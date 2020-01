La legislatura en el aire: ERC estalla contra Sánchez por posponer la mesa de diálogo

La convocatoria de elecciones en Cataluña (siempre después de que se aprueben los Presupuestos de la Generalidad para 2020), los partidos catalanes en modo electoral y la decisión del Gobierno español de no celebrar la mesa de diálogo prometida a ERC hasta que no haya un nuevo Govern hacen peligrar el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado, algo que deja en el aire la legislatura.

ERC ha enviado ya una seria advertencia al Gobierno de coalición con Podemos y le ha advertido de que aplazar la mesa de diálogo entre los gobiernos de España y de Cataluña supone de facto “un incumplimiento flagrante” del acuerdo de investidura que ha permitido a Pedro Sánchez ser presidente del Gobierno.

Eso ya no se lo puede quitar porque está votado, pero en el aire queda poder aprobar en el Congreso cualquier ley, incluida la de los Presupuestos Generales del Estado para 2020.

Al mismo tiempo, desconocer la fecha de la convocatoria de elecciones catalanas (para mayo o junio) chocaría con el interés del Gobierno de tramitar sus cuentas del Estado en un ambiente más tranquilo, ya que ERC, como el resto de formaciones catalanas, en modo campaña electoral, intentarán potenciar su ADN separatista y no hará gestos de acercamiento con el constitucionalismo del PSOE.

ERC exige la mesa de diálogo

De momento, el líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha expresado en Twitter el rechazo de la formación separatista a la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de mantener la reunión con Quim Torra, pero posponer la mesa de diálogo sobre Cataluña hasta después de que haya elecciones al Parlamento catalán.

Sabrià ha dicho que “aplazar la mesa de negociación es un incumplimiento flagrante del acuerdo» de investidura además de «una irresponsabilidad absoluta». Además, el responsable de Esquerra mete prisa: «No podemos perder el tiempo. Quedan muchos meses para las elecciones y es urgente abrir la vía política».

Hay que recordar que el acuerdo de investidura al que llegaron el PSOE y ERC prevé que la mesa negociadora se constituyera quince días después de la formación del nuevo gobierno de España. También en Twitter, el portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Catalunya Gabriel Rufián retuiteaba un mensaje en el que se le recuerda con un vídeo lo que dijo en el estrado del Congreso: “Si no hay mesa de diálogo, no hay legislatura”.

.@gabrielrufian advierte a Sánchez: «Si no hay mesa de diálogo, no hay legislatura”. pic.twitter.com/DSkJE3sABy — David Torrents (@torrents_d) January 30, 2020

PGE, una negociación complicada

De esta forma, la negociación de los presupuestos generales, y de cualquier otra ley, se complica y pone en evidencia la fragilidad del Gobierno de Sánchez e Iglesias que podría derivar en una legislatura fallida.

La lucha por la hegemonía en el espacio separatista obliga a ERC a gestos incuestionables que no hagan dudar a su parroquia frente a un JxCat más radicalizado y puede llevar a la formación de Oriol Junqueras a no ser receptiva a las propuestas de Moncloa, donde no dan importancia (o no quieren aparentar preocupación) a la situación generada tras la convocatoria sin fecha de Torra.

Pedro Sánchez ha dicho que mantiene la reunión con el inhabilitado presidente de la Generalidad, pero en un tono más bajo y con dudas, incluso, por parte de la vicepresidenta Carmen Calvo de que pudiera producirse el encuentro. Desde el Govern ya han advertido de que se celebrará y se hablará, como estaba pactado, de amnistía y autodeterminación.

Los tiempos no facilitan la negociación

Pero lo que se conoce como el ‘timing’ entre la convocatoria de elecciones en Cataluña, que se celebrarán una vez se aprueben los presupuestos catalanes según dijo Torra, y la negociación de los presupuestos del Gobierno de España no es el mejor para el equipo de Moncloa.

Está previsto que los Presupuestos de la Generalidad para 2020 se debatan el 18 de marzo, que podría demorarse un mes por diversos trámites previos, después Torra podría convocar elecciones, que serían para mayo o junio. Paralelamente, la totalidad de los PGE pueden estar en el Congreso también para su debate en mayo después de negociar con Bruselas el techo de gasto y la senda de estabilidad.

Es destacable que el poder para convocar elecciones en Cataluña lo tiene el presidente, todavía Torra, que podría jugar en su beneficio, precisamente, con los tiempos y llevar si le interesara electoralmente los comicios a septiembre.