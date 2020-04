La respuesta de Rosa Díez al bachiller Ignacio Escolar tras señalarla en su web: «Eldiario es un panfleto a la orden de la pareja tóxica»

La web Eldiario.es, que dirige el periodista Ignacio Escolar, publicó el pasado martes un artículo en el que se señalaba a Rosa Díez como una «terraplanista del coronavirus» que difundía bulos sobre la enfermedad a través de sus redes sociales. De una manera clara, el digital relacionada a la exdiputada con una «extrema derecha que está intentando utilizar (…) el miedo a la pandemia del coronavirus para inocular el discurso de que ‘nos mienten’» y que «difunden estas ideas para contagiar las redes españolas con este tipo de desinformación». Incluso, ilustraban la noticia donde se podía ver de forma clara la imagen de su cuenta de Twitter en el denominado, por ellos, «red de amplicadores» de los bulos.

En su sección semanal en «Herrera en COPE», Rosa Díez ha dejado claro que rechaza cualquier ‘lista negra’ en la que le quieran incluir y avisa de que no le van a callar bajo ningún tipo de amenaza. Para ella, eldiario.es es «un panfleto a la orden de la pareja tóxica» (en relación a Pablo Iglesias y Pedro Sánchez). «Yo no voy a obedecer consignas de la secta tóxica ni de nadie. No me voy a someter. En el País Vasco estuve señalada como enemigo por ser una más de los millones de demócratas que han resistido en Euskadi y gracias a eso aprendí que la libertad se defiende ejerciéndola. Y la voy a seguir ejerciendo siempre y frente a cualquiera. Si piensan que insultándome o deseándome la muerte me van a callar están equivocados. Como no me callaron antes. La mejor manera de defender de defender la libertad es ejerciéndola», ha dicho.

Dentro del análisis político, Rosa Díez ha subrayado que el Gobierno de Sánchez fue negiglente al no prepararse ante la pandemia que se nos venía encima. «La propaganda del Gobierno se felicita por lo bien que está saliendo el confinamiento. Como si el confinamiento fuera un éxito y no la demostración de un fracaso. Estamos confinados cuando el Gobierno puedo evitar que millones de españoles estén en casa o la Economía vaya de pena. Que no digan que no sabían. Cada vez que alguien lo diga, hay que enseñarles la portada de «El País», el Boletín Oficial de PSOE, del 25 de febrero que llevaba un titular a toda página que decía: ‘La OMS pide al mundo que se prepare para una pandemia’», ha señalado.

Para Díez, «Sánchez desprecia a los demócratas, al dolor y al país que le ha tocado gobernar». «Es un miserable y el mundo necesita saber en qué condiciones nos estamos enfrentando los españoles a esta pandemia. España no se merece a un tipo como éste», ha dicho.

Por último, ha aplaudido que el Congreso vuelva a tener actividad y control al Gobierno tras unas semanas que ha carecido de ello. «Lo bochornoso es que hayan obligado a bolivarianos y socialistas a abrir el Parlamento, una institución que cerraron para que la oposición estuviera callada. Pero no han conseguido que los españoles fuéramos doblegados como están tratando de doblegar a los venezolanos», ha concluido.