La Justicia de Ecuador libera a Galo Lara, exparlamentario perseguido por el correísmo

Por más de una década en el Ecuador no hubo independencia entre el poder Ejecutivo y el Judicial, por lo cual ser opositor al régimen era un riesgo constante. Tal fue el caso del parlamentario Galo Lara quien tuvo que vivir esto en carne propia y al fin ha sido liberado después de haber sido sometido por una sentencia en su contra.

Tres jueces de la Corte Nacional de Justicia determinaron esta semana la inocencia de Lara, opositor del correísmo. También fue absuelta su pareja, Carolina Llanos. Esta última fue acusada durante el Gobierno de Correa como autora intelectual del triple asesinato de la familia Llanos, registrado en el recinto Balserío de la parrroquia Quinsaloma.

Lara fue acusado de ser cómplice del asesinato de Carlos Llanos, su esposa y su hijo menor de edad. Los cuerpos de los tres fueron descubiertos con heridas de machete, en las inmediaciones de su vivienda, que luego fue incendiada. Eran parientes de su esposa quien, como se ha dicho, también resultó indiciada en el caso.

Correa señaló a Carolina Llanos en varias de sus sabatinas, un programa semanal que era emitido en televisión para arengar a sus simpatizantes y enfrentar a sus opositores (y convocar repudio en su contra). Ella pasó ocho años en prisión. En su tiempo como reclusa recibió una paliza tal que mataron al hijo que llevaba en su interior.

Entre la evidencia que indica una clara muestra de persecución política está el testimonio de la propia Carolina Llanos. Ya en libertad declaró que cerca del juicio le ofrecieron acusar a Galo Lara y le dejaban libre. Esto indicaría que efectivamente se trató de persecución política que se extendió del parlamentario a su familia.

Cuando el presidente Guillermo Lasso se refirió a Carolina Llanos como perseguida ella respondió: «Sentí que Dios habló a través del presidente Guillermo Lasso. Tocó su conciencia y lo indignó. Ver al primer personero del Ecuador referirse a la inhumana, cruel y monstruosa persecución a la que hemos sobrevivido hace ver lo que me hicieron a mí y lo que verdaderamente es Rafael Correa».

Galo Lara, que cumplió el 40% de la pena en prisión, asegura que su caso fue parte de una persecución orquestada por Rafael Correa. «Hoy la justicia en libertad comprobó que fuimos objeto de un montaje para silenciarme haciéndome daño a mí y a mi familia», exclamó Lara tras ser liberado.

#Quinsaloma se convirtió en tendencia en redes sociales, dado que fue la escena del crimen. En su momento Lara tuvo que salir del país para evitar la persecución en su contra, pero finalmente Correa logró su cometido y fue extraditado bajo el Socialismo del Siglo XXI, siendo apresado.

La falta de ética de dicho régimen queda expuesta en su versión actual. Tras la ruptura entre quien fue sucesor de Correa, Lenín Moreno, y él, quedó disuelto el partido Alianza País. Ahora el correísmo tiene el mayor bloque legislativo con el nombre de UNES. Dicho partido acaba de votar para que no sea destituido el parlamentario Eckenner Recalde por cobros indebidos a sus exasesores. Las bancadas de Pachakutik y de UNES no apoyaron el pedido de destitución que hiciera el Comité de Ética de la Asamblea Nacional en su contra. Si bien Recalde no era de su mismo partido, gran parte de la izquierda lo apoyó. Eran necesarios 92 votos para su destitución y solo se obtuvieron 72. De modo que no fue posible removerlo de su cargo.

Antes de votar, los parlamentarios manifestaron sus razones ante el pleno. Varios legisladores criticaron a sus pares correístas por su intención de salvar a Recalde. Más de uno acusó que lo que buscaban era votos en la Asamblea.

Por medio de esa votación quedó en claro que si bien el correísmo ya no controla el aparato judicial -lo que permite liberar a presos políticos- todavía tiene mayoría en el poder legislativo. Como tal, todavía protege a sus aliados parlamentarios.