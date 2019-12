La periodista Samanta Villar defiende que «nuestras hijas y los hijos de los inmigrantes se hagan parejas y tengan hijos juntos»

Recital promestizaje en el programa de Cuatro «La mesa del coronel», conducido y dirigido por el coronel Pedro Baños.

El coronel Baños representa el ideal del militar de nuestro tiempo. Del valor del susodicho, sin embargo su apariencia blandengue, como en la antigua mili, debemos suponérselo, aunque no apostaríamos un céntimo por él si tuviera que vérselas con un soldado marroquí. Al coronel Baños lo que le gusta es salir en la tele y hablar mucho de esto y de aquello, siendo que esto y aquello pocas veces tienen que ver con las cosas de nuestra patria que deberían quitar el sueño a un coronel de lo que queda de nuestro Ejército.

Recientemente, Pedro Baños dedicó su espacio televisivo al asunto de la inmigración y a cómo revertir la falta de natalidad que registra nuestro país. Hubo coincidencia entre los intervinientes: la inmigración es algo natural que no requiere de soluciones. Pues qué bien.

La guinda al pastel la puso la periodista Samanta Villar. Esto dijo: Nos necesitamos todos a todos. Yo creo que el concepto de integración tenemos que superarlo; hay que hablar de convivencia. Probablemente nos toque aprender árabe antes o después y probablemente sea inevitable que el el futuro sea mestizo. Somos el producto de todas las mezclas. Que nuestras hijas y los hijos de ellos vayan a las mismas fiestas, que se hagan parejas y que tengan hijos juntos». Juzgue el lector.

En el programa se encontraba también el presunto historiador Guillermo Rocaford, un patriota de pacotilla qu asintió convencido a todo lo apuntado por Samanta Villar. E incluso en la línea de Maeztu remachó que el mestizaje forma parte de la seña de identidad de los españoles, desde Filipinas hasta Latinoamérica y que, por consiguiente, la interracialidad era no solo inevitable, sino también deseable. Hete aquí el ejemplo de uno de esos patriotas de pitiminí que carecen de orgullo racial. Las etnias, fruto de una herencia biológica de siglos, son el fundamento de las naciones y determinan las diferencias en la especie humana. Sería perder el tiempo tratar de convencer a Samanta Villar, pero a Rocaford sí habría que explicar que hay vida más allá de sus batallitas legionarias, y que sin la conservación del nutriente étnico, los grandes genios europeos, desde Leonardo a Beethoven, no habrían existido. Y que si Europa no se parece en nada a África ha sido gracias a que nuestro viejo continente estuvo siempre habitado por europeos de origen y no por africanos.

Nada debería ser más imperativo para un patriota que la defensa de ese patrimonio insustituible. Pero no. El relativismo antropológico de Rocaford lo retrata como un exponente de esa derechona folclórica, insustancial, ñoña e inofensiva para la mafia progresista. Por eso acude a sus televisiones.