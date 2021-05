La nueva delegada del Gobierno en Madrid da la nota en su primera reunión con Almeida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, han protagonizado este miércoles una encendida discusión en rueda de prensa por las aglomeraciones que se han dado tras el fin del estado de alarma.

Pese a que ambos han iniciado la rueda de prensa con un clima de cordialidad, la tensión ha llegado tras la primera pregunta de los periodistas.

La que fuera hasta marzo concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha increpado al mandatario popular por las concentraciones en la capital en la noche del sábado al domingo. «Cuando uno siembra una falsa libertad recoge libertinaje», ha dicho.

Una afirmación contra la que ha arremitido Almeida, quien ha recordado que las fiestas tras el fin del estado de alarma no se produjeron únicamente en la capital: «Supongo que será también en Barcelona, Salamanca y Sevilla. Lo que pasó no es exclusivo de Madrid. Es injusto».

El alcalde madrileño ha recriminado a la delegada que cada autonomía «tenga un criterio distinto», a lo que la dirigente ha respondido: «Estamos en un estado de las Autonomías, como bien sabes como abogado del Estado».

El rifirrafe no se ha quedado ahí. El regidor se ha referido también al «espantajo jurídico» que ha llevado a cabo el Gobierno, a lo que ella ha replicado que «lo que no se puede hacer es poner de excusa al Gobierno para no adoptar medidas que no queréis adoptar». «Querido José Luis, yo soy delegada del Gobierno y voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada. Y te recuerdo que tú estás aquí como alcalde de la capital», ha señalado.

Este tono bronco no es propio de los delegados de Gobierno, que normalmente se limitan a defender el papel del Ejecutivo desde una postura más institucional y poco partidista. Así lo ha hecho anteriormente José Manuel Franco. De hecho, ha sorprendido tanto que las redes han tildado su comportamiento de «barriobajero» y han lamentado el «show bochornoso» que ha protagonizado.