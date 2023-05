La izquierda radical salta contra Peláez (Vox) cuando alerta sobre la inmigración ilegal en Sevilla

Cristina Peláez, candidata de Vox en Sevilla, ha alertado de la inmigración ilegal en la capital hispalense, algo que no ha permitido Sandra Heredia, candidata de Adelante Sevilla, que ha interrumpido con malas formas el turno de Peláez.

«Como medida estrella el PSOE quiere facilitar los requisitos para que los inmigrantes ilegales puedan acceder al mercado laboral», esgrimía Peláez, momento en el que ha sido interrumpida por Heredia. Por ello, la candidata de Vox le ha preguntado si está en su «derecho democrático de poder expresar mis opiniones». En ese instante, la candidata de Adelante se ha mofado de que hable de democracia: «Democrático. Déjame que lo ponga en duda». «El efecto llamada aumenta la precariedad laboral de que estamos hablando. No tenemos empleo como para encima traer a la gente de fuera», ha continuado Peláez tras ser interrumpida.

Ya en su turno, Heredia (Adelante), ha vuelto a cargar contra la candidata de Vox Sevilla: «Señora Peláez no se le va a usted una en la que no pueda traer aquí su odio y traer aquí la cuestión de los inmigrantes, que ya lo tenemos muy claro». Pero ha ido más allá, argumentando que no son los sevillanos, sino los inmigrantes, los más afectados por la falta de empleo y servicios públicos en Sevilla: «Los inmigrantes suficiente tienen porque no pueden conseguir su proceso de regularización y son uno de los mayores afectados de las carencias de empleo y de los servicios públicos».

Vox

Peláez, quizás la más activa en el debate de TVE de este viernes, ha recordado que «los socialistas llevan 8 años fomentando el turismo, que efectivamente es el 16% del PIB de Sevilla. Es muy importante, no lo vamos a criminalizar. Pero usted lo que ha hecho ha sido un turismo desaforado sin ningún tipo de regulación. Un turismo que no permite el descanso ni vivir tranquilo en sus barrios».

«Usted (Muñoz) ha dicho que ha simplificado la burocracia, ¿pero en qué mundo vive? La burocracia de este Ayuntamiento es inasumible. Tenemos un 19,6% de paro en Sevilla, no entiendo cómo usted lo pone como una cosa positiva. Usted esquilma a los autónomos», ha afirmado Peláez.

«¿Sabe por qué veo yo los problemas de Sevilla? Porque escucho a los vecinos, porque salgo a la calle y lo veo. Muñoz pinta una Sevilla completamente irreal. Los Sevillanos piensas que pagan demasiados impuestos para los servicios que reciben. Tenemos una Sevilla que da pena para el sevillano. ¿Se puede bajar los impuestos y tener unos servicios públicos de calidad? Sí. ¿Cómo? Reduciendo el gasto político y gestionando mejor los recursos», ha continuado la candidata de Vox.