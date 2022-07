La Princesa Leonor visita por primera vez Gerona para conocer el Museo Dalí

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía asistieron en el Museo Dalí de Figueres a una sesión de trabajo previa a la entrega de los Premios Princesa de Gerona 2022, en la que jóvenes participantes explicaron los nuevos proyectos de la Fundación.

Con algo de retraso sobre el horario previsto, Leonor de Borbón y su hermana han llegado al museo, donde les han recibido la ministra de Educación, Pilar Alegría, y la delegada del Gobierno en Cataluña, María Eugenia Gay.

Como era de esperar, en la visita no participa ningún miembro de la Generalidad por su veto a los actos que organiza la Casa Real en Cataluña.

Al plante se ha sumado la alcaldesa de Figueres, Agnès Lladó, de ERC, quien ha expresado su rechazo a la presencia de la heredera al trono en la localidad, donde gobierna en coalición con el PSC, Guayem y Canviem Figueres. “Por una Figueres republicana. A mí no me representan”, ha asegurado Lladó en catalán en un tuit acompañado de la etiqueta “yo no estaré”.

En otro mensaje, ERC ha asegurado que la monarquía es “una institución obsoleta que no les representa en absoluto”.

Al acto ha asistido el vicealdalde, Pere Caselles, del PSC, mientras que no ha habido representación de los otros dos partidos minoritarios que integran el equipo de gobierno.

En los alrededores del museo, se han congregado grupos a favor y en contra de la presencia de la heredera al trono, separados por el amplio cordón de seguridad desplegado por los Mossos d’Esquadra y la Policía Local, que les han impedido acercarse al punto de llegada.

A la llegada de la princesa y su hermana a la pinacoteca, han arreciado los aplausos y los abucheos procedentes de ambos grupos, sin que se hayan registrado incidentes.

Cerca de la Torre Galatea, se han situado las personas convocadas por asociaciones que apoyan a la Corona, como Concordia Real Española, Convivencia Cívica Catalana (CCC) y Societat Civil Catalana (SCC), que han exhibido una pancarta con el lema “El futuro es Leonor” y han lanzado gritos como “Yo soy español” o “España, unida, jamás será vencida”.

“Queremos que se sienta a gusto y bien recibida. Nuestro deseo es que se normalice todo”, ha comentado a EFE la vicepresidenta de CCC, Paula Cordera. Para SCC, la primera visita a Gerona de la princesa “es un gesto de normalidad democrática” porque “Cataluña es su casa”.

Los defensores de la monarquía también han mostrado su respaldo a la princesa con banderas de España colgadas en ventanas y balcones de viviendas situadas frente al museo, uno de los iconos del patrimonio cultural catalán.

Los Reyes llegarán este lunes para la entrega de premios

Este lunes, Sus Majestades los Reyes, acompañados por la Princesa de Asturias y de Gerona y la Infanta Doña Sofía, presidirán el acto de entrega de los galardones en el Auditorio Ágora del Museo de las Aguas AGBAR de Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Por la mañana, se celebrará el habitual encuentro de premiados de ediciones anteriores en el Palacete Albéniz, que también acogerá un taller de Code.org que contará con la asistencia de la Princesa de Asturias y de Gerona y la Infanta Doña Sofía. Esta actividad estará liderada por el CEO de Code.org, Hadi Partovi, y contará con la participación de jóvenes del programa “Generación docentes” que se han formado en programación con el objetivo de llevar el lenguaje de código en las aulas. Desde hace unos meses, la Fundación Princesa de Gerona, AulaPlaneta y Code.org han unido esfuerzos para impulsar el aprendizaje de las ciencias de la computación en el aula, a través de los docentes.

Durante la jornada, también se reunirán el Consejo Asesor y el Patronato de la Fundación que conocerá de cerca las actividades impulsadas durante el primer semestre del año.

Un año más, el talento joven será el protagonista de la ceremonia de entrega de los Premios Fundación Princesa de Gerona que estará presidida por Sus Majestades los Reyes, con la presencia de Sus Alteza Reales la Princesa de Asturias y de Gerona y la Infanta Doña Sofía.

Por primera vez, los jurados de expertos han fallado a favor de mujeres jóvenes para las cinco categorías de estos galardones nacidos en 2010 y que, en esta edición, reconocen las trayectorias de la actriz, dramaturga y productora María Hervás (en la categoría de Artes y Letras); la ingeniera Elisenda Bou-Balust (categoría Empresa); la física e investigadora Eleonora Viezzer (Investigación Científica); la psicóloga y emprendedora social Claudia Tecglen (categoría Social) y la conservacionista Trang Nguyen (Premio Internacional).

Empatía, compromiso, determinación, esperanza y valentía son algunas de las cualidades que comparten las cinco premiadas de 2022, valores que se alinean con los de la Fundación que promueve la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad y el impacto social. Destaca el común denominador de estos cinco nuevos referentes que se suman a la comunidad de casi 60 premiados de la Fundación y que, ahora más que nunca, impulsa la conciencia solidaria y el trabajo colaborativo, la cooperación y la unión de talentos con un propósito social y con la voluntad decidida de transformar el mundo.

Así, la unión del talento joven será el hilo conductor de una gala donde participarán premiados de ediciones anteriores -Felipe Campos, María Sánchez, Damiá Tormo, Miriam Reyes, Guillermo Mínguez y Maria Jammal- y jóvenes que forman parte de los diferentes programas que impulsa la Fundación para dotar a la juventud de las herramientas necesarias para desarrollarse y contribuir a construir un futuro mejor. Junto a las premiadas de 2022, reflexionarán sobre algunos de los retos actuales de la sociedad como el medio ambiente, el fomento de las vocaciones STEAM o la necesidad de impulsar energías renovables y sostenibles.

Los Premios Fundación Princesa de Gerona, dotados con 20.000 euros y una escultura diseñada en exclusiva por Juan Zamora (Premio Artes y Letras 2017), tienen el objetivo de posicionar a toda una comunidad de jóvenes que quieran liderar su desarrollo personal y profesional y generar un impacto positivo.