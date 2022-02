La tiranía de Daniel Ortega quiere ayudar a Rusia a evadir las sanciones a cambio de 'protección'

En medio de las tensiones y la invasión rusa a Ucrania, dos delegaciones de alto nivel de Rusia han realizado una gira por los tres regímenes totalitarios de América Latina, algo que para el analista político Eliseo Núñez no es casualidad. En el caso de Nicaragua, refiere el analista, Daniel Ortega persigue buscar la «protección» de Rusia y China, mientras el régimen ruso podría usar a Nicaragua como puente para evadir las sanciones internacionales.

Núñez sostiene que Rusia y China se caracterizan por dar protección a regímenes autoritarios que no cumplen con los parámetros de respeto a los derechos humanos. En este sentido, dos delegaciones de alto nivel de Rusia visitaron Nicaragua en una semana: la primera fue realizada por el viceprimer ministro Yuri Borísov, y la segunda liderada por el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodín.

«El objetivo perverso de fondo es conseguir un paraguas de protección a cambio de prestar su territorio para agredir a Estados Unidos», subrayó Núñez para seguidamente señalar una de las contradicciones del dictador sandinista.

«Ortega que se declara ‘antiimperialista’, pero ante actos imperiales del Gobierno ruso no dice nada. A la democracia americana la considera un imperio porque él cree que la democracia es un subproducto del capitalismo al cual él adversa en teoría y no en la práctica. Es un mar de contradicciones. El propósito de Ortega es mantenerse en el poder a toda costa y eso implica hacer alianzas y poner al país en medio de cualquier conflicto, siempre y cuando él este a cargo”.

Rusia pretende que Nicaragua sea uno de sus centros de operación

Las dos visitas de alto nivel de Rusia a Ortega no son fortuitas. Núñez considera que Rusia pretende ocupar a Nicaragua como uno de sus centros de operación para tratar de evadir las sanciones designadas por la comunidad internacional ante la invasión a Ucrania. La banca nicaragüense todavía está integrada a la banca global.

“Nicaragua puede ser un puente para mover capital ruso debido a las sanciones. Eso lo sabe perfectamente los Estados Unidos y los otros reguladores internacionales”, apunta Núñez. No sería la primera vez que la dictadura de Ortega utilice el país como puente para evadir sanciones.

Douglas Farah, consultor en temas de seguridad nacional, y presidente de IBI Consultants, organización que asesora a varias entidades del Gobierno Estados Unidos, dijo que mucho oro ilegal ha salido de Venezuela con destino a Nicaragua, país que lo exporta como oro nicaragüense en el mercado internacional.

El puente para ese fin es la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), creada por Ortega el 21 de junio de 2017, y sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el pasado 13 de enero, junto al presidente de la junta directiva, el general en retiro Ramón Calderón Vindell, un incondicional de Ortega.

«El problema de fondo y que han estado evaluando en Estados Unidos es que Nicaragua se convirtió en puente para la exportación de oro procedente de Venezuela, de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y de otras partes para exportarlo como oro nicaragüense. Entonces eso no solo beneficia al régimen de Ortega, también apoya a las disidencias de las FARC y al régimen de Nicolás Maduro», subrayó el experto estadounidense. El oro se convirtió en el principal rubro de exportación en Nicaragua en los últimos tres años, desplazando al rubro del café y la carne.

El costo de alinearse a Rusia

«En principio va a traer los mismos perjuicios que a todo el mundo con el alza del [precio del] petróleo y en el pan, son las cosas que suben inmediatamente con la crisis que estamos viviendo. Pero en el mediano plazo, serán las inversiones», dijo Núñez para agregar que, con las sanciones impuestas a Rusia, el escenario será más difícil. El analista estima que la lupa sobre la banca nicaragüense va a ser más grande debido a los vínculos del régimen de Ortega con Rusia.

“La lupa sobre las transacciones financieras en Nicaragua va a ser más grande y eso aumenta el costo transaccional. Si antes pagabas $10 por una transacción, ahora vas a pagar $30 porque tiene que emplear mayores esfuerzos [para detectar el origen y destino de los fondos], y va a haber operadores financieros que van a tener que retirarse de Nicaragua porque no quieren correr riesgo de caer en multas multimillonarias en Estados Unidos por una mala operación en el sistema financiero nicaragüense» cuyas principales corporaciones están en Estados Unidos.

Continúa la hostilidad con EEUU

Otra de las contradicciones del dictador sandinista es la hostilidad hacia Estados Unidos, su principal aliado comercial que le otorga beneficios arancelarios a través del Tratado de Libre Comercio DR-Cafta. Ortega pretende cambiar el destino de las exportaciones del país a Rusia y China, una estrategia que podría causarle mayores daños a la economía nicaragüense.

“Nosotros hemos adaptado nuestra producción a los hábitos de consumo norteamericano, para convertirlo a los hábitos de consumo ruso o chino, van a pasar muchos años porque tienes que cambiar buena parte de la matriz productiva del país, de los procesos y de una serie de cosas que no pasan de la noche a la mañana”, apuntó Núñez.

“De la noche a la mañana Rusia y China no van a comenzar a consumir productos nicaragüenses simplemente porque sí”, puntualizó Núñez. El experto señala que tampoco es cierto que Rusia y China le van a llevar prosperidad a Nicaragua.

La situación económica de Rusia, aunque mejoró un poco en el 2021, no es holgada. El servicio estatal de estadísticas Rosstat reveló que, en 2020, la economía rusa se contrajo en un 3,1% debido a la pandemia de COVID-19, su mayor contracción en 11 años. Pero en 2021, el PIB aumentó a 4.7%, según un informe del servicio estatal la semana pasada. Occidente advirtió a Putin que la invasión a Ucrania tendría fuertes sanciones económicas para Rusia.

“El mejor ejemplo para reafirmar lo que estoy diciendo es Cuba, que es un beneficiario directo de los rusos, pero por mucho que le compren [los rusos a la isla] no sacan de la pobreza al pueblo cubano, que está en una pobreza abyecta a unos niveles de sacrificio enorme, es decir no crean prosperidad. Los rusos y los chinos no le han creado prosperidad a Cuba, mucho menos que le vayan a crear [riquezas] a Nicaragua”, acotó Núñez.

Emily Mendrala, subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del hemisferio occidental, calificó de «muy preocupante» que el régimen de Ortega y Murillo eligieran alinearse al Gobierno autocrático de Rusia y su represión. Las acciones de Ortega podrían desembocar en más sanciones para su régimen.