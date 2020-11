La luna de miel gratis por América de la jefa de Vox en Alicante acaba en una guerra y en la Fiscalía

“Estoy flipando con que mi boda sea noticia”, explicaba en su entorno a principios de octubre Mario Ortolá, portavoz de VOX en Alicante. Su enlace matrimonial tenía tres particularidades. La primera, que se casaba con Ana Vega, diputada del mismo partido en las Cortes Valencianas. La segunda, que lo celebraban el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. La tercera era la luna de miel, aunque ellos todavía no lo sabían.

El 15 de octubre volaban hacia Estados Unidos. El 19 se fotografiaban en Nueva York delante de la Estatua de la Libertad. El 25 ya habían cambiado de país y visitaban la pirámide más alta de Yucatán (México). En tierra azteca también se bañaron en aguas de la Riviera Maya. Lo más interesante del viaje, sin embargo, no fueron las fotos colgadas en sus redes. Fue saber quién lo pagó.

La Fiscalía Anticorrupción acaba de recibir una denuncia para que se investigue este caso. Un presunto delito de cohecho impropio por parte de Ana Vega que, como diputada, no ha declarado el viaje en el listado de regalos recibidos en el Portal de Transparencia, aunque es su obligación por el cargo que ostenta. Porque la luna de miel no la pagó ella. Tampoco su marido. El dinero fue abonado por Amparo Cerdá, (ahora exportavoz de VOX en Elche) y su pareja, José María Mazón. El digital El Español los ha entrevistado a ambos y ha accedido a dicha denuncia en primicia.

Una denuncia que va acompañada de una polémica factura. La emite Viajes El Corte Inglés y tiene un valor de 2.875,49 euros. Está a nombre del político Mario Ortolá y el concepto es “Regalo José María Mazón”. El pagador, que no niega haber abonado ese dinero, ha contraatacado presentando una denuncia por usurpación de identidad. Mazón sostiene que alguien se hizo pasar por él y solicitó dicho documento a El Corte Inglés. Una especie de película de espías en las entrañas regionales de VOX que ya está en manos de Anticorrupción de Alicante.

“Lo sabe hasta Abascal”

“Sí, te lo ratifico. Yo pagué el viaje de novios de la diputada Ana Vega y de su marido, Mario Ortolá. Yo no me escondo. Eso seguro que lo sabe hasta Abascal en Madrid”. El que se lo confirma a EL ESPAÑOL es José María Mazón, un conocido hombre de negocios ilicitano. Le acompaña su pareja, Amparo Cerdá, la primera concejal de la historia de VOX en Elche. Fue noticia en septiembre del año pasado al denunciar a su exmarido por violencia de género. También están presentes en la entrevista sus dos abogados.

Ni Amparo ni José María están ya en política, aunque él insiste en aclarar que nunca estuvo: “No he tenido jamás ningún cargo en VOX Elche. Ni he sido el jefe de prensa ni nada de lo que se ha dicho por ahí”. Niega así las acusaciones de la denuncia presentada en Fiscalía, que dice que se quedó con el control total del partido en la ciudad. José María Mazón lo desmiente y asegura que si él ha estado presente en todos los actos posibles de VOX durante todo este tiempo ha sido “porque era la única forma de poder coincidir con mi mujer”. También niega tener empresas en Panamá, tal y como asegura la denuncia: “Trabajo de comercial para la empresa de mi padre y mi hermano, que se dedica al software”.

Amparo sí tiene bagaje político contrastado. Es una de las pioneras del grupo municipal, allá por 2017. “Estoy desde el principio, cuando VOX era un partido pequeño al que no le votaba nadie”, recuerda. Fue nombrada portavoz del grupo municipal. En las municipales de mayo de 2019 se convirtió en una de las dos ediles que obtuvo el partido en el Ayuntamiento de Elche. Una aventura fugaz. Fue concejal hasta el pasado mes de enero, en el que renunció casi por sorpresa. Un dimisión que llegó tras una especie de guerra civil interna en el seno del grupo local por hacerse con el poder.

El sustancioso regalo

Pero antes de eso, Amparo era la jefa del grupo en Elche. Contaba además con el respaldo de Ana Vega, la beneficiaria del polémico viaje y jefa en Alicante. “Yo llegué antes que ella al partido”, puntualiza varias veces, tratando de explicar así “que le hicimos el regalo de bodas sin pretensión de obtener de ella ningún tipo de favores. Qué favores me iba a hacer, si el regalo se lo pagamos en octubre y las elecciones fueron en mayo”.

