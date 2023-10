La Ley de Sánchez avalada por el TC que bloquea los nombramientos del CGPJ deja la justicia militar en estado crítico

La Ley del Gobierno de Pedro Sánchez que bloquea los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se encuentra en funciones ha dejado la justicia militar en estado crítico. El Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido avalaba la Ley este lunes tras la celebración de un Pleno monográfico.

Ante la imposibilidad de un eventual pacto de renovación del CGPJ entre PSOE y PP, la justicia está colapsada con la Ley del Gobierno. Sólo en el Tribunal Supremo, se contabilizan 22 vacantes de magistrados de las 79 plazas que componen sus Salas. No obstante, las plazas judiciales sin cubrir afectan a otros tribunales como la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) o las Audiencias Provinciales. Según los últimos datos del CGPJ, se espera que a finales de este año el número de plazas sin cubrir supere las 80. No obstante, este recuento no incluye los datos de la justicia militar.

Un informe del CGPJ, al que ha tenido acceso Libertad Digital, denuncia que la Ley de Sánchez está afectando de forma virulenta a la justicia militar ya que se limitan las atribuciones al Poder Judicial «para nombrar Magistrados del Tribunal Supremo procedentes del Cuerpo Jurídico Militar, así como para el nombramiento de cargos judiciales en la jurisdicción militar – Presidente y Vocales del Tribunal Militar Central (TMC), Presidente y Vocales togados de los Tribunales Militares Territoriales (TMT) y jueces de los juzgados.»

La jurisdicción militar tiene 42 plazas judiciales. Concretamente, 5 plazas en el Tribunal Militar Central (1 auditor presidente y 4 vocales), 21 plazas en Tribunales Militares Territoriales (5 auditores presidentes y 16 vocales) y 16 plazas en juzgados togados (2 en juzgados togados centrales y 14 en juzgados togados militares territoriales).

Según el informe del CGPJ, de las 42 plazas judiciales que existen, a 1 de septiembre hay 19 sin cubrir. es decir, el 45,23% de las plazas de la jurisdicción militar está vacante actualmente. Las 5 plazas del Tribunal Militar Central están vacantes; de las 21 plazas en los Tribunales Militares Territoriales, hay 9 vacantes; de los 5 presidentes auditores, hay 3 vacantes; de las 16 plazas en juzgados togados, hay otras 5 vacantes; y por último, de los 2 juzgados togados centrales, 1 está vacante.

La situación seguirá empeorando a principios del próximo año. De las 42 plazas judiciales, a 1 de enero de 2024, habrá 22 sin cubrir. es decir, el 52,38 de las plazas de la jurisdicción militar estará sin cobertura. Además, las 5 plazas del Tribunal Militar Central seguirán vacantes; de las 21 plazas en los Tribunales Militares Territoriales, 12 estarán vacantes; y de los 5 presidentes auditores, 4 estarán vacantes. Tan sólo se mantendrá como titular la auditora presidenta del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla.

El Poder Judicial alerta también sobre la situación de la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central. En enero de 2023, la Comisión Permanente del CGPJ acordó con un carácter inmediato y estable, y para atender a las situaciones urgentes, conformar la Sala de Justicia del TMC con los dos Auditores Presidentes de Tribunales Militares Territoriales de mayor antigüedad en el escalafón, el primero de los cuales ejercerá como Auditor Presidente en funciones del TMC y, el segundo, como Vocal Togado en funciones de dicho Tribunal.

No obstante, a partir de enero del próximo año no se podrá aplicar el régimen de sustituciones previsto y, por ende, se producirá la paralización de la actividad jurisdiccional de la Sala de Justicia.

Problemas en los Juzgados Togados Militares Centrales

La Ley de los nombramientos del CGPJ también afecta a los Juzgados Togados Militares Centrales (JUTOCEN) con competencia en todo el territorio nacional. En la actualidad, de los dos JUTOCEN que existen, el JUTOCEN Nº 1 está cubierto por un Coronel Auditor que ejerce funciones de sustitución en el JUTOCEN nº 2, pero está previsto su pase a la reserva en el mes de marzo de 2024, por lo que a partir de entonces quedarán ambos Juzgados sin cobertura.

Por último, el Gobierno de los jueces denuncia que a fecha de 19 de septiembre de 2023, están pendientes de resolución firme un total de 197 recursos contenciosos disciplinarios.