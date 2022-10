La nueva presidenta de RTVE empieza a repartir dinero al Grupo Prisa: 5,5 millones para un programa con Julia Otero

Tras negarse a aclarar cuánto dinero destinará RTVE a pagar a productoras externas en 2023, la nueva presidenta del ente público, Elena Sánchez, ha dado el visto bueno este jueves al primer contrato millonario de cuantos se espera vayan a parar a Lacoproductora, la empresa audiovisual fundada por José Miguel Contreras y que el pasado mes de marzo pasó a manos del Grupo Prisa.

Se trata de una partida de 5.554.047 euros (más IVA) -aprobada en el Consejo de Administración celebrado este mediodía- que servirá para financiar El día que…, un programa de 13 capítulos que estará presentado por la periodista Julia Otero. Su aprobación debía haberse producido el pasado 27 de septiembre. Sin embargo, un día antes, José Manuel Pérez Tornero presentó su dimisión, dejando a RTVE en un limbo en el que, de haber cumplido la ley, sería imposible que dicho contrato saliera adelante.

Una presidenta interina, como Elena Sánchez, no tiene la capacidad ejecutiva para sacar adelante estas cuestiones. Sin embargo, el Gobierno no dudó en modificar los estatutos vía real decreto para dotarla de plenos poderes a fin precisamente de no paralizar los jugosos contratos que aguardaban en el cajón.

Las advertencias de los sindicatos

«La batalla no es por el control político, que ya lo tienen, sino por el económico», advertían ese mismo día a Libertad Digital fuentes internas de RTVE. «Vienen a por la pasta -sentenciaba abiertamente el sindicato USO poco después- y, concretamente, a por los 30 millones de euros que hay en juego para repartir a productoras amigas».

Se refería así a «once proyectos de producción por un valor de 30 millones de euros que estaban a punto de firmarse» cuando Pérez Tornero presentó su dimisión. El de Julia Otero y el Grupo Prisa es tan solo el primero de ellos. De cara a 2023, el ente público contará con un presupuesto de 490 millones de euros, 47 más que el año pasado, pero a día de hoy se desconoce la partida exacta que irá a parar a productoras externas.

El clamoroso silencio de Sánchez

Precisamente este miércoles, en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, Vox reprochó a la nueva presidenta que Televisión Española tuviese «una plantilla de más de 6.000 trabajadores, probablemente la plantilla más numerosa de un medio de comunicación en España» y, sin embargo, dedicase una ingente cantidad de dinero a productoras para que hiciesen un trabajo del que podrían ocuparse sus empleados. Concretamente, según Manuel Mariscal, el ente público destinó a tal concepto hasta 155 millones de euros en 2021. «El próximo año, ¿qué gasto tienen previsto?», se interesaba.

El silencio de Elena Sánchez haciendo caso omiso a la pregunta de Vox venía a reforzar las sospechas sobre una dudosa gestión de la que, tal y como denuncian los sindicatos, saldrán beneficiadas las «productoras amigas»: «Algún firmante acabará siendo consejero de los que cobran de verdad, pero en Prisa«, advertía USO hace tan solo unos días. Casualmente, el departamento de vídeo del grupo Prisa está dirigido por Fran Llorente, exjefe de Informativos de RTVE durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Miguel Barroso -hoy consejero de Prisa- de secretario de Comunicación.