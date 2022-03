La masculinidad hegemónica en Vladimir Putin

Cuando uno piensa en Vladimir Putin, suele conceptualizar esa imagen de hombre sin camiseta, encima de un caballo y con semblante serio. De hombre rudo, impasible y sin miedo. Y todo esto tiene un sentido, puesto que la imagen pública de Vladimir Putin ha sido, desde siempre, ensalzada como la de un macho: la viva imagen de la performatividad de la masculinidad hegemónica.

En este artículo, repasaré el sentido político de la masculinidad para intentar demostrar que incluso algo tan importante como la guerra, donde son desplazados, aniquilados y reprimidos miles de cuerpos, donde son movilizados y transformados flujos de capitales, mercancías y zonas de influencia; intentaré demostrar, digo, que algo tan complejo como la guerra, está afectado por el género.

La masculinidad hegemónica es un factor que tiene relación directa con la aparición y desarrollo de conflictos bélicos

La masculinidad belicista

Empezaré con una idea base: la masculinidad hegemónica es un factor que tiene relación directa con la aparición y desarrollo de conflictos bélicos. Y aunque es verdad que se ha generado debate al respecto, quiero desarrollar el concepto para dar contenido a ese precepto.

El análisis debe partir de entender cómo la imagen de Putin cumple, prácticamente, con casi todos los símbolos identitarios de la masculinidad tradicional. Se presenta como un hombre fuerte (y por lo tanto no vulnerable, con todo lo que implica) y que se hace respetar a través del miedo, la agresividad y competitividad. Ejerce el poder desde una posición vertical y autoritaria. Y si alguien se pone en su camino, el uso de la amenaza es una herramienta frecuente en su discurso.

De igual manera, su imagen viene definida por una casi nula expresión emocional, autosuficiente, con deficiencias en la autocrítica y con una clara falta de empatía hacia el criterio y necesidades de los demás (tanto en compañeros, como especialmente en los contrincantes). Y es que, además, como no podía ser de otra manera, cumple a la perfección el mandato principal de la masculinidad hegemónica: “Un hombre no debe ser una mujer”.

La masculininidad homofóbica

Por ello no solo preforma y patrocina la masculinidad hegemónica, sino que castiga a aquellos que no cumplen con la misma (en especial referencia al colectivo homosexual). Son bien conocidas las reivindicaciones anti-LGTBI que ha llevado a cabo Rusia, persiguiendo al colectivo LGTBI, penalizándolo y confrontándolo.

No sólo mantiene la prohibición del matrimonio homosexual (y bloquea cualquier legislación al respecto), sino que en el mismo año 2021 firmó una reforma constitucional que suponía una supresión de derechos hacia los homosexuales y otras diversidades sexuales. Ha habido ya multas a activistas por hacer “propaganda homosexual” o se ha llegado a prohibir que pueda ser posible cambiar de sexo en el documento de identidad.

La masculinidad hegemónica de Vladimir Putin se ve reafirmada por la aprobación de otros líderes (mayoritariamente masculinos) de manera directa, como el presidente de Brasil Jair Bolsonaro que alabó la masculinidad de Putin

La masculinidad reconocida

Pero, a pesar de todos estos rasgos tan marcados, la masculinidad hegemónica queda en papel mojado si no se ve reafirmada por otros. Y en este caso, la masculinidad hegemónica de Vladimir Putin se ve reafirmada por la aprobación de otros líderes (mayoritariamente masculinos) de manera directa, como el presidente de Brasil Jair Bolsonaro que alabó la masculinidad de Putin, o de manera indirecta cuando múltiples figuras políticas adaptan como referencia esta forma de actuar. Y esta aprobación no sólo viene de otros líderes, sino que los medios y parte de la sociedad conciben aún esta forma de relacionarse como referente. Y este punto es crucial para la legitimación de la masculinidad.

Pero, ¿es realmente la masculinidad uno de los factores artífices del desarrollo de esta guerra?

La masculinidad esta parcialmente fundamentada en la performatividad de la misma. Es decir, que no solo se mantiene a través de cumplir los rasgos característicos de la misma, sino también a través de mostrarlos socialmente. Por ejemplo, no vale solo con no ser vulnerable en solitario (por ejemplo, no llorando), sino que es importante no mostrarlo a los demás.

