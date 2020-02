La oposición exige la dimisión de Ábalos por mentir para ocultar su encuentro con Delcy Rodríguez

[embedded content]

La sesión de control al Gobierno ha estado marcada este miércoles por el caso del encuentro del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta del régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela, Delcy Rodríguez.

Ninguna explicación, ninguna autocrítica, ninguna justificación. Ábalos ha permanecido impertérrito ante una oposición que le pedía que dimitiese en bloque. La defensa ha consistido en hacer referencias al franquismo, mientras se olvidaba de que Delcy Rodríguez tiene prohibido pisar suelo europeo precisamente por violaciones de los derechos humanos practicadas por el régimen dictatorial de Venezuela.

Dictadura presente, dictadura pretérita, todo le ha valido a Ábalos para justificar su actitud: “De ministro ya sabe quién me puede echar (en referencia a Sánchez), y de mi escaño, los votantes, pero quien no me va a echar son ustedes; en el año 76, la gran mayoría de los que estamos aquí no podíamos estar porque éramos ilegales; mi compromiso es por la libertad y contra el fascismo.

Especialmente dura ha sido la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo en su rifirrafe con el ministro: “No voy a exigir su dimisión. Para dimitir se exige una condición humana y política previa, la dignidad. Usted empezó a perderla aquella noche rumbo a Barajas y ha acabado por destruirla hoy aquí”.

“Al adversario le ven como enemigo, le cosifican, porque es la única manera que tienen para eliminar al adversario. Si usted me respetara la dignidad, si usted me permitiera la dignidad no tendría intención de eliminarme”, ha respondido Ábalos.

El ministro ha echado balones fuera en las numerosas preguntas parlamentarias en las que no ha aclarado los motivos de su reunión con Delcy Rodríguez, y simplemente ha dicho que “el espacio aéreo no es el terrestre”, obviando que hay informaciones que apuntan a que la vicepresidenta de Maduro estuvo en la sala VIP de Barajas, y que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le pidió a Ábalos que Rodríguez no pisara suelo español.

Por su parte, Marlaska se ha limitado a asegurar que Delcy Rodríguez no entró en espacio Schengen y que la oposición pone en duda la profesionalidad de la policía.

Debut de Pablo Iglesias y enfrentamiento Sánchez-Casado

El presidente del Gobierno ha tenido también su particular rifirrafe con el líder de la oposición, Pablo Casado. Sánchez ha espetado al popular que no se deje llevar por la “deriva extremista” de la ultraderecha y le ha tenido la mano para lograr acuerdos. Pero Casado no se ha dejado convencer por el líder socialista: “Por mucho que se mire al espejo, no es Kennedy, pero a tiempo está de no seguir los pasos de Maduro; cumpla la ley y hágala cumplir, que no es mucho en democracia”.

Casado disponía de munición de sobra para atacar a Sánchez: le ha acusado de «mentir reiteradamente» sobre el encuentro de Ábalos y Rodríguez en Barajas y de rendir «pleitesía y reverencias» a los independentistas, a los que ha calificado de “golpistas”.

Pero este agrio encuentro ha tenido a Pablo Iglesias, que debutaba como vicepresidente en el Congreso de los Diputados y a Teodoro García Egea, del PP, como teloneros. Egea ha ironizado sobre el vicepresidente al que le sienta muy bien estar sentado en la bancada de los ministros con una «americana» cuando antes iba «en mangas de camisa».

«Igualdad no es que haya españoles de primera y de segunda con la mesa con la mesa con Esquerra, sostenibilidad no es coger un Falcon para irse de concierto y empleo digno no es destruir 240.000 empleos solo en enero«, ha afeado García Egea, que también considera que el Gobierno de coalición será conocido como «el Gobierno de la mentira».

Iglesias ha agradecido este tono de Egea, que reduce la crispación, pero a continuación le ha invitado a poner serio y ha instado a avanzar en la agenda 202 para que “nuestra patria no se tenga que avergonzar de que venga un relator de Naciones Unidas”.

Se refería así el vicepresidente a las conclusiones del relator de la ONU sobre la extrema pobreza, Philip Alston, que redactó un duro informe sobre España.