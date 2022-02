¿La OTAN tiene frenos?

Davor Slobodanovich Vuyachich.- En una ocasión, el presidente ruso Vladimir Putin, en una conversación con Bill Clinton durante su visita a Moscú en el año 2000, expresó el interés de la Federación Rusa en unirse a la OTAN. A pesar de que el bombardeo de Yugoslavia perturbó mucho los ánimos en Rusia, en ese país la Alianza del Atlántico Norte todavía se consideraba un socio potencial para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad en Europa y la región más amplia de Eurasia y Oriente Medio. En una de sus entrevistas con Oliver Stone muchos años después, el presidente Putin recordó cómo Clinton aceptó fácilmente tal posibilidad, pero el resto de la delegación estadounidense se molestó visiblemente por la propuesta. Clinton pronto abandonó la Casa Blanca y Estados Unidos ignoró la propuesta de Putin, lo que fue una señal clara para Rusia de que la OTAN continúa viéndola exclusivamente desde posiciones de la Guerra Fría, como el remanente de la URSS, un gran enemigo ideológico, que debe ser destruido a toda costa. Rusia delenda est (Rusia debe ser destruida), se ha convertido en un lema tácito de la OTAN desde el día del colapso de la URSS hasta hoy.

Mucho antes de esta conversación entre el presidente Putin y Clinton, en febrero de 1990, Mikhail Gorbachev, entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, recibió garantías orales del entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, James Baker, durante su visita a Moscú junto con el el canciller alemán, Helmut Kohl, que la OTAN no ampliará su jurisdicción ni sus tropas hacia el Este. Anteriormente, el Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Hans-Dietrich Genscher, sugirió a su homólogo británico, Douglas Hurd, exactamente el mismo punto de vista: la OTAN definitivamente no debería expandirse hacia el Este. Mary Ellis Sarot, profesora de historia en la Universidad del Sur de California, revela en su artículo para Foreign Affairs que James Baker le prometió a Gorbachov que si la Unión Soviética aceptaba la idea de la unificación alemana, La OTAN no extendería su jurisdicción ni siquiera a un territorio de la República Democrática Alemana. Así, Baker aceptó la insistencia previa de Gorbachov en que cualquier expansión de la OTAN hacia el Este era completamente inaceptable para la Unión Soviética. Gorbachov fue y sigue siendo un hombre de ética y puntos de vista diplomáticos tradicionalistas, y para él, la promesa oral del Secretario de Estado estadounidense tenía el mismo peso que los documentos escritos.

A menudo se olvida que Gorbachov no fue el único que fue engañado descaradamente por los estadounidenses. Otro secretario de Estado estadounidense, Warren Christopher, llegó a Moscú en octubre de 1993 para convencer al presidente ruso Yeltsin de que la OTAN no pretendía aceptar nuevos miembros en su cumbre de enero de 1994, sino más bien desarrollar el programa Asociación para la Paz, que estaba a punto de incluir todos los estados que eran miembros del antiguo Pacto de Varsovia. Yeltsin aceptó tales promesas con aprobación y alivio. Solo un año después, Yeltsin se dio cuenta de que había sido engañado y que la expansión de la OTAN continuaría. En los últimos meses, más precisamente, desde que Rusia emitió claras advertencias sobre la acumulación de tropas de la OTAN en sus fronteras, los líderes de la Alianza del Atlántico Norte reiteran juntos, que a Gorbachov no solo nunca se le prometió nada en forma de acuerdo escrito, sino que ni siquiera hubo promesas verbales de que la OTAN no se expandiría a las fronteras de Rusia. Esto resultó ser muy falso.

Precisamente en estos días se descubrió un documento de marzo de 1991 que muestra que los representantes oficiales de EE. UU., Gran Bretaña, Francia y Alemania discutieron seriamente sobre la promesa a Gorbachov de que la OTAN no se expandiría hacia las fronteras de la URSS. El documento, publicado recientemente por Der Spiegel, es en realidad el acta de la reunión que tuvo lugar el 6 de marzo de 1991 en Bonn, y a la que asistieron representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores de EE.UU., Gran Bretaña, Francia, y Alemania Este documento confirma inequívocamente que la Unión Soviética recibió garantías firmes de que la OTAN no se expandiría y que, por lo tanto, la membresía de países de Europa del Este en esa alianza era inaceptable. Las actas de esa reunión fueron archivadas bajo la etiqueta de “secreto”, y cuando estuvo disponible para los investigadores, fue descubierta por Joshua Shifrinson, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Boston en los Estados Unidos.

Esto nos lleva a la pregunta clave: ¿qué llevó a la decisión de abandonar estas promesas y qué impulsó a los líderes de la OTAN a embarcarse en una campaña tranquila y larga pero decisiva de expansión hacia Rusia?

Debe quedar bastante claro para toda persona de coeficiente intelectual medio, que siga al menos superficialmente los acontecimientos mundiales, que Estados Unidos, que tiene más de 5.000 bases militares en todo el mundo, y que ha intervenido militarmente en más de veinte países desde 1945, algunos de los cuales han atacado más de una vez que los estadounidenses y sus aliados se burlan de la verdad cuando hablan de la necesidad de “refrenar a Rusia”.

Aquellos que han preservado su capacidad de razonar objetivamente manteniéndose fuera de la zona de fuerte influencia psicológica estadounidense y de cualquier otro tipo, con gusto estarán de acuerdo en que es necesario restringir a alguien más. El autoproclamado policía mundial impone su necesidad de dominación global con una técnica que es una combinación de presiones psicológicas, políticas, económicas y militares. América seduce, soborna, chantajea, y por desgracia, mata. La influencia estadounidense sobre las personas a las que pretende presionar es aterradora. Por supuesto, Estados Unidos no está perdiendo el tiempo con peces pequeños, sino que está apuntando deliberadamente a jugadores clave, o haciéndolos intencionalmente de personas que antes no eran importantes. Por lo tanto, no puede haber dudas de que la OTAN es solo una hoja visible de los intereses del estado profundo estadounidense y que su control sobre esta organización es total. La OTAN es la que, lenta pero decididamente y sin importar las posibles consecuencias, está metiendo un cuchillo bajo la garganta de Rusia.

Rusia en realidad no está amenazando a ninguno de sus vecinos, eso es una tontería. Rusia tampoco se está expandiendo hacia las fronteras estadounidenses y las fronteras de los aliados estadounidenses, sino que sigue centrada exclusivamente en proteger sus propias fronteras. Por otro lado, La OTAN está tratando de rodear a Rusia desde tantos lados como sea posible y “sofocarla” apretándola lentamente, o forzarla a rendirse antes de que use algo de su peligroso arsenal. Por eso la OTAN quiere acercarse lo más posible a Moscú. Proteger a países como los estados bálticos, Polonia, Rumania o Bulgaria es solo un pretexto poco convincente. En ese sentido, la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia es un acto de agresión evidente y real: ¡una guerra no declarada contra Rusia! ¿El resto del mundo realmente necesita esa guerra? o Bulgaria es solo un pretexto poco convincente. En ese sentido, la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia es un acto de agresión evidente y real: ¡una guerra no declarada contra Rusia! ¿El resto del mundo realmente necesita esa guerra? o Bulgaria es solo un pretexto poco convincente. En ese sentido, la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia es un acto de agresión evidente y real: ¡una guerra no declarada contra Rusia! ¿El resto del mundo realmente necesita esa guerra?

Las llamadas bases antimisiles en Polonia y Rumanía, como ha subrayado repetidamente el presidente ruso Putin, sobre todo, no sirven para defenderse de ataques imaginarios de Irán, y no tienen por qué tener un carácter defensivo en absoluto. Los mismos lanzadores de misiles que podrían usarse para lanzar misiles defensivos pueden usarse para lanzar misiles hipersónicos con ojivas nucleares, lo que es un peligro real para Rusia que es al menos diez veces mayor que el que plantea la instalación de sistemas de misiles soviéticos en Cuba en 1962. Kennedy, de quien difícilmente se puede decir que haya sido un halcón, estaba listo para entrar en una guerra total y despiadada con la URSS debido a esos sistemas de misiles. Esto significa que Rusia también tiene pleno derecho moral y justificación militar para reaccionar enérgica y enérgicamente a fin de eliminar el peligro directo e inmediato. Son estos sistemas de misiles y su potencial ofensivo los que constituyen la mayor amenaza para la paz mundial porque los malentendidos fatales que iniciarían el inesperado y total intercambio de ataques nucleares son más que posibles.

El hecho devastador que está quedando claro para todos estos días es que la OTAN no parece tener ningún freno de seguridad, al igual que no tiene mecanismos sólidos que tomen en cuenta la retroalimentación sobre la situación geopolítica real. Solo existen planes estrictos, preconcebidos e inmutables para una expansión sin fin mediante los cuales la versión estadounidense de la doctrina “Drang nach Osten” debe implementarse a toda costa. Disminuir el ritmo, reagruparse, replantear planes o retirarse, a todas luces, está fuera de discusión para la OTAN, que marcha por un camino recto que sin duda conduce a una guerra total con Rusia.

