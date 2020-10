La nueva reacción, por Antoni Puigverd

Ya antes de la Covid, Occidente se encontraba mal. Atormentado por la inquietud de una economía decreciente, que deja a cielo descubierto a las clases populares, está empobreciendo a la clase media y deprime la esperanza de los jóvenes en el futuro. Pero hay otra fuente de malestar, más imprecisa. A principios de siglo estaba de moda hablar de la crisis de valores . Puesto que esta crisis es ya un hecho, ahora triunfan aparentemente las nuevas identidades , que se presentan como exponentes de una visión del mundo superadora de viejas opresiones, pero que, gozando de una gran hegemonía mediática, no consiguen generar un sistema de creencias compartido. La tensión entre tradicionalismo y liberalismo que en el siglo XIX provocó nuestras guerras carlistas reaparece en época posmoderna haciendo hincapié en la cuestión de la identidad: cosmopolitismo versus soberanismo; familia tradicional versus LGTBI; globalismo versus nueva autarquía.

La batalla de los valores ha desbordado las fronteras entre derecha e izquierda. Los ecologistas partidarios del km 0, defensores del paisaje y de las especies autóctonas, teóricamente de izquierdas, no están tan lejos de la nueva autarquía que patrocinan los soberanistas: Orbán, Trump, Abascal (y más de un independentista). Provienen de culturas políticas opuestas, pero a veces parecen decir lo mismo. Los ultraliberales que propugnan la globalización y el cosmopolitismo no están tan lejos del progresismo antinacionalista, que abandera los derechos de los inmigrantes y la anulación de fronteras. Los católicos que comparten la visión social del papa Francisco no están tan lejos de los neocomunistas. Pero los católicos que defienden la visión papal de la vida están en los antípodas de la moral progresista que ahora quiere legalizar la eutanasia. Por su parte, los progresistas eutanásicos no están tan lejos de las tesis suecas sobre el coronavirus, que promueven Trump o Bolsonaro: el virus solo es letal para una pequeña parte de la población, sacrifiquémosla en nombre del bien económico común.

En una semana, se debatirá en el Congreso la moción de censura de Abascal. Chocarán derecha e izquierda. Pero, en realidad, Vox aprovechará la desgracia de la Covid y la debilidad objetiva de Casado para presentarse como la nueva derecha iliberal. Abascal publicitará el desacomplejamiento despiadado ante los efectos letales del coronavirus que patrocinan no solo los EE.UU. de Trump, también el Estado sueco. Ignoro si Abascal cuenta con inteligencia política para protagonizar el giro que años atrás promovió Marine Le Pen. Pero si consigue liberarse de la fundacional nostalgia del franquismo, Vox podría heredar todas las fincas de la derecha encarnando, al estilo Trump, la reacción a los valores de la confederación de identidades que las izquierdas defienden. Unas izquierdas que idealizan todas las causas progresistas, por contradictorias que sean entre sí, en un momento histórico en el que no está claro qué quiere decir progresar y qué significa retroceder.