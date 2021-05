La inquisición resiliente

El gobierno social comunista con el apoyo de los nacionalista ha aprobado un plan para la España 2050. Dicho plan en realidad, es un retardo de los objetivos de la Agenda 2030. Cosa que me congratula, es pensar que serán incapaces de llevar a cabo sus planes para el 2030. Asunto, que se entiende por su incompetencia demostrada para llevar a cabo cualquier plan, incluido estos objetivos perversos para la España actual.

Lo primero que llama la atención, es que una persona como Pablo Iglesias; comunista “fetén”. Que jamás negó de las ideas totalitarias del comunismo. Ideales políticos responsables de más de cien millones de personas muertas en el mundo. Que utiliza la democracia para servirse de ella, destruirla y abrazar un nuevo régimen totalitario y comunista, como puede ser el Venezolano. Haya sido el presidente de la Agenda 2030 hasta hace poco.

Este plan para la España 2050, repite una serie de palabras que forman ya parte del nuevo léxico político que pretenden inculcarnos los “progres” españoles. Pero que no son suyos, sino que han asimilado de “la progresiva internacional”. Estas palabras, que forman el nuevo catecismo progre son:

1.- Verde. Todo es verde. Refiriéndose al respeto y conservación de la naturaleza. Para conservar la naturaleza en España; han creado una serie de impuestos como: los plásticos, incrementos de la factura de la luz, diesel, quieren poner otro a los billetes de avión, pondrán otro a las autovías, tasa turística, etc). Todas ellas, para preservar el medio ambiente. Cuando en realidad es detraer dinero de los españoles que sí que crean riqueza (sean trabajadores y/o empresarios), para esa legión de nuevos pesebres creados a la llamada de lo Verde. Pongo un ejemplo: Abengoa. Una empresa dedicada a la ingeniería y energía renovables. Habiendo recibido más de 1000 millones de €, con una deuda pública de más de cuatrocientos millones de €. Actualmente se encuentra en administración concursal. Alguien me puede decir dónde ha ido semejante dineral.

2.- Inclusivo. Desde hace tiempo se utiliza este concepto para designar a una democracia inclusiva: organización social que incluya la economía, naturaleza y política. Sería una democracia clásica junto con algunas socialistas, de nuevo cuyo, como: feminista, LGTB y verde. O sea, que tengan cabida todas las sensibilidades. Por contraposicióncon algo exclusivo, que es de un ámbito reducido para algo determinado.

3.- Deuda Perpetua. En el mundo hay una serie de países con una deuda en relación con el PIB de más del cien por cien. Esta deuda es impagable, en la práctica. Y encima estos países, no crean que hacen propósito de enmienda, sino que año tras año sigue aumentando su deuda. Pues hace poco, empezaron a sacar deuda a más de 50 años, hasta 100 años. Incluso se ha llegado a crear la nueva perpetua. Que sería aquella en la que el deudor solo paga intereses, manteniendo siempre la deuda. La deuda en si, supone que un país es esclavo de su prestamista. Puesto que nunca será libre, estará siempre supeditado a los antojos del prestamista. La deuda pública de España, supera el 120% del PIB, en datos oficiales. Siendo superior en datos reales. Algo menos de la mitad está en manos de no residentes. Con lo cual nos hace dependientes de estos acreedores..Y no vale la política infantil de la izquierda, de no reconocer cierta deuda con una mano y con la otra seguir pidiendo, para renovar deuda vencida más intereses y financiada el deficit del ejercicio en curso.

4.- Cambio climático. Esto se asocia con el calentamiento terrestre. Había que preguntarse qué calentamiento es ese, si este año hemos padecido “Filomena”. Y durante esos días se produjeron numerosas averías del suministro de agua, por roturas del frío en cañerías del agua corriente. Todos recordamos estampas más propias de Siberia, que de la España mediterránea. Desde otras épocas se sabe que en España, hay ciclos de agua y sequía. Como escritos, por ejemplo de la época de los romanos en la que ya había desbordamiento de ríos y regatos. Con estas teorías del cambio climático, calentamiento global las han hecho suyas la izquierda y han conseguido crear una serie de ONG, muy dependientes de las subvenciones públicas.