La OTAN quería sobrevivir al final de la Guerra Fría a toda costa, a pesar de que con el derrumbe de la URSS ya no había razones para su existencia. ¿Por que es esto entonces? En primer lugar, la naturaleza de la OTAN se parece más al carácter de una empresa multinacional que al de una alianza de defensa. Eso no debería venir como una sorpresa. La OTAN es una rama del tan mencionado complejo militar-industrial estadounidense, que es una alianza del estado profundo estadounidense, sus intereses nada transparentes y la industria militar. En su discurso de despedida del 17 de enero de 1961, el presidente saliente Eisenhower advirtió que el complejo militar-industrial representaba una amenaza real para la democracia y los derechos civiles en los Estados Unidos. Solo en las últimas décadas, la profundidad profética de las palabras del gran estadounidense se ha vuelto clara y comprensible para todo el mundo. La OTAN es un negocio de un billón de dólares que no quería cerrarse así como así. Para sobrevivir, la OTAN buscó asegurar un nuevo propósito para sí misma encontrando enemigos a largo plazo. La financiación y el control astuto y clandestino de numerosos grupos terroristas islamistas, a través de agentes de influencia, e incluso la creación de tales grupos, proporcionó a los estadounidenses y británicos sobre todo, y en menor medida a otros aliados estadounidenses, el cuestionable derecho a intervenir políticamente. y militarmente en países ricos en petróleo del Magreb y Medio Oriente, a su propia discreción. Pero, este es principalmente un juego estadounidense, ya que, después de todo, está vigilando a China. La OTAN existe casi exclusivamente gracias a Rusia.

En ese sentido, la expansión de la OTAN hacia el Este tenía la tarea de asegurar la supervivencia de la organización provocando deliberadamente a Rusia, que, quisiera o no, tuvo que modernizar su ejército y unirse a una carrera armamentista no deseada para preservar su propia seguridad. De hecho, Rusia preferiría dirigir los recursos financieros a otras industrias para fortalecer toda la economía del país y lograr la estabilidad financiera, pero la OTAN no lo permite, lo que de hecho ejerce una fuerte presión económica sobre Rusia, que luego se intensifica con sanciones económicas y de otro tipo. que se están intensificando continuamente hasta el día de hoy. Los líderes de la OTAN utilizaron entonces el evidente fortalecimiento militar de Rusia, del que ellos mismos eran responsables, según un plan preconcebido, como pretexto para su mayor expansión y aumento de los presupuestos militares de sus miembros.

Lo que la OTAN no esperaba ni podía predecir era el éxito con el que Rusia modernizó su ejército.

Debería tener un efecto aleccionador en los líderes de la OTAN, pero eso no está sucediendo porque esta organización no está dirigida por expertos militares, sino por banqueros y burócratas como Stoltenberg, el actual Secretario General de la OTAN. Por eso no debería sorprendernos la reciente renuncia del vicealmirante alemán Kay-Achim Schönbach, comandante de la Armada alemana (en alemán: Inspekteur der Marine). Sin duda, Schönbach se vio obligado a retirarse después de que, como un oficial de alto rango educado, es decir, un experto, presentara públicamente su análisis bastante realista de la relación actual entre la OTAN y Rusia. Es decir, Schönbach enfatizó la necesidad de un respeto total por Rusia como un estado antiguo, importante y cristiano, así como por el propio presidente Putin, y afirmó que Crimea nunca volverá a Ucrania. Por supuesto, Crimea fue arrebatada a Rusia en 1954 por una mala decisión de un hombre, Nikita Khrushchev, quien se la entregó a su república natal por presuntas razones económicas. Formalmente, la decisión sobre el traslado la tomó el Presidium del Soviet Supremo de la URSS, pero no hay duda de que fue una decisión política personal de Jruschov. Por el contrario, el referéndum de 2014 determinó el destino de Crimea de forma directa y democrática. ¿Qué es más legítimo entonces? ¿Realmente vale la pena ir al conflicto mundial y la guerra nuclear por culpa de Nikita Khrushchev, tantos años después de su irresponsable decisión? Schönbach también afirmó que la idea de que los rusos planearan apoderarse de Ucrania no tenía sentido. Y de nuevo, tiene razón, ¿Por qué Rusia atacaría y bombardearía el país cristiano eslavo y ortodoxo donde viven 8 millones de rusos? No parece haber lugar en la OTAN para personas honorables como Schönbach y se vio obligado a dejar su puesto de alto rango en esta organización como muchas personas razonables antes que él porque solo la ceguera y la obediencia política aseguran una carrera exitosa en ella. Queda muy poco tiempo para evitar un conflicto militar completo entre la OTAN y Rusia, después del cual este mundo sería heredado por cucarachas y escorpiones. La única esperanza es restaurar el control político total de los países miembros de la OTAN sobre su gestión y mando y eliminar a los banqueros, burócratas y demagogos en favor de expertos militares y políticos. Asumamos que la verdadera democracia en todos estos países no está muerta y que sus naciones quieren una vida normal en paz y seguridad. Soberanistas europeos audaces como el primer ministro húngaro, Viktor Orban, o realistas como el presidente croata, Zoran Milanovic, jugarían el papel más importante en este proceso que, sin embargo, no debería llevar demasiado tiempo, porque el tiempo para lograr una paz duradera es cada día más corto.

