La investigación sobre el origen del covid apunta a que fue originado en un laboratorio, según la doctora Alina Chan

La doctora y bióloga molecular de Harvard Alina Chan ha criticado la falta de investigación sobre los orígenes del covid.

En una entrevista en el programa de Iker Jiménez ‘Horizonte’, la primera científica que alertó al mundo al decir que el coronavirus había salido de un laboratorio, razón por la que recibió muchas amenazas de muerte, ha vuelto a dudar de que el virus proceda de la naturaleza.

«Es más probable que este virus venga de un laboratorio que de la naturaleza porque no hay señales de un posible origen natural a pesar de la búsqueda realizada en estos últimos dos años. Si los científicos hubieran hallado virus parecidos al SARS-CoV-2 en el mercado o en la naturaleza, yo no tendría problema es decir: bien, se acabó, pero es que no han encontrado nada».

Asimismo, ha reclamado que se investigue el inicio del covid: «El mundo merece una investigación sobre los orígenes de esta pandemia. No podemos olvidarnos de esto como si nada y decir que no nos importa cómo sucedió, no nos importa cómo murieron 5.000.000 de personas en dos años, no nos importa el papel de todos aquellos que intentaron vetar el debate sobre el origen».

Así, ha recordado que el virus se manipuló en un laboratorio: «Lo que si sabemos, sin embargo, es que antes de la pandemia los parientes más cercanos al SARS-CoV-2, incluyendo su aproximación más inmediata, estaban siendo manipulados en el instituto de virología de Wuhan. Sabemos que sus trabajadores tuvieron acceso a todos estos virus, y no solo en China, sino en siete países del sudeste asiático donde se acordó enviar directamente muestras a Wuhan en los años previos a la pandemia», ha recalcado.

Del mismo modo, Alina Chan explica la manipulación de laboratorio que existe para hacerla más contagiosa que otros virus: «También sabemos que esos científicos tenían una hoja de ruta para añadir una característica concreta que hace al SARS CoV-2 más transmisible que otros virus similares. A día de hoy no existe ninguna evidencia concluyente, pero este asunto huele a chamusquina y todo en definitiva parece apuntar a un origen de laboratorio», ha concluido.