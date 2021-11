La propaganda y la intimidación no movilizan a los nicaragüenses

El gran ganador de los comicios en Nicaragua fue el abstencionismo, que la oposición estima fue superior al 80%, mientras Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo se adjudicaban la mañana del lunes el 74.99% de los votos, 2.4% más que en las elecciones de 2016.

La mayoría de los nicaragüenses decidió no votar, se quedaron en sus casas, mientras las calles y los centros de votación lucieron vacíos en casi todo el país. Ortega participó en comicios sin contendientes, encarceló a siete aspirantes en medio del proceso de selección de candidaturas en la oposición.

El cuarto reporte electoral emitido por Observación Ciudadana, integrado por la oposición, revela que el índice de abstencionismo es de 85.3%. El observatorio Urnas Abiertas estima que el porcentaje de abstencionismo es de 81.5%.

El izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacionales (FSLN) buscó a toda costa superar el abstencionismo: sus dirigentes territoriales con listado en mano visitaban las casas de sus militantes y beneficiarios de «proyectos sociales» para obligarlos a votar bajo amenaza de perder los «beneficios». «Ortega desplegó un esfuerzo coordinado de su aparato de propaganda, intimidación y logística para llevar votantes a las urnas», dice el reporte número 4, emitido por el grupo Observación Ciudadana que monitoreó los comicios a lo interno del país. «Las elecciones terminan con un índice de abstención sin precedentes», valora el informe.

“[Ortega] no pudo revertir la enorme abstención que marcó el proceso desde el inicio y como resultado, la participación estimada fue del 14,7 %, aproximadamente la mitad del ya raquítico 28% de la farsa electoral de 2016 donde Ortega se reeligió por segunda vez», subraya el reporte electoral.

Los medios oficialistas difundían imágenes de centros de votación con afluencia de votantes en zonas con tradicional base sandinista, muchas de esas fotos son de elecciones anteriores, lo que demuestra el hecho en que ningún votante usaba mascarillas.

La oposición, ciudadanos, y medios nacionales e internacionales documentaron lo que ocurrió con fotos y videos.

EEUU: ‘Es una pantomima’

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó pantomima las elecciones en Nicaragua y advirtió que Estados Unidos -en estrecha colaboración con aliados de la comunidad internacional- utilizará las herramientas diplomáticas y económicas contra el régimen Ortega-Murillo.

“Lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, orquestaron hoy fue una elección pantomima, no fue ni libre ni justa, y ciertamente antidemocrática. El encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos siete aspirantes presidenciales, y el bloqueo a la participación de los partidos políticos, manipularon el resultado [de los comicios] mucho antes del día de las elecciones”, afirma Biden en su declaración publicada por la Casa Blanca.

39 opositores han sido encarcelados por Ortega durante la última oleada de detenciones que inició en mayo. Otros 120 presos políticos permanecen en las mazmorras del régimen antes de mayo.

«Hacemos un llamado al régimen de Ortega-Murillo para que tome medidas inmediatas para restaurar la democracia en Nicaragua y para que libere de manera inmediata e incondicional a los nicaragüenses encarcelados injustamente por denunciar los abusos y clamar por el derecho a votar en elecciones libres y justas».

Se espera que Biden firme la Ley de sanciones contra el régimen sandinista conocido como “Renacer” (Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua) aprobada por el Congreso bicameral estadounidense.

Costa Rica no reconoce las elecciones

El gobierno de Costa Rica no reconoció las elecciones en Nicaragua la noche del domingo. «Ante la ausencia de condiciones y garantías requeridas en democracia para acreditar las elecciones como transparentes, creíbles, independientes, libres, justas e inclusivas, Costa Rica no reconoce el proceso electoral en Nicaragua», dijo a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Un nuevo escenario para Ortega

El abogado y exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Cochez, dijo que la farsa de elecciones en Nicaragua producirá un escenario muy distinto para Ortega y su mujer después. “Se quedan desnudos porque hasta este momento ellos han ejercido ilícitamente, porque desde el 2011 Daniel Ortega no debe ser presidente. Así lo decía la Constitución y la transformaron en una forma totalmente inapropiada”.

Cochez se refiere a que Ortega fue reelecto en 2011 al amparo de un cuestionado fallo judicial en 2009 emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por militantes del FSLN, que declaró inaplicable el artículo constitucional que prohibía la reelección sucesiva.

Tres años más tarde, en 2014, la Asamblea Nacional dominada por el sandinismo aprobó otra polémica reforma constitucional que avaló la reelección presidencial indefinida.

Ortega fue reelecto en 2016 en unas elecciones sin rivales de peso y marcadas por un alto abstencionismo. Ese escenario se repitió en los comicios del 7 de noviembre. «Van a ser presidentes de un país donde no hubo elecciones, no se permitió la participación de candidatos opositores y no se permitió que los nicaragüenses pudieran escoger”, dijo el exembajador panameño.

«Creo que estamos viviendo el inicio del final de la dictadura de Ortega, digo esto porque la gente que lo apoya sabe que con él no van a ningún lado. Ortega sigue en el poder, pero eso no le dará un reconocimiento internacional, no va a interrumpir las sanciones».

«¿Van a ser mejores días para Nicaragua? En lo absoluto. Ahí es donde empieza esa desnudez, a enrostrarles que lo que han hecho no ha servido para nada. Veo optimismo después del 8 de noviembre», dijo Cochez que asegura que el proceso de la caída de Ortega del poder, ya inició.