Los propios estadounidenses dicen que donde hay voluntad, hay un camino. Hay soluciones que podrían satisfacer a todas las partes en la medida suficiente. Por ejemplo, el establecimiento de una zona de amortiguamiento entre Rusia y la OTAN podría proporcionar la paz deseada. Los estados bálticos, Polonia, Rumania y Bulgaria podrían incluso seguir siendo miembros de la OTAN para preservar la integridad (y la dignidad) de esa organización, pero cada uno de los países mencionados firmaría acuerdos bilaterales especiales de no agresión mutua y cooperación con Rusia. , lo que garantizaría la estabilidad en estas regiones. Un fuerte intercambio económico y cultural como una forma de generar confianza mutua también debería ser parte de estos acuerdos. La retirada de las bases de misiles mencionadas de Polonia y Rumanía y la retirada de las fuerzas estadounidenses, británicas, y otras tropas no domiciliadas de esos países deben ser parte de esos acuerdos. El Mar Negro estaría bajo la jurisdicción militar exclusiva de los estados que se encuentran en ese mar, y los acuerdos implicarían la retirada de todas las demás armadas de esa región. Otros países interesados, como Hungría, Eslovaquia y la República Checa, podrían firmar acuerdos similares con Rusia. La OTAN no tendría que retirarse en este caso, pero se pondría fin a su mayor expansión, mientras que los acuerdos bilaterales entre Rusia y los miembros de la OTAN mencionados anteriormente garantizarían una paz duradera. Rusia, por su parte, al firmar esos acuerdos, confirmaría claramente lo que en realidad está claro para todos, y es que no tiene intenciones agresivas hacia sus vecinos de ningún tipo. En cuanto a Ucrania, podría firmar acuerdos con Rusia que la convertirían en la nación más privilegiada en el intercambio económico con ella, siempre que nunca se adhiriera a la OTAN, a lo que también se comprometería esta organización. Alrededor de 2 millones de ucranianos viven en Rusia, al igual que más de 8 millones de rusos viven en Ucrania. Las dos naciones que construyeron conjuntamente el imperio que alguna vez fue el más grande del planeta, el Imperio Ruso, tienen una herencia histórica común que es indivisible, al igual que los niños de numerosas familias mixtas ruso-ucranianas.

En el momento en que Estados Unidos y Gran Bretaña renuncien a la idea de sacrificar a Ucrania como un peón en su juego de ajedrez contra Rusia, las relaciones entre Ucrania y Rusia, en términos bilaterales y sin interferencias no deseadas del otro lado, no solo volverán a la normalidad. rápidamente pero también subirá. Todo lo demás, especialmente la forma en que la OTAN pretende imponer agresiva y provocativamente sus puntos de vista por la fuerza y ​​las amenazas, conduce directamente a la guerra mundial con consecuencias imprevisibles. Las llaves de la paz y la guerra están únicamente en manos de la OTAN. Si la OTAN quiere una guerra, habrá una guerra, sin embargo, como todas las guerras de épocas anteriores, esa guerra también tendría un curso extremadamente impredecible, duraría mucho más, y tener consecuencias mucho más terribles que las predichas por los instigadores de la guerra que tienen la intención de pasar la guerra en búnkeres como el del Complejo de la Montaña Cheyenne.

El precio de su arrogancia y cálculos a sangre fría lo pagarían millones o incluso miles de millones de personas inocentes porque nadie se dio cuenta a tiempo de que la OTAN no sirve a nadie más que al estado profundo estadounidense y a las personas poderosas que mueven los hilos en la sombra y a quienes nadie nunca ha votado.

