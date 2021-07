La juez envía a prisión a los tres varones mayores de edad detenidos por la paliza mortal a Samuel Luiz

La juez titular del Juzgado de instrucción número 1 de La Coruña ha decidido enviar a prisión a tres de los seis detenidos por participar en el crimen el pasado fin de semana de Samuel Luiz, de 24 años, al que dieron una paliza mortal en dos tiempos en el entorno de paseo marítimo de madrugada.

Están investigados por un delito de homicidio o asesinato, pendiente de definir en el transcurso de la instrucción, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Según han indicado fuentes judiciales, la juez ha acordado el ingreso en prisión de los tres varones por entender que existe riesgo de fuga y posibilidad de alteración o destrucción de pruebas.

A la chica la deja en libertad con la obligación de comparecencias en el juzgado. Es justo la medida que pedía la Fiscalía, tal y como adelantó este periódico. Ninguno de los investigados se ha acogido a su derecho a no declarar, sino que prestaron declaración ante la magistrada.

Cuatro de los seis detenidos pasaron a disposición judicial este viernes, mientras que los otros dos, que fueron arrestados en las últimas horas y son menores de edad, permanecen en la Comisaría de Lonzas y pasarán a disposición del juzgado de Menores en los próximos días.

Tras tomarle declaración, la Fiscalía interesó el ingreso en prisión de tres de ellos, tres varones de entre 20 y 25 años, todos amigos vecinos de La Coruña. Para la cuarta detenida que pasó a disposición, una mujer de la misma edad y domicilio, pidió la puesta en libertad en calidad de investigada. Ninguno de los cuatro tiene antecedentes.

A los cuatro -y también a los dos menores- les atribuyen un delito de homicidio. A uno de ellos también el de apropiación indebida porque, tras darle una paliza mortal junto con al menos otras seis personas, cogió el teléfono móvil de la víctima y se lo llevó. Samuel perdió el dispositivo después de que el considerado como acusado principal le diese el primer golpe y pidió a la amiga que lo acompañaba que lo buscase, si bien nunca apareció.

Los cuatro que pasaron a disposición judicial son el considerado agresor principal -supuestamente le dio el primero y el último golpe-; una chica que lo acompañaba y que podría ser su pareja; otro amigo que presuntamente le dio el segundo golpe; y el responsable de la sustracción del móvil, que también habría participado en la pelea. De los otros dos no ha trascendido su participación, pero sí que fue activa, que son amigos de los primeros y que uno de ellos tiene antecedentes.

La Policía Nacional los trasladó al Juzgado de Guardia pasadas las diez de la mañana, con la cabeza tapada para no ser identificados, y la declaración terminó cerca de las cuatro de la tarde, seis horas después.

Por la mañana, ante los juzgados había una gran presencia de medios de comunicación y también un grupo de vecinos que increpó a los abogados de los acusados a su llegada al edificio, al grito de “asesinos”. Las personas concentradas dijeron a uno de los abogados “que tu conciencia no te permita defender a esos asesinos” y le pidieron que abandonase el caso. Se trata de José Ramón Sierra, defensor del cuarto detenido, y que precisamente hace años dejó la defensa de José Enrique Abuín Gey, El Chicle, autor de la muerte de Diana Quer, por pérdida de confianza con su cliente.

Sierra mantuvo que su cliente es “inocente” y aseguró que este detenido, a diferencia de los otros tres, sí declaró en Comisaría ante los agentes de la Policía Judicial “porque los inocentes declaran siempre”. Según explicó, él acudió a la Policía Nacional “voluntariamente y como testigo” y que no participó “ni en el linchamiento ni en lo que está considerado como homicidio”.

La juez del Instrucción 1 no lleva la causa, que instruye el Juzgado de Instrucción número 8 de la ciudad, pero se encuentra de guardia este viernes y les tomó declaración.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, señaló este viernes, en declaraciones a los medios en Santiago de Compostela, que los investigadores de la Brigada Provincial de Policía Judicial continúan con todas las líneas de trabajo abiertas y “no se descarta que haya detenidos en las próximas horas o en el fin de semana”. Se trabaja sobre la hipótesis de que habría al menos siete agresores.

El caso sigue bajo secreto de sumario y el delegado del Gobierno ha querido pedir “rebajar” el odio y dejar que los investigadores trabajen “con la calma y la prudencia necesarias” para lograr el objetivo de detener a todos los autores y esclarecer lo ocurrido. De momento, continúan tomando declaraciones a testigos y visionando las imágenes recogidas por cámaras de seguridad de la zona, cámaras de tráfico de la Policía Local y dispositivos móviles.

Puede resultar determinante el análisis del teléfono móvil de Samuel y, además, los investigadores confían en que la declaración prestada por los cuatro detenidos en el juzgado permitan, en palabras de Miñones, “tener nuevas pruebas para poder en las próximas horas o durante el fin de semana tener nuevas detenciones”.

El delegado del Gobierno señalaba este viernes que “la jueza será quien determine si hay ese delito de odio o no”, si bien policialmente, en estos momentos de la investigación, no se trabaja con esa hipótesis. Los policías han podido determinar, por declaraciones de los amigos de Samuel y por los testimonios recogidos hasta el momento, que los agresores no conocían al fallecido de antes y que no sabían que era homosexual.

La paliza mortal se produjo sobre las tres de la madrugada del sábado cuando Samuel realizaba, junto con su amiga Lina, una videollamada con otra amiga. El agresor principal salió de un local del que había sido expulsado por generar una bronca, interpretó que le estaba grabando y le llamó la atención. Pese a que la víctima intentó razonar con él, le dio un golpe. En ese momento, salió de un local otro amigo del agresor y le dio una segunda vez. La pelea se detuvo ahí porque un joven de origen senegalés medió para separarles, pero poco después los agresores volvieron acompañados por un grupo de amigos y empezaron a darle patadas y puñetazos hasta dejarle inconsciente en el suelo, con golpes en la cabeza y el tórax a los que no sobrevivió.