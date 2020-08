La OMS enciende la alarma: ¿y si nunca hay vacuna del coronavirus?

22 de agosto de 2020 (11:40 CET)

La pandemia de coronavirus que comenzó en China deja ya unos 23 millones de casos a nivel mundial y roza los 800.000 fallecidos, tras sumar en las últimas 24 horas 270.000 contagios, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins. Mientras esta enfermedad avanza imparable, el mundo entero se encuentra a la espera de una vacuna que acabe con las muertes y reactive la economía.

Pero, ante este escenario, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que «no hay ninguna garantía de que vaya a existir en algún momento” dicha vacuna. Además y según afirma el director general de la organización Tedros Adhanom Ghebreyesus, en caso de que sí termine desarrollándose, «no va a poner fin a la pandemia por sí sola».

Por estos motivos da gran importancia e insta a todos los países a «aprender a controlar y manejar el virus usando las herramientas actuales», y a «hacer los ajustes en la vida diaria que son necesarios para mantenerse a salvo». A su vez, rechaza que los confinamientos sean una solución a largo plazo para ningún país, apuntando como preferencia el aprender a vivir con el virus.

«No country can just ride this out until we have a #COVID19 vaccine.

A vaccine will be a vital tool, and we hope that we will have one as soon as possible.

But there’s no guarantee that we will, and even if we do have a vaccine, it won’t end the pandemic on its own»-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 21, 2020