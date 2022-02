La realidad sobre Morad, el rapero marroquí al que blanquea La Sexta

‘Lo de Évole’, el programa que dirige el periodista Jordi Évole en La Sexta, ha estrenado este domingo su nueva temporada con un programa sobre el rapero de origen marroquí Morad.

El programa ha presentado al cantante como un joven luchador que, pese a su origen humilde y sin el apoyo de discográficas o medios de comunicación, ha conseguido tener éxito en su carrera musical. El camino que Morad ha seguido en su trayectoria como cantante es real, pero el programa de Évole ha pasado por alto la trayectoria personal y delictiva que también se ha labrado el rapero.

El pasado mes de julio, fue detenido en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por saltarse el toque de queda, junto a unos amigos, y agredir a los agentes que les recriminaron su actitud. Además, se le intervino un «arma prohibida», según informó la policía catalana.

No es el único delito que ha protagonizado el rapero. Hace apenas unos días, el pasado 9 de febrero, Morad se sentó en un juicio acusado de intentar robar con fuerza en una vivienda del barrio del Putxet en el año 2018. La Fiscalía pide para él y un amigo que le acompañaba una pena de dos años y medio de cárcel por robo con fuerza en grado de tentativa y amenazas no condicionadas.

El juicio se celebró tras la denuncia de un vecino que vio a Morad y a su amigo intentando reventar con un destornillador la cerradura de una finca. “Cuando me vieron intentaron atacarme, se abalanzaron sobre mí. Como estaba aguantando la puerta, me metí en portal, cerré la puerta, que es de hierro y pesa mucho, y me empezaron a increpar con gritos como ‘hijo de puta’, ‘te vamos a matar‘, luego llamé a la Policía», aseguró el hombre.

Este caso, por el que la defensa del cantante pide su absolución, es muy parecido a otro en el que también está implicado Morad. Dos días antes del robo en el Putxet, en una calle cercana del mismo barrio, dos individuos, a los que también identificaron con el cantante y su amigo, accedieron –también con un destornillador– a un bloque de pisos, subieron hasta la segunda planta y, tras romper una ventana, entraron en uno de ellos y se llevaron ordenadores y teléfonos móviles. La Fiscalía pidió cuatro años de cárcel para cada uno de ellos. Fueron, sin embargo, absueltos. Aunque sus coartadas no eran muy convincentes, la ausencia de testigos clave sembró “dudas razonables” sobre la autoría del robo.

Los vecinos de La Florida, atemorizados

Morad no solo se ha visto implicado en robos y agresiones. Los vecinos del barrio en el que nació –en el que actualmente no vive porque se trasladó a una zona premium de L’Hospitalet–, La Florida, denuncian que viven sometidos a lo que el rapero y sus acólitos quieran hacer cada día.

Morad ha escogido La Florida como escenario recurrente de sus vídeos musicales. En el pasado mes de agosto, a plena luz del día y sin tener en cuenta ninguna restricción referente a la pandemia del coronavirus, el músico y sus amigos protagonizaron un videoclip que llevó la tensión al extremo con la conducción temeraria de varias motos y el posterior enfrentamiento directo con los agentes.

La Guardia Urbana, reclamada por los vecinos, se personó en el lugar para disolver la concentración de jóvenes. Según explican fuentes oficiales del Ayuntamiento de L’Hospitalet al diario Metrópoli, acudieron porque el grupo estaba realizando «una actividad peligrosa para el resto de ciudadanos». Fue entonces cuando se desató la tensión. Tanto el rapero como sus amigos, compartieron con orgullo en las redes sociales las imágenes del enfrentamiento con expresiones como «Fuck ratas» (en inglés, «que os den, ratas»).

Lo que, para Évole, es poesía urbana, para los vecinos de La Florida es una pesadilla. «Morad, sus amigos y sus imitadores han construido una imagen de la Florida que no se corresponde con la realidad. Este es un barrio humilde, sí, pero de gente trabajadora. No queremos que estos chicos trasladen una imagen de la Florida como si esto fuera una ciudad de África sin leyes ni normas. Aquí no queremos delincuentes ni niñatos que se hagan pasar por aprendices de criminales», señala un vecino a Metrópoli.

La situación también ha colmado la paciencia de los guardias urbanos de L’Hospitalet que señalan que «Morad hace lo que quiere cuando quiere. En su barrio son los reyes«. «Se reúne con todos los personajes de los bloques que son sus comparsas y sin permiso ninguno circulan con quads de gasolina por la plaza o hacen caballitos con las motos», añaden.

Señalamiento a VOX y a los Mossos

El rapero es conocido por sus canciones, sus delitos y también sus polémicas declaraciones.

En una entrevista en ‘El Mundo‘, señaló a VOX cuando se le preguntó por los menas. «Mientras yo siga cantando y sonando, VOX y esas cosas no van a llegar muy lejos. Y mientras siga reventando como lo estoy haciendo, ya me encargaré de que eso no vaya bien», aseguró al diario.

Morad no solo ha señalado al partido de Santiago Abascal –tercera fuerza política en España y elegida por casi cuatro millones de personas– también ha asegurado, en su entrevista con Évole, que «en España, quienes más violan son los españoles».

En sus canciones, quienes son más señalados son los agentes de la policía catalana. En su tema ‘Paranoia Freestyle’, una de las frases dice: «Cataluña, fuck Mossos d’Esquadra«, en inglés, «que os jodan Mossos d’Esquadra».