En la misma línea, representaciones que, per se, podrían considerarse hegemónicas, como poseer armas, cogen mayor relevancia en cuanto se preforma hacia fuera. Por ello, creo que la imagen pública de Vladimir Putin venga constantemente caracterizada por la presencia de armas, no es una mera coincidencia.

Esta performatividad, o mostrar al resto del mundo mis capacidades como “macho hegemónico”, ayuda a no sólo perpetuar estas características en el propio individuo, sino que además legitiman socialmente el discurso de la masculinidad hegemónica y las acciones que se desprenden de la misma. Si además esa masculinidad referente viene acompañada de claras referencias bélicas, más probable es que se justifiquen acciones del mismo calibre.

Cultura masculina de la guerra

Por lo tanto, podría decirse que en sociedades menos empáticas, menos abiertas a la diferencia y con unos valores basados en una tradición militarista y competitiva se puede terminar legitimando conflicto bélico. Si en una sociedad se considera que competir con el otro para ganar es el modus operandi general, esto hará que sea más que probable la aparición de conflictos. Si además entendemos que en la resolución de esos conflictos es justificado que se use la violencia, ya estamos un paso más cerca de un conflicto bélico.

Algunos círculos argumentan que no puede ser que la masculinidad juegue un factor en la guerra, poque sino en todos los otros países habría guerra. Refieren que la geopolítica es la que en verdad marca el desarrollo de las guerras.

Evidentemente, la masculinidad no es el factor único del desarrollo de una guerra, pero si un factor transversal y muy importante

Y es que, evidentemente, la masculinidad no es el factor único del desarrollo de una guerra, pero si un factor transversal y muy importante. De igual manera se podría hacer la analogía con otros delitos: no todos los hombres agreden sexualmente, pero si la mayoría son hombres, es indicativo que la masculinidad juega un rol significativo.

Uno se puede llegar a plantear, qué es lo que lleva a Vladimir Putin a ejercer este tipo de masculinidad como un rasgo identitario tan marcado. Pues bien, en el momento de transición política en la que Boris Yeltsin (expresidente de Rusia) cedió el relevo a un joven Vladimir Putin, se presentó un problema: no se conocía mucho a ese tal Putin. Y para ganarse un nombre, nada parece más fácil que adaptarse a, la siempre cómoda, ala paterna de la masculinidad hegemónica, cosa que Putin hizo (y creó toda una imagen e imaginario a su alrededor al respecto).

Además, con el desarrollo de esta hipermasculinidad hegemónica, en una sociedad donde se legitima la misma, llegamos a una situación donde si mezclamos los factores: 1. Nadie cuestiona la hombría de Putin y 2. La sociedad relaciona este tipo de masculinidad con ser un líder capaz, produce que 3. Se pueda percibir a Putin, por el simple hecho de preformar esa masculinidad, como un líder legítimo y adecuado (o como mínimo que no se escapa de los propios preceptos de la sociedad de lo que es adecuado para ser un líder). Y ese hecho le hace, evidentemente, aferrarse más a la masculinidad hegemónica.

Los riesgos de una geopolítica masculina

Pero, que mantenga este rasgo tan rígido comporta grandes riesgos. La invasión que ha planteado no ha salido lo fluido que él esperaba, pero prioriza mantener su orgullo en realizar esta operación (con el sufrimiento de otros que eso supone), por encima de poder retirarse o replantearse la guerra. Y es que la masculinidad hegemónica que no permite la vulnerabilidad, la cobardía o el reconocimiento del error. El orgullo no puede fallar.

Si queremos un mundo mejor, con menos conflictos bélicos, debemos seguir trabajando para transformar y deslegitimar la masculinidad hegemónica y sus representantes, como Vladimir Putin

Y, con una visión más global, se puede entender que una geopolítica basada en unos valores en relación a la masculinidad hegemónica (que pueden incluso ser preformados por mujeres, aka, Thatcher) de agresión, competición y falta de empatía hacia ciertos colectivos o hacia el propio planeta, precipita, evidentemente, el desarrollo de muchos más conflictos o, en su mayor grado, guerras.

Hay muchos factores que están implicados en las guerras, pero obviar que la masculinidad es uno de ellos, cuando hay tantos indicadores que marcan una clara relación, es como mínimo una imprudencia. Es por ello que, si queremos un mundo mejor, con menos conflictos bélicos, debemos seguir trabajando para transformar y deslegitimar la masculinidad hegemónica y sus representantes, como Vladimir Putin.



