La vacancia contra el comunista Pedro Castillo toma forma como salida a la crisis política y económica en Perú – La Gaceta de la Iberosfera

La posibilidad de vacar al comunista Pedro Castillo del cargo de presidente del Perú es una opción cada vez más barajada por la oposición frente al desgobierno provocado por el partido marxista-leninista Perú Libre, que ocupa el Ejecutivo desde el 28 de julio pasado.

Los vínculos y simpatías entre algunos integrantes del Gabinete con el grupo terrorista Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) -o su organización fachada: el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)- y las dictaduras castrochavistas, así como las investigaciones que la Fiscalía realiza contra el primer ministro, Guido Bellido, por los presuntos delitos de apología al terrorismo, terrorismo y lavado de dinero, serían los argumentos suficientes para impulsar una vacancia temprana contra la pandilla comunista que pretende atornillarse en el poder para siempre, imitando a sus socios de la región.

Para Javier Bedoya Denegri, analista político, abogado y presidente del movimiento Pro, ante la permisividad de Castillo, que tolera las declaraciones imprudentes y amenazas de Guido Bellido contra la inversión privada, incluso contra otros miembros del Gabinete -invitó a renunciar al ministro de Relaciones Exteriores y su viceministro por no reconocer al dictador Nicolás Maduro como “autoridad legítima” en Venezuela-, y los vínculos que algunos integrantes del Consejo de Ministros tendrían con actos de corrupción y grupos terroristas, el Congreso debe pensar en la vacancia como una posibilidad para sacar al Perú de la incertidumbre política que lo agobia, situación que retrasa la recuperación de la economía nacional, fuertemente golpeada por la pandemia del covid-19.

“La posibilidad de una vacancia es algo que el Congreso debe considerar. Lo que sucede es que no hay oposición, o veo por lo menos que no hay una oposición firme. Lamentablemente, hay congresistas que tienen solo como expectativa recibir un sueldo por cinco años, y no quieren arriesgarse a que, en una situación de vacancia, se llegue a convocar nuevas elecciones generales. También tenemos muchos congresistas inexpertos que no saben cómo lidiar con una de las peores crisis que ha enfrentado el Perú. Hay una suma de factores en el parlamento que imposibilitan actualmente a impulsar la vacancia, pero en la medida que vaya pasando el tiempo, y vaya creciendo el descontento hacia el gobierno, porque los precios de los productos de primera necesidad suben, va a generar presión desde las regiones hacia sus representantes para que decidan su posición e inclinen la balanza a favor de la vacancia. Y con esto, me refiero básicamente a las bancadas de Acción Popular [centroizquierda] y Alianza para el Progreso [centroderecha], quienes decidirán con su voto si se vaca o no se vaca a Pedro Castillo. Con todo lo que está pasando, no hay dudas de que el presidente debe ser removido del cargo y darle oportunidad a su vicepresidenta, la señora Boluarte; y si va a insistir con la misma agenda, vacarla también a ella, porque el Perú no va a soportar cinco años con esta incertidumbre”, advierte.

Javier Bedoya junto al diputado por VOX Víctor González y el eurodiputado de la misma formación Hermann Tertsch.

‘La calle pide vacancia’

A principios de setiembre, la presidente del Congreso peruano, María del Carmen Alva, generó polémica al señalar en una entrevista que “la calle” pide que se dé una vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

No obstante, precisó que este pedido no proviene del Legislativo, y que, actualmente, no hay ninguna iniciativa de este tipo de parte de alguna bancada.

“Bueno, no hay un pedido de vacancia presidencial acá en el Congreso. La calle pide vacancia presidencial. La vacancia presidencial es un procedimiento que se inicia en el Congreso y en el Congreso no hay ningún procedimiento de vacancia presidencial. Es constitucional, por supuesto. Está dentro de la Constitución, pero no es un tema que esté en la agenda”, aseveró.

Vacancia: ‘la única salida’

El excandidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se sumó a las voces que exigen la vacancia, advirtiendo que este gobierno comunista eleva el valor del precio del dólar y la canasta básica doméstica.

“Lamentablemente, se está cumpliendo mi advertencia al país: un gobierno comunista eleva el valor del dólar y el precio del pan, del pollo y sube la inflación que castiga a los más pobres del Perú. Lo dije claramente y me ridiculizaron. ¡La vacancia debe ponerse en agenda ya!”, tuiteó el líder conservador, que en las pasadas elecciones presidenciales sorprendió por su rápido ascenso en las encuestas, ocupando el tercer lugar en la primera vuelta electoral.

Lamentablemente se está cumpliendo mi advertencia al país: un gobierno COMUNISTA eleva el valor del dólar y el precio del pan, del pollo y sube la INFLACIÓN… que CASTIGA A LOS MÁS POBRES DEL PERÚ..! Lo dije claramente y me ridiculizaron. La VACANCIA debe ponerse en AGENDA ya..! — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) September 28, 2021

Alejandro Muñante, congresista y vocero alterno de Renovación Popular en el parlamento, también se pronunció sobre esta posibilidad, advirtiendo que el premier Bellido es el “primer azuzador” de la vacancia al desestabilizar “la poca seriedad que le queda al gobierno” con su amenaza de nacionalizar el yacimiento de gas de Camisea.

El primer azuzador de la #VacanciaYa es el Premier, y es q con este tipo de “genialidades” lo único q busca es desestabilizar la poca seriedad q le queda a este gobierno. Pdte. @PedroCastilloTe Ud fue a USA a alentar la inversión, pero con amigos así no le hace falta enemigos. https://t.co/1XdSPuKlFu — Alejandro Muñante (@AlejoMunante) September 26, 2021

En esa misma línea, el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, aseguró que el Perú está gobernado por “una pandