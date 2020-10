La Policía investiga el escándalo sexual con menores de edad que salpica a Joe Biden

José Gregorio Martínez.- El ordenador portátil de Hunter Biden, hijo del candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, contiene mucho más que documentos comprometedores sobre sus negocios y tráfico de influencias con su padre cuando éste era vicepresidente. En el dispositivo también se encontraron imágenes sugerentes de niñas menores de edad.

Rudolph Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump y exalcalde de Nueva York, dijo este martes a Newsmax que compartió con la policía de Delaware el material sexualmente explícito que involucra a Hunter Biden con niñas menores de edad, destacando el caso de una niña de 14 años, según publicó el Washington Examiner.

“Hay un mensaje de texto (de Hunter) para su padre, en el que le dice lo siguiente, refiriéndose a su cuñada, quien durante bastante tiempo fue su amante, él le dice: ‘ella le comentó a mi terapeuta que yo era sexualmente inapropiado’. Esto sería por una niña de 14 años, cuyo nombre no se menciona”, señala Giuliani.

La cuñada a la que hace referencia el exalcalde de Nueva York parece ser Hallie Biden, la viuda de Beau Biden, hermano de Hunter. El Washington Examiner señala que según información que se conoció la primavera del año pasado, Hunter mantuvo por largo tiempo una relación romántica con su cuñada.

Durante la transmisión en Newsmax, Giuliani mostró los mensajes de texto que –según afirmó- están respaldados por numerosas fotografías de niñas menores de edad, pero éestas no se mostraron en pantalla. Aunque no especificó la fecha de los mensajes, por un momento sugirió que el material sería de hace unos 3 años.

¿Mal de familia?

El comportamiento sexual inapropiado parece ser un mal de familia. El exvicepresidente y hoy candidato a presidente por el Partido Demócrata, Joe Biden, ha sido acusado de abuso sexual en varias oportunidades. Tara Read, una mujer que trabajó con Biden hace casi 30 años, denunció en marzo haber sido víctima de acoso por parte de Biden en los pasillos del Congreso.

«Recuerdo que todo pasó a la vez. Me besó el cuello y luego puso sus manos bajo mi falda. Me preguntó: ‘¿quieres ir a otro lado?’ y cuando le aparté me miró y me dijo: ‘vamos hombre, escuché que te gusto», relató Read en un podcast, según publicó El Español.

Previamente hubo otras acusaciones de varias mujeres contra Biden por “sobón”. La primera en denunciar el presunto acoso sexual fue la exlegisladora demócrata por Nevada, Lucy Flores. La siguieron Amy Lappos, Caitlyn Caruso y D. J. Hill. Todas coincidían en que habían sido víctimas de tocamientos inapropiados por parte del exvicepresidente.

Kamala Harris, su hoy compañera de fórmula para las elecciones, respaldó en ese momento las denuncias contra Biden. “Yo les creo y las respeto por poder contar sus historias y por tener el coraje de hacerlo”.

Los correos de Hunter Biden



El ordenador portátil de Hunter Biden contiene además información que vincula a Joe Biden con un presunto tráfico de influencias cuando ejercía como vicepresidente de Barack Obama, según los correos revelados el pasado miércoles por el New York Post.

De acuerdo con la información, Hunter Biden le presentó a su padre un alto ejecutivo de la empresa de gas ucraniana, Burisma. Esto habría ocurrido menos de un año antes de que Joe Biden presionara a funcionarios del gobierno ucraniano para que despidieran a un fiscal que estaba investigando a la compañía.

Hace un mes, el presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, Ron Johnson, y el presidente del Comité de Finanzas del Senado, Chuck Grassley, presentaron un informe sobre los negocios de Hunter Biden en el extranjero. Además de la participación en la junta directiva de Burisma Holdings LTD, en Ucrania, también se dieron a conocer pagos millonarios que habría recibido de ciudadanos chinos y rusos con antecedentes cuestionables.

El candidato demócrata se ha negado a declarar sobre los negocios de su hijo. “Eso es falso” fue todo lo que respondió en el primer debate presidencial cuando Donald Trump lo increpó al respecto. “Nunca hablo con mi hijo sobre sus negocios en el extranjero”, aseguró posteriormente. Sin embargo, los correos encontrados en la computadora de Hunter Biden dicen lo contrario. El comportamiento sexual inapropiado de su hijo también es algo de su conocimiento, según los mensajes revelados por Rudolph Giuliani.