5.- Digitalización. O sea, la transformación de procesos analógico y objetos físicos en digitales. Después de repetir esta palabra los gobernantes, que nos desgobiernan. Resulta que viene la Pandemia del Covid-19. Y la gente se confina en sus domicilios. Vienen los Ertes y las consultas médicas telemáticas. Se pudo constatar que la administración pública no estuvo a la altura de las circunstancias. Quedando sin cobrar los Ertes, para bastante gente y no fueron unas semanas y, las gran dificultad para pedir cita médica para otras patologías distintas del Covid-19. A parte otros trámites con la administración que quedaron, sin una respuesta adecuada a las necesidades de los españoles que las demandaban. O sea, que piden digitalización para la sociedad y la propia administración no estuvo a la altura de las circunstancias.

6.- Sostenible. O sea políticas de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras, ni el medio ambiente. Y combinando el crecimiento económico con la naturaleza y el entorno social. Aquí pondría el ejemplo de la supresión de la carne roja para 2050. Por que según el gobierno Social-comunista, no es sostenible el consumo de carnes rojas (vacuno, con una serie de meses y de caza -liebre, perdiz, ciervo-). Esto hace que se deje de cuidar, entre otros ecosistemas “La dehesa”, único en el mundo. Y que lo tenemos en la península ibérica. A parte que socialmente, va en contra de la España vacía. Despoblado más estos núcleos rurales por la falta de oportunidades de trabajo. Y encima llenado en contra de la tauromaquia y la caza. Tradiciones muy arraigadas. Y imponiendo lo que debemos comer y que no.

7.- Ideología de género. También se podría añadir las políticas LGTBIQ+. Con esta políticas se ha creado una ley de Violencia de género, en la cual, en la práctica un hombre es culpable mientras no se demuestro su inocencia. O sea, justamente al contrario que en democracia, que “todo el mundo (sin género) es inocente mientras no se demuestre lo contrario”. El hombre y la mujer, en vez de estar en igualdad de derechos y deberes; no. El hombre que “presuntamente” comete este delito de momento, es detenido y llevado a comisaría hasta que sea llevado a presencia del juez. Y si lo hace la mujer. O cualquier otro pareja del mismo sexo, esto no ocurre. Tampoco parece creíble el 0,0069% de falsas denuncias. También tenemos el tema de las políticas de LGTBIQ+. Existiendo todo un lobby alrededor de estas políticas, que son para una minoría. Un ejemplo: la diputación de Huesca, este año reservo plaza para una persona transexual. Cuando debería ser por su valía profesional, no por su orientación sexual. Para declarar transexual basta ir al registro civil e inscribirte con tu nuevo nombre. Cabe la picaresca española, de en vez de tener una competencia muy superior tenerla mucho menor si utiliza esta argucia y que nadie comprobará. Con todo estas iniciativas políticas se ha creado un Ministerio de igualdad. Al frente está la incomparable ministra, Irene Montero. Ministra por su “inmenso currículum”. Con unos presupuestos para este año de algo más de 450 millones de €. Que utilidad real tiene este ministerio?. Cuantos chiringuitos mantiene, de gente que no aporta nada, salvo su demagogia y hacer el ridículo con lo de: “todos, todas y todes”.

8.- Habría que añadir: el presunto adoctrinamiento educativo, en las aulas para esta políticas. Jugar a ser Dios: con el aborto y la Eutanasia. Puesto que tendría en su mano si naces o no y cuándo podría aplicarte la Eutanasia. Recuerdo que en el Canadá se le aplicó la Eutanasia a una mujer, porque manifestaba que se aburría, por el confinamiento durante la pandemia por covid-19. La reescrituracion de la historia, con la ley de Memoria Histórica. Etc.

Por todo ello, el gobierno social-comunista: quiere decidir si nacemos o no, como debemos ser educados ( ya sabemos que: “los hijos no pertenecen a los padres”, según la Ministra Celaa), lo que debemos comer y que no, como debe ser nuestro ocio y cuál mejor no, no debemos utilizar el avión menos de 2.5 horas mejor tren, nos vacunarán los bolsillos por: el cambio climático, la igualdad… se abrirán las fronteras las los inmigrantes (ahora migrantes) hasta que nos muramos, teniendo el estado la potestad de aplicarte la eutanasia llegado el caso. El gobierno social-comunista en aplicación del nuevo catecismo de la España 2050 nos puede declaran herejes de la nueva doctrina “La inquisición Resiliente”. Resiliente: capacidad de afrontar la adversidad, sobreponiéndose a un estímulo adverso”, el gobierno social-comunista, con el apoyo de los nacionalistas.

*Político, RRSS, Comunicación y articulista en varios diarios digitales