La reina Letizia reaparece espléndida tras la polémica por su seriedad en la jura de Leonor

La reina Letizia ha acudido, este viernes 3 de noviembre, al Tudela Film Festival, celebrado en la ciudad navarra. Hasta allí se ha trasladado la monarca con el objetivo de promover el cine y la cultura española. Como siempre, muy volcada en todo lo que tiene que ver con las artes audiovisuales, una de sus pasiones. Aunque eso sí, esta vez era una ocasión especial. Se trata de la primera aparición de Letizia tras la jura de la Constitución de Leonor. Y en este caso ha mantenido una actitud que dista mucho a la que mostró en el Congreso de los Diputados.

La reina se ha mostrado muy sonriente, cercana, afable y saludando a todas las personas que allí se congregaban. De esta manera, hemos visto a Letizia con un semblante mucho más desenfadado y divertido que el que tuvo durante el pasado 31 de octubre. En la jura de la Constitución de Leonor, como ya contamos en THE OBJECTIVE, llamó mucho la atención de la reina quien, en todo momento, se mostró extremadamente seria y hasta su hija, la princesa Leonor, llegó a consolarla, poniéndole un brazo por encima del hombro.

La actitud seria de la reina Letizia durante la jura de la Constitución de Leonor

Más tarde, supimos que la reina se mostraba así debido a que no había pasado una muy buena noche. No sabemos si fueron los nervios por el día al que se enfrentaba su hija, la tensión del momento o que, realmente, estaba enferma. Lo que sí vimos fue a una Letizia muy seria y, hasta en ocasiones, enfadada. Una forma de expresarse muy distinta a la que tuvo su marido, el rey Felipe, quien casi llegó a emocionarse.

La reina Letizia consolada por su hija. Gtres

Aunque eso sí, en la fiesta de El Pardo, donde Leonor celebró su 18º cumpleaños, Letizia se dejó ver un poco más sonriente. La monarca fue de las primeras en llegar en coche junto al rey Felipe. Aunque también fue de las primeras en marcharse junto a su hija, la infanta Sofía. Tampoco debió ser nada fácil esa celebración. Letizia, además de no haber pegado casi ojo en toda la noche, se tuvo que reencontrar con el rey Juan Carlos, con quien dice que no mantiene una muy buena relación y al que probablemente no veía desde hacía tres años.

Llamó la atención la seriedad de Letizia. Gtres

Además, también estuvo en compañía de la infanta Cristina, con quien la reina siempre mantuvo una muy relación hasta que estalló el Caso Nóos. Es por eso que esa noche estuvo llena de reencuentros y, presumiblemente, de un poco de tensión. Una tensión que la reina, con esta visita a Tudela, ha dejado atrás. Para la ocasión, la reina ha lucido un vestido en color gris con corte cruzado y que estiliza la figura.

La aparición de Letizia en el Tudela Film Festival con un favorecedor vestido gris fruncido

La reina Letizia en Tudela. Gtres

Este diseño pertenece a la firma Cortana, que tiene su ubicación en Palma de Mallorca. El modelo es Felicita, tiene un precio de 880€ y está confeccionado en lana virgen stretch con un tintado en frío irregular. Además, goza de unas mangas japonesas y un amplio escote en forma de V. Lo que más ha llamado la atención han sido sus botas de piel con caña alta hasta las rodillas, que son total tendencia. La reina las ha elegido en negro, con un poco de tacón y en punta. Estas ya las lució durante su viaje oficial a Croacia en 2022 y son de Nina Ricci.

Letizia saludando a la gente. Gtres

Como otros complementos, la reina se ha puesto unos pendientes con forma de la rosa de los vientos diseñados por Isabel Guarch. La primera vez que los llevó fue este mismo verano en Mallorca y están hecho en oro de 18 quilates.