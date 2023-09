La lista de Montse Tomé para la Selección femenina no ha sido consensuada con todas: habrá renuncias

La primera lista de Montse Tomé como seleccionadora del combinado nacional de fútbol femenino va a traer cola. La entrenadora ofreció la lista de convocadas para los dos próximos encuentros que jugará España en la Nations League y causó estupefacción entre todo el mundo al incluir a varias de las futbolistas que se habían descartado por voluntad propia hace unos días.

Tomé se mostró confiada de que estas 23 futbolistas serán las que finalmente jugarán los próximos encuentros con España, pero esta circunstancia no está nada clara. Pese a que la entrenadora afirmó que había hablado con las jugadoras, la lista no es ni mucho menos consensuada con todas ellas y, de hecho, se espera que haya renuncias a esta llamada de la seleccionadora.

Varias futbolistas consideran que los cambios que se han llevado a cabo hasta el momento en el organigrama de la Real Federación Española de Fútbol son insuficientes y que, por lo tanto, no colman sus expectativas y exigencias. Por eso, hasta que no se produzcan nuevos movimientos en el ente federativo no volverán a vestir la camiseta de la Selección, algo que puede desembocar en la renuncia próxima de varias de ellas a ir convocadas con España.

Una decisión deportiva

La relación de jugadoras convocadas por Montse Tomé se debe única y exclusivamente a razones futbolísticas. Para la seleccionadora, las 23 jugadoras que ha llamado son las que, en este preciso momento, están en mejor estado de forma y más pueden aportar a la Selección en los próximos encuentros de la Nations League ante Suecia y Suiza.

Sin embargo, dentro de un ambiente ya enrarecido desde hace mucho tiempo no se trata de una lista que haya sido consensuada con la gran mayoría de las jugadoras. «Sí, he hablado con ellas. Todo lo que he comentado con las futbolistas no lo voy a desvelar, son cosas que entran dentro de la relación profesional y que quedan entre nosotras», dijo Montse Tomé en su comparecencia.

Sin embargo, muchas de las 23 jugadoras que han sido llamadas a filas no conocían de las intenciones de la seleccionadora ni de la RFEF de incluirlas en la lista para jugar la Nations League.

Una renuncia poco clara

El último comunicado emitido por 39 jugadoras de manera conjunta en el que pedían más cambios para sentirse «en un lugar seguro» no se tomó desde la Real Federación Española de Fútbol como una renuncia a ir con la Selección. De hecho, en aquel escrito en ningún momento se habla de ello por parte de las deportistas, por lo que en la Federación entienden que todas ellas son convocables.

Sin embargo, a muchas de ellas esta llamada de Montse Tomé les ha pillado por sorpresa y era algo que no esperaban. Tanto es así, que la opción de renunciar a jugar con España pese a estar convocadas está sobre la mesa ahora mismo.

De hecho, las futbolistas estudian con sus abogados las consecuencias que podría tener para sus carreras deportivas una renuncia a la Selección. También consultan con fuentes de FIFA y UEFA qué sucedería con ellas en el caso de decir ‘no’ a la llamada de Montse Tomé.