La Policía de Marlaska blinda a los dirigentes de la cobarde Gestora de Vox Málaga ante la indignación los militantes críticos (Videos)

AR.- Cuando la dirección de un partido político tiene que echar mano de los policías antidisturbios por temor a su propia gente, entonces es que esos dirigentes han llegado al punto lamentable de tener más miedo que vergüenza. Cuando un dirigente de ese partido da instrucciones a la policía, a la vista de todos, entonces no es descabellado que hablemos de una posible connivencia político-policial para proteger a los dirigentes de Vox de los buenos. Cuando un sinvergüenza llamado Antonio Alcázar, presumible candidato de Vox a la Alcaldía de Málaga, se parapeta en los policías para hacer una peineta a sus compañeros de partido, entonces es que este zascandil no merece otra cosa que el mojón electoral que ya le aguarda en las municipales del 2023. Cuando Jacobo Vázquez, alias “El chusquero”, responsable territorial de Vox en la zona sur, lanza fotos a los suyos desde el interior de la sede, entonces alcanzamos a entender por qué Vox empieza a parecerse a una escombrera de partido. Cuando “Jeta” Miras, el responsable de Comunicación que no sabría hacer la “o” con un canuto, pone sus expectativas vitales en grabar a los desafectos al más puro estilo Stassi, entonces es que Vox Málaga no merece tener gente mejor que este “cantamañanas”

Y es que todo fue desproporcionado en la tarde de ayer. Con medio país iniciando sus vacaciones y el otro medio apurando las suyas, unos cuarenta irreductibles militantes de Vox se concentraron frente a la sede para expresar su rechazo a la diputada nacional Patricia Rueda, que a esa hora le tomaba el pelo a los afiliados, una vez más, simulando un encuentro telemático con ellos desde el interior de la sede.

Hágase notar que los cuarenta valientes eran conscientes de que su acto de rebeldía cívica se saldará, casi con toda su probabilidad, con su expulsión del partido. Y aún así acudieron, mientras algunos mamavergas vocacionales les tomaban fotos desde el interior de la sede. ¿Conocen ustedes a muchos españoles dispuestos a jugarse cualquier cosa para ellos valiosa con tal de defender sus ideales? Yo sí los conozco. Estaban ayer frente a la sede de Vox Málaga, haciendo frente a las provocaciones de un puñadito de vividores, también vocacionales, y también la mala praxis de algunos agentes antidirturbios. Un fuerte dispositivo policial hizo acto de presencia a requerimiento de la Gestora. La presencia intimidadora de estos agentes disuadió a algunos de participar en la concentración. Los que no son capaces de impedir que cada día, decenas de africanos ilegales salten las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, ayer se mostraron muy expeditivos con los militantes críticos, impidiéndoles que se acercaran a la sede. Incluso requirieron la documentación a varios participantes en la protesta. ¿Debería explicar Marlaska este nuevo acto de connivencia con Vox? Ya se sabe que el partido verde es la marca blanca del PSOE para impedir la llegada al poder de la derecha, pero al menos deberían esforzarse más por disimularlo.

Los más desconcertante fue ver al exinspector Antonio Luna dirigiéndose a los agentes y aparentando una influencia delatora sobre ellos. Hete aquí a la policía de Marlaska brindándole innecesaria protección a la pútrida Gestora de Vox Málaga. ¿Y de se protegían? De patriotas honrados y cabales que portaban armas tan amenazadoras como enseñas nacionales y símbolos de Vox? No hay mejor ejemplo para describir la cloaca de partido que algunos todavía se empeñan en observar como una opción salvadora para España.

Los manifestantes críticos pidieron la dimisión de la gestora que rige el partido en la provincia por «falta de democracia interna, falta de una gestión eficiente, falta de transparencia y falta de participación de los afiliados».

