La lealtad de Noelia

Claudia Jiménez Barrero.- ¿Saben? Tengo mucho tiempo libre y la verdad es que me pongo a pensar y me aterra la idea de qué más pueden hacer estas marionetas de la Comisión Gestora de VOX Málaga. Todavía hay cargos que repartir y gente que tiene todas las papeletas para estar. Si a Barranquero le dieron un puestecito, a la copia barata de la Barbie, a Noelia González también se lo darán. Solo de pensar que la Comisión Gestora está por la labor de nombrarla en el organigrama del partido me entran escalofríos.

Noelia González, la falsificación de la Barbie, lleva un tiempo callada, pero no nos engaña y no nos olvidamos de dónde vienes. Recordemos que procede de una candidatura que presuntamente se financió de manera ilegal y ella fue cómplice de esto. Claro, que si la nombraran, esto explicaría por qué la Comisión Gestora necesita tanto abogado en su organización. González, que va de diva por la vida, solo quiere un puesto y le da igual el precio. Si tiene que hacer una campaña presuntamente con financiación ilegal, la hace. Si tiene que traicionar a su gran amigo Paco Vázquez, lo hace. Si tiene que darle coba a Tomás, a Jacobo y a la Comisión Gestora, lo hace. Todo sea por intentar aparentar algo que no es. Por no ser, no es ni Barbie. ¡Qué triste!

Noelia, que durante un tiempo vio que podía aprovecharse del anterior CEP lo hizo, cuando vio la oportunidad de tener un cargo en el Comité Ejecutivo Provincial renegó de Lara y besó por donde caminaba De Vivero. Cuando ha visto un pequeño resquicio de luz a la posibilidad de tener un cargo en el nuevo organigrama se aferró a ella. Apostaría porque le ha reído las gracias al Caillou de la Comisión Gestora, le ha halagado a la AfroCarmen y le ha comido la oreja a Pinocho.

Y por si alguien tiene duda de por qué es una falsificación de la Barbie, aclararles que no es solo por su físico sino porque de su boca no escucharan una sola verdad. Se podría decir que es una mentirosa compulsiva. Para ella todo vale si en la meta hay un puesto, ya sea traicionar, mentir o acusar.

¿Permitirá la Comisión Gestora de VOX Málaga que una persona que ha formado parte de una candidatura presuntamente financiada ilegalmente forme parte de sus filas?