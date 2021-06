La plataforma malagueña «Ya está bien» lleva a Vox a la Fiscalía

Xavi Altamirano.- ¿Alguien se ha sorprendido de la expulsión de Antonio Pulido? Ni a mi, ni a Félix Martín, ni a tantos otros, nos ha cogido por sorpresa. Incluso cuento más, en un grupo de amigos afiliados hicimos una porra para acertar cuánto tiempo tardarían y he perdido yo porque le echaba menos días. Estos no tienen consideración con nadie, no la iban a tener tampoco con alguien como Antonio Pulido. Este señor ha trabajado y defendido a VoX lo que no está en los escritos a las ordenes del anterior presidente provincial; pero eso aquí, no sirve para nada.

El primer día que me llego la noticia del paso adelante de Pulido al ponerse al frente de la Plataforma Antigestora, me puse en contacto con él para ofrecerle mi apoyo, como no puede ser de otra forma con todo movimiento que se enfrente a estos “bandidos”. Pero ese es el problema. Hemos repetido hasta la saciedad el hecho de que nos unimos todos, o no vamos a ningún sitio, y así nos va y nos va a ir, hasta que no nos demos cuenta y sigan apareciendo plataformas por todos sitios.

La plataforma “Ya está bien” lo tiene claro y damos la noticia en AD como es de agradecidos; en menos de 15 días se presentará en la Fiscalía de Málaga un escrito, poniendo en conocimiento del fiscal hechos que consideramos vulneran la Constitución, la Ley de Partidos Políticos y los derechos de los afiliados.

El querer fulminar a los súbditos al tiempo de hacer la ola la Realeza, es de genero absurdo. Ni Antonio Sevilla, ni Patricia Rueda, ni Jacobo, ni tan siquiera los desagradables hombres de negro tienen la culpa; la culpa es de los cinco magníficos adorados. El CEN no atiende a nadie y nunca mejor dicho “se fuman un puro” y aquí a mamar; a hacer manifestaciones públicas en contra de los aprendices de banderilleros que tenemos en Málaga formando esta ilegal, inútil y dañina Gestora. Sí, “dañina”, porque está claro que en cada actuación pública actúan como máquinas de devolver votos al Partido Popular. ¿Quién en su sano juicio va a votar a estas caricaturas de políticos?

Los componentes de nuestro CEN tienen que reaccionar y empezar a respetar a su afiliación; pero están tan engreídos administrando nuestros votos, el dinero y el trabajo de los afiliados, que no les da tiempo a poner sus barbas a remojar. Léase Rivera. Están tan endiosados, que se permiten decir a amigos y compañeros muy cercanos y con los que deben tener muchas deudas: “no me llaméis que no cojo el teléfono”. Habrase visto.

Lo único que puede tumbar este sinsentido es la actuación judicial, el resto son esfuerzos que tienen mi apoyo incondicional, pero todas las papeletas para ser perdedores. No pongáis otro compañero de líder, que también va a la calle.

Aquí, o actúas como un mamanabos, o vas a la calle.