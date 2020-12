La OMS, acusada de conspirar con Italia para eliminar errores de la pandemia

12 de diciembre de 2020 (20:41 CET)

Cada movimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estado en el punto de mira durante la pandemia de coronavirus. Este organismo es el encargado de gestionar políticas de prevención e intervención relacionadas con la salud a nivel mundial, pero también tiene alguna que otra experiencia encubriendo errores de algunos países. La última ha sido ocultar un informe que revelaba la mala gestión de Italia al inicio de la crisis sanitaria.

La agencia ha sido acusada por un juzgado del país transalpino de conspirar con el Ministerio de Salud italiano para eliminar este documento y evitar su difusión, potencialmente perjudicial para las autoridades italianas, según ha adelantado The Guardian.

Los hechos se remontan al 13 de mayo de 2019. Ese día la OMS publicó en su página web un texto de 102 páginas en el que explicaba que el plan pandémico de Italia no se había actualizado desde 2006, y por ello los hospitales no estuvieron preparados y enfrentaron la situación de forma “improvisada, caótica y creativa”.

Al día siguiente, este informe titulado Un desafío sin precedentes: la primera respuesta de Italia al COVID-19, elaborado por el científico de la entidad Francesco Zambon y financiado por Kuwait con el objetivo de que proporcionara información a los países a los que no había llegado todavía la Covid-19, desapareció de internet, como ya adelantó en agosto el diario británico.

En aquel momento la OMS no quiso explicar el porqué. Sin embargo, la semana pasada, a través de un comunicado, alegó que tenía “contenía inexactitudes e inconsistencias”.

La OMS no permite que el autor del informe declare

Ahora, los fiscales de Bérgamo, región situada en Lombardía, una de las más golpeadas por el coronavirus, han sacado adelante esta causa y evalúa la posible responsabilidad penal de las autoridades italianas por su gestión. Zambon ha sido citado para declarar hasta en tres ocasiones, pero la OMS no se lo ha permitido.

El documento fue retirado supuestamente por petición de Ranieri Guerra, subdirector general de iniciativas estratégicas de la OMS. Este médico fue director general de salud preventiva en el Ministerio de Salud italiano entre 2014 y finales de 2017 y uno de los responsables de actualizar el plan pandémico, que nunca se actualizó.

“Cuando recibí la primera citación lo reporté a la oficina legal de la OMS y poco después me respondieron diciendo que no podía ir, ya que tenía inmunidad. Yo quería, porque tenía algo que decir”, contó el autor del informe a The Guardian.

El científico confesó que Guerra lo amenazó con el despido para que modificara la parte del texto que revela que el plan pandémico no estaba actualizado. Además, insistió en que había recibido varias amenazas de sus superiores.

Pero los fiscales solo pudieron escuchar la versión de Guerra a principios de noviembre, a quien sí se le permitió acudir a los juzgados. Sin embargo, no se ha revelado el contenido de la audiencia.

Zambón: “El plan antipandémico no fue actualizado en 2017”

“El informe no critica al gobierno italiano, pero destaca las críticas que enfrenta la gestión de la pandemia, partiendo de la premisa del antiguo plan antipandémico, que solo fue reconfirmado y no actualizado en 2017”, dijo Zambon. «El equipo verificó esto a fondo y descubrió que todos los planos que vinieron después de 2006 simplemente se copiaron y pegaron, no se cambió una palabra o coma en el texto».

Zambon afirmó que un mes antes de la publicación envió un resumen de los descubrimientos a Guerra, quien lo compartió con el ministro de salud de Italia, Roberto Speranza.

The Guardian ha tenido acceso a los correos que se intercambiaron en mayo Zambos y Guerra, así como también los que compartieron con Hans Kluge, el director de la OMS para Europa, quien también participó en la elaboración del documento.

En ellos se refleja que existe un pacto con el Gobierno de Giuseppe Conte para que este informe no volviera a salir a la luz.

También muestran cómo Guerra le pidió a Zambón que no olvidara que acaban de recibir “diez millones como contribución voluntaria sobre la base de la confianza y como reconocimiento de lo que hemos hecho hasta ahora… después de seis años sin nada”.

La OMS ya protagonizó una polémica similar con China

Entre las naciones que al parecer protege la OMS también se encuentra China, país en el que se originó Sars-cov-2 y que no informó con claridad durante las primeras semanas cuando surgieron los primeros brotes.

El mes pasado The New York times sacó a la luz que el equipo enviado por la agencia de las Naciones Unidas a Pekín actuó bajo coacción. El diario neoyorquino informó que estos trabajadores no pudieron hacer su trabajo porque la organización así lo había pactado con el Gobierno asiático.

De hecho, ni siquiera pudieron visitar el mercado de animales exóticos de Wuhan en el que se cree que comenzó todo. Por lo tanto, este medio culpó a la OMS de haberle cedido el control a Xi Jinping y haberle permitido “lavar” sus errores.