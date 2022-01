La siniestra y la PLANdemia

José Miguel Alvarado Atienza.- ¿Qué ha sucedido para que en esta pandemia gran parte de la izquierda se haya posicionado al lado de los fondos buitres, de la banca, de la industria farmacéutica, de los grandes medios de comunicación y del PP-PSOE?

Rebeldes con y sin causa, antisistema, indignados del 15 M, anticapitalistas y marxistas de todo tipo se han aliado con gran capital en esta pandemia y han defendido las mentiras oficiales, la censura y el recorte de derechos y libertades que han llevado a la ruina a la clase media y trabajadora.

Es más, de la mano de los capos del capital, muchos izquierdistas han atacado física y verbalmente a quienes negaban la veracidad del relato oficial y se oponían a las medidas dictatoriales, llegando a asociar públicamente a los negacionistas con los fascistas y a agredirlos como si realmente lo fueran.

Evidentemente negar la veracidad o la justicia de los actos y palabras de la megacorporación en cuanto a la Covid se refiere no se encontraba en el programa político de Benito Mussolini, pero tal obviedad ha sido pasada por alto incluso por estudiantes de Ciencias Políticas… facultad en la que los capos del capital adoctrinan a los alumnos con teorías marxistas, dicho sea de paso.

Algo ha debido de ocurrir para que la ultra izquierda se haya puesto del lado de sus enemigos de clase. ¿A qué obedece, pues, tal alianza en apariencia anti natura?

Se me ocurren varias hipótesis. Una de ellas es que la izquierda antisistema (ante el recorte de derechos perpetrado por Podemos-IU y los separatistas vascos y catalanes junto con el Gran Capital) cree que los Partidos del Cambio (lejos de haberse corrompido) están haciendo un sacrificio por el bien común y han contagiado su nobleza a los Fondos Buitre hasta el punto de erradicar su insaciable ansia de riqueza y poder. ¡Milagro!

Esto puede explicar el apoyo férreo de los votantes podemitas y separatistas a las políticas liberticidas de este interminable estado de alarma –me diréis- pero no el apoyo de todos aquellos zurdos que están desencantados con unos y otros.

Cierto. Recortes Cero, que es la competencia directa de Podemos en el bando de la izquierda y debería estar denunciando el comportamiento liberticida del partido morado para quitarle algunos votos, no sólo no ha protestado sino que ha apoyado sus medidas tiránicas, llegando a encabezar un manifiesto a favor del confinamiento anticonstitucional de la primera ola. ¡Tres meses encerrados en casa!

A su vez los anarquistas de la CNT, que supuestamente tienen como máximo principio moral la libertad, en vez de rebelarse contra el estado autoritario, se han comportado de manera sumisa, obediente y la mar de responsable.

Incluso el estalinista Frente Obrero se ha mantenido pasivo y callado, ¡y eso que denuncia a diario que el marxismo revisionista y postmoderno de Podemos y Recortes Cero es un excremento del gran capital y, por tanto, considera a esos partidos tan lacayos del sistema como al PP y al PSOE.

¿Cómo se explica entonces que estos izquierdistas estén colaborando por activa y por pasiva con la tiranía? ¿Acaso olvidaron la falsa pandemia de 2009 con la que trataron de imponernos las mismas medidas totalitarias de hoy en día? ¿Acaso olvidaron que los dueños de los grandes medios de comunicación que nos mantienen permanentemente asustados son los dueños de los bancos y las farmacéuticas que se lucran con el pánico social y corrompen a los políticos que aplican las medidas liberticidas y ruinosas?

No creo. Es más probable que el marxismo y sus derivados postmodernistas (como el feminismo) fueron y sigan siendo herramientas de la mafia de la usura. Y que el anarquismo contemporáneo, además de estar contaminado por el postmarxismo, también lo está por el relativismo de la Revolución Contracultural de 1968 patrocinada por los gánster de las finanzas. Por eso se muestran indiferentes ante la matanza de viejos perpetrada en su querida Sanidad Pública y ante los campos de concentración infantil establecidos en su idolatrada Educación Estatal.

O quizá se trate de simple corrupción y esos otros izquierdistas le han vendido su alma a los fondos buitre por las migajas que sus amigos y familiares de Podemos les dejan caer desde sus poltronas de funcionario y sus chiringuitos de la Agenda 2030.

Sea como fuere todos ellos han demostrado que no les tiembla el pulso a la hora de cercenar cabezas y libertades; y que lejos de ser superiores en lo intelectual y lo moral, presentan un pensamiento sectario, cerrado a todo tipo de debate científico.

Pues venga, ex camaradas, a disfrutar la Nueva Normalidad, los toques de queda, el bozal, los confinamientos, los salvoconductos, el estado policial, la ruina y la falta de libertad para decir NO a sustancias génicas experimentales: ¡que no son fachas!

Canal de youtube de José Miguel Alvarado: Apellido Obligatorio

Comparte este artículo