El regalo en cuestión, explica la denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción, es un ingreso de 2.875 euros que no corresponde a la totalidad del precio del viaje. Según afirma el texto, “fue pagado conjuntamente con otras personas que también habrían recibido numerosas prebendas a cambio, incluyendo cargos en el partido VOX y/o puestos remunerados en administraciones públicas para sus familiares”. Mazón y Amparo niegan taxativamente dichas prebendas.

Sea como fuere, pagaron una cantidad considerable para el regalo de bodas a una persona que era su jefa, pero con la que reconoce que no había una amistad estrecha: “Depende de lo que consideres estrecha. Hay… Bueno, había una buena relación mía con Ana Vega. Son compañeros con los que he tenido muy buena relación desde el principio. Ni ella ni Mario eran amigos íntimos de venir a cenar a casa, pero porque tampoco había tiempo”.

Entonces, ¿por qué un regalo tan caro? Amparo lo justifica: “Hay una pareja que se casa y nosotros hacemos un regalo. Cada uno regala en función de sus posibilidades. Cada uno regala lo que puede. Si yo puedo más, pues regalo más”.

Quien reconoce que ni Ana ni Mario eran amigos suyos es José María, cuya motivación para pagar casi medio millón de las antiguas pesetas fue, dice, quitarse cuanto antes de encima el marrón del regalo de bodas. “¿La única motivación sabes cuál es? Que le dije a mi mujer: ‘Nena, no me jodas más con este tema. ¿Qué les queda de pagar del viaje? ¿Sabes dónde se van?’. Y no me acuerdo cómo, nos enteramos de que lo estaban haciendo con Viajes El Corte Inglés, que es también quien le prepara los viajes a la empresa de mi padre. Llamé al chico que conozco allí y nos dijo que sí, que lo estaban gestionando ellos. Yo no sabía ni dónde se iban. Me he enterado después, con todo el sarao este, que se iban a Nueva York y a la Riveira Maya. Le pregunté al chico que cuanto dinero faltaba. ‘Pues falta tanto’. ‘Pues ché, ya está, venga’. Y ya está, lo pagué. No hay más. Quien quiera sacar más, se está equivocando”, resume José María Mazón.

La traición



“Si hubiese sido el pago a un favor, la traición que luego esa persona le hace a mi mujer no la hubiera hecho”, sentencia Mazón. Se refiere a los hechos que acontecieron después del viaje. Amparo jura que no sabe qué pasó, pero cayó en desgracia de Ana Vega. Fija un origen. “Sugerí la posibilidad de incorporar al grupo local la figura de un coordinador que llevase la parte más orgánica. Propuse a un amigo, Juan Roldán”. Mazón la interrumpe para apuntar: “Ese y su mujer sí que eran amigos nuestros íntimos de verdad. Nos hicieron la mayor traición de la vida”.

Una vez llegó Juan Roldán al puesto, dicen, las cosas cambiaron radicalmente. Tanto él en Elche como Ana Vega en Alicante empezaron a variar su comportamiento hacia Amparo: “No sé qué hablarían entre ellos, pero su trato empezó a ser cada vez más distante”. Sin motivo aparente (o al menos Amparo asegura no saberlo), dos de las personas más próximas a ella en su aventura política le daban la espalda. Una, un amigo íntimo. La otra, la persona que a la que le habían regalado la carísima luna de miel.

A eso se le suman los enemigos que ya de por sí se había granjeado Amparo, que señala a dos personas: Manuel Mestre (diputado de VOX por Alicante) y José María Alberdi (número 3 de VOX en Elche). «Para hacernos una idea, si Amparo era la persona en Elche afín a Ana Vega, Alberdi era el afín a Mestre», explica Mazón.

“Alberdi no entró de concejal y no se le dieron los cargos que quería. Ahí empezó su cruzada contra mí”, cuenta Amparo Cerdá. “Ese tal Alberdi se pone a mover mierda. Él iba en el puesto 3 e las listas. Cuando vio que salieron dos, nos dijo que él se largaba. Que él no había salido y se iba a su casa”, replica José María. Pero no se largó. Siguió en el partido y empezó su batalla contra Cerdá.

Porque en esta especie de guerras internas de VOX, tanto en la provincia como en Elche, Amparo contaba con la protección de la diputada Ana Vega. Pero Ana le retiró su apoyo. “Después de eso, hasta mi gente de confianza me dio la espalda. Me hicieron el vacío hasta los míos. Juan Roldán se juntó con lo que era mi equipo de trabajo y los aisló de mí. Organizaron en enero una reunión de afiliados sin contar conmigo. Me lo notificaron el mismo día por la tarde. Un e-mail con una frase: ‘Hoy hay reunión de afiliados’. Pero sin contar conmigo. Cuando llegué no había ni sitio para mí, me tuve que quedar al fondo. Siendo yo concejal y portavoz. Allí estaba Miguel Pascual, que es diputado autonómico”. Era la prueba de que Amparo Cerdá ya había sido sentenciada por el partido.

