias a la cámaras de seguridad de la zona y a las declaraciones de los testigos, la policía tenía ya identificados a los agresores horas después de la paliza. Las detenciones se están llevando a cabo con cautela con el objetivo de distinguir a los agresores de los omisores de auxilio a la víctima. Hasta ahora se ha logrado detener a seis presuntos implicados, dos de ellos menores de edad, investigados por un delito de homicidio o asesinato, pendiente de definir en el transcurso de la instrucción.

Hasta el momento solo ha trascendido el origen brasileño de Kaio, pero como venimos informando en este medio, nuestras fuentes y testigos presenciales coinciden en el origen latino de los presuntos criminales, y que no conocían a la víctima, por lo que queda descartada la naturaleza homófoba del crimen.