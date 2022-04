La misteriosa caseta sobre la ría de Bilbao cuyos geranios nunca se marchitan

La caseta del antiguo gasolino de Uribitarte no pasa desapercibida, sobre todo para los turistas, acostumbrados a fijar la vista en rincones por los que los bilbaínos transcurrimos diariamente y que, en el fondo, no miramos. «Vemos la ciudad de forma muy distinta, los que vivís aquí lo hacéis hacia dentro, no percibís con detalle lo que os rodea; y el resto hacia fuera. Yo cada vez que vengo, flipo en colores. No sois conscientes de la suerte que tenéis», observa la periodista burgalesa Carmen López, que visita la capital vizcaína puntualmente por motivos laborales. Esta pequeña construcción, que los boteros utilizaban de cabina, despierta una enorme curiosidad entre los transeúntes, especialmente entre los que la observan desde el Paseo de Uribitarte. Pero si por algo llama la atención esta misteriosa caseta es porque, pese a su antigüedad, sigue luciendo como en sus mejores días. Presenta un aspecto siempre impecable gracias a las jardineras llenas de geranios rojos que adornan las ventanitas. ¿Son flores frescas o de plástico? ¿Quién las coloca ahí?



Ainhoa górriz



Esta pequeña y discreta edificación se encuentra a la altura del Hotel Hesperia (reconocible por sus cristales multicolor), a medio camino entre los puentes de Zubizuri y La Salve. Pese a que el servicio de los viejos gasolinos de Uribitarte desapareció hace ya muchos años, el misterio sobre la conservación de la caseta continúa. Historia viva de la villa y sus gentes, remite a épocas muy pretéritas, concretamente, a cuando muchos bilbaínos echaban mano de los botes para pasar de una orilla a otra de la ría. No quedaba entonces otra alternativa para cruzar. Los bilbaínos más longevos recuerdan que durante mucho tiempo entre los puentes del Ayuntamiento y el de Deusto no había ninguno más. Luego llegarían el de La Salve y las pasarelas de Calatrava y del Padre Arrupe, a la altura de la Universidad de Deusto. Muchas personas utilizaban a diario el gasolino para ir a trabajar al centro de la villa desde el Campo Volantín.



Ainhoa górriz



El misterio de las flores



Pero, ¿quién pone las flores en esta casita de cuento? «Por lo que hemos podido saber, ni la Autoridad Portuaria ni el Ayuntamiento de Bilbao se encargan oficialmente de esta tarea», concretan desde el blog 'Bilbao Secreto'. Tras esta aclaración, el enigma sigue abierto. «¿Podría ser algún familiar de un antiguo botero?», se preguntan. Javier Benayas, responsable de la cuenta de Instagram 'Historia de Bilbao', donde comparte datos curiosos de la ciudad desde 2018, no descarta que sea «algún empleado de la contrata municipal que limpia la ría quien coloque las plantas».



ainhoa górriz



A los viandantes les cuesta mucho discernir si los geranios rojos son frescos o de plástico. «No sabría distinguir si las flores son naturales o de pega, pero la caseta es una monería, ojalá la conserven así de bien durante muchos años», opina una vecina de la zona que pasea con su perro por el paseo de Uribitarte. «Los geranios sí son de verdad», asegura una joven tras sacar una fotografía a la caseta con su cámara. En lo que coinciden todas las personas consultadas es que para colocar las flores en las ventanitas hay que acercarse con una barca, ya que su única entrada se encuentra a la altura de la ría. «Solo se puede ir con la marea alta, porque sino no llegas. Tiene muy difícil acceso», aseguran.

«Ellos no ponen las flores»



Parecía que el enigma se resolvería gracias a un antiguo vídeo de Bilbao Urban. En él, un grupo de personas practica 'paddle surf' por la ría mientras transportan en sus tablas jardineras con tiestos de geranios que colocan en las ventanas de la caseta. Pero esta grabación tan solo se trata de un clip promocional compartido en Youtube en 2012. «No son ellos los que ponen las flores. Además, cerraron hace tiempo», asegura uno de los trabajadores de la empresa turística Bilbao Bentura, que ofrece actividades deportivas en la ría. Este responsable lamenta no conocer la identidad de la persona encargada de adornar la caseta. «No sabemos quién es, no hemos conseguido verla nunca. Es algo muy raro, porque llevamos aquí doce años», precisa. El misterio, por tanto, continúa. ¿Se acabará sabiendo de quién se trata? ¡Hagan sus apuestas!