La dimisión

Amparo Cerdá dice que se vio sin apoyos. Que al vacío de Ana Vega y Juan Roldán se le sumó el del resto de militantes. Dice que no sabe los motivos, pero que vio sola y lo dejó en enero. Presentó su dimisión irrevocable antes del primer pleno del año. «Vi que no tenía a nadie. No tenía a nadie. Me mandan pantallazos de grupos en los que Alberdi decía que tenía los cañones apuntados. Yo rompo con Ana Vega porque ella sabía lo que estaba pasando. Lo que no sé es en qué momento de esta historia se juntan todos. Tampoco entiendo por qué».

“Me encantaría ponerme delante de Ana Vega y preguntarle qué le ha hecho mi mujer”, reta José María. “Esa información nos falta a todos. Yo no sé qué pasó. Sé lo que estoy sufriendo pero no lo que pasó, porque conmigo no habla nadie. Pero sabemos que la guerra interna de VOX sigue, porque Alberdi se ha puesto en contacto conmigo después de la dimisión para pedirme las facturas. Lo hace con el propósito de perjudicar a Ana Vega. Pero no se les entregué. Yo pagué ese dinero pero no le doy las facturas a ninguno, porque me parecen los dos igual de mierdas”, dice Mazón.

Así, aunque Amparo y José María ya estaban fuera de la partida, la factura del viaje seguía siendo una pieza codiciosa en la disputa. José María no se la dio a nadie, pero “alguien me suplantó la identidad para obtenerla. Se puso en contacto con El Corte Inglés Viajes diciendo que era yo y que necesitaba esa factura. De hecho yo me entero de eso porque desde la agencia me llaman para decirme que hay un error en la factura que yo he pedido, que el DNI que he dado no es el mío. Es ahí cuando le pregunto que a qué factura se refiere, que yo no he pedido nada”, dice Mazón, que con las mismas se fue a denunciar el caso a la policía.

No niegan, ninguno de los dos, el pago de ese dinero para la luna de miel de la que era la jefa de Amparo Cerdá en aquel entonces. Lo que sí rechazan ambos es que se trate de un pago de ningún favor. “A Ana Vega y Mario Ortolá les hicimos un regalo y ya está. Yo no voy a ir a decirle también que lo tiene que declarar, eso ya es su problema”, concluye.

Porque Ana Vega no lo ha declarado y debería haberlo hecho. Independientemente de que la Fiscalía Anticorrupción admita a trámite la denuncia, Amparo y José María han reconocido ese pago. Pero EL ESPAÑOL ha consultado el listado de regalos declarados por los diputados de VOX en las Cortes Valecianas y no figura por ningún lado. Todo se reduce a un puñado de libros, a tenor de lo que figura en el documento.

El citado medio ha intentado ponerse en contacto tanto con Ana Vega como con Mario Ortolá. Ninguno de los dos ha contestado. Sí lo hizo la responsable de prensa del partido en Alicante, que contestó que “ellos no van a hablar y esa factura a la que te refieres es falsa, ya hay una denuncia puesta por eso”.

Se refiere a la denuncia de José María Mazón. Lo que parecen desconocer en VOX es que la denuncia no es por falsedad, sino por suplantación de identidad. Que tanto Amparo Cerdá como José María Mazón han reconocido el pago. Y que Ana Vega nunca lo declaró.

El caso se destapa precisamente la semana en la que Ana Vega se ha impuesto en las primarias en Alicante. Unas primarias que se tendrían que haber celebrado hace unos meses, pero que fueron suspendidas precisamente por infracciones cometidas por ella misma. VOX evitó el pucherazo, pero en la consulta celebrada el pasado día 25 de octubre ha vuelto a ganar.

No sin polémica: tras los resultados, al menos 300 militantes se han dado de baja en la provincia. Desde VOX tratan de contener la desbandada y no las están tramitando. Les han enviado un mail diciéndoles que les suspenden el pago de la cuota, pero que no les dan de baja, que se lo piensen. VOX Alicante fue un cuento de hadas en 2019, con sus primeros diputados y concejales, y con viajes de ensueño. Ahora, ni un año más tarde, es un polvorín a punto de explotar.

