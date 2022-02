La unificación del centro derecha, un deber de españoles responsables

Cuando el PSOE y Ciudadanos plantearon la moción de censura en Murcia quedó patente, una vez más, la división de las dos Españas. La derecha, que sin duda ha cometido y sigue cometiendo errores de bulto por un lado, y una izquierda decidida a tener el poder por cualquier medio, apoyándose en quién haga falta. Esto último ya lo habían demostrado cuando se apoyaron en los filoterroristas para hacerse con la Moncloa.

Frente a este escenario el único camino razonable a seguir es que las fuerzas de la no izquierda seamos capaces de colaborar en un proyecto de unificación que no necesariamente pasa por lo orgánico. El hecho de que en la derecha existan diferentes sensibilidades puede ser un elemento que la debilite y que fragmente el voto ciertamente; pero si fuéramos capaces de pactar unos mínimos, fijar unas reglas de competición entre nosotros que todos respetemos y que impidan que cuando llegue el momento surjan obstáculos insalvables para alcanzar acuerdos de gobierno, en tal caso la no izquierda podría alcanzar una fuerza que jamás ha tenido en la historia de España, y además sería una fuerza nacida de la libre colaboración y el respeto entre quiénes comparten la mayor parte de sus ideas y se muestran dispuestos a convivir con las pequeñas diferencias.

En Murcia nos atrevimos a plantearlo así en marzo de 2021 y ha tenido que transcurrir casi un año para que otros comiencen a hacerse eco. ¡Mejor tarde que nunca!

*Portavoz de Vox en la Asamblea de la Región de Murcia