Pertrechados con banderas de España y del partido, cencerros y pitos, los manifestantes, entre los que se encontraba el líder plataformista Antonio Pulido, intentaron entregar un documento con sus denuncias a la diputada y vicesecretaria nacional de Portavocía Patricia Rueda.

En ese manifiesto, la Plataforma Antigestora denuncia la «mala» gestión de la gestora que preside Antonio Sevilla porque se «impide» la participación del afiliado en la toma de decisiones; se «carece» de transparencia y participación; se han llevado a cabo nombramientos de cargos orgánicos sin contar con los militantes; porque se están produciendo «numerosísimas y continuas» dimisiones; se está destituyendo o dando de baja a afiliados «sin motivos suficientes»; y se está produciendo la «desmoralización» entre los afiliados y simpatizantes.

Desde la Gestora nombrada a dedo por Javier Ortega Smith, han quitado importancia a una protesta de un «sector muy minoritario» de afiliados. De ser tan minoritaria la disidencia que tiene Vox Málaga, nos preguntamos por qué entonces se oponen a la celebración de unas elecciones internas que, en base a sus propios cálculos, ganarían de calle. ¿Por qué tanto despliegue policial frente a un sector tan minoritario? ¿Cuánto le costará a las arcas públicas la presencia de tantos agentes? Que lo explique Marlaska en sede parlamentaria.

Antonio Pulido, el líder plataformista, lo tiene claro: “Les propongo que, cualquier día y a la misma hora, ellos convoquen a sus militantes adeptos que no sean cargos orgánicos y nosotros a los nuestros. Si son capaces de sumar un afiliado más que nosotros, me comprometo a abandonar esta lucha ese mismo día”.

Pero sin duda, la nota más birriosa de la tarde la protagonizó Patricia Rueda cuando abandonó la sede con aires letizianos, bien parapetada por la policía de Marlaska, mientras los militantes le recordaban algunos datos vidriosos de su nada ejemplar biografía. Rueda estaba ayer rodeada por algunas de esas mujeres nulidades que suelen ser habituales. Ella está más cómoda con la ‘bachiller’ Leticia y sus “inrritaciones” que con la culta y elegante Sonia Crespo, la dimitida jefa de prensa a instancias del clan político-policial de Fuengirola y Mijas.

Y de la nota más birriosa a la más execrable. La protagonizó Antonio Alcázar, el ridículo al que quieren presentar como candidato a la Alcaldía de Málaga. Este pella tiene las mismas posibilidades de ser concejal en Málaga (ya no digamos alcalde) como la hija de Mari Carmen de elaborar un discurso coherente sin tener que leerlo.

Alcázar entró en la sede de Vox haciéndole una peineta a sus compañeros críticos. Estos le respondieron como se le responde a un sinvergüenza en trances similares. Diego, un empresario hostelero presente en la protesta, no ocultaba su indignación. “Ese dedito le va a salir muy caro”, dijo.

Es la primera vez que militantes críticos de un partido político se manifiestan contra sus propios dirigentes. La división en Vox Málaga se ensancha cada día. En ese contexto de cainismo larvado provocado por la influencia corruptora de una Gestora sin coraje y sin principios, nos preguntamos cómo puede ser candidata del partido verde a la Presidencia de la Junta de Andalucía quien pide a la policía de Marlaska que la proteja de sus propios compañeros.

Ya se anuncia actos de protesta en todos los mítines de Vox en la provincia y concentraciones como la de ayer el último viernes de cada mes.

El director de AD, Armando Robles, puso al nota anecdótica de la jornada al ser aclamado y su nombre coreado por los críticos. AD es para ellos sinónimo de libertad, de esperanza y de altura patriótica de miras. Todo lo contrario que para los cobardes con mando en plaza que anidaban ayer en el interior de la sede, acompañados por media docena de militantes lacayunos. Como el malvado Nicholas Van Ryn en el castillo de Dragonwyck, en medio de un clima maligno y enfermizo.