La periodista de ABC Camila Acosta, en arresto domiciliario en Cuba

Juan Pardo.- La periodista Camila Acosta ha sido excarcelada este viernes a las 16.30 hora española. Según confirmó ella misma, minutos después de dejar la estación policial Diez de octubre y Acosta, donde estado detenida, pasa a arresto domiciliario.

Acosta fue detenida el pasado domingo por grabar las protestas que tuvieron lugar en La Habana, así como en las principales ciudades de la isla. Según confirmó su padre días después, el régimen iba a procesarla por «desacato» y «desorden público». Según la propia Camila antes de excarcelarla querían que firmara un documento aceptando el cargo de «desorden público», que conlleva la sanción de una multa. «Yo me he negado porque no he hecho nada. Solo ir a la manifestación para hacer mi trabajo.

Visiblemente eufórica por lo que ha visto y lo que ha pasado estos días, iba acompañado por su familia. Y su primer deseo era «tomar un baño porque apesto».

La detención de la periodista provocó una oleada de apoyo y de peticiones procedentes de todo el mundo pidiendo su liberación, desde el Gobierno de España hasta el senador republicano Marco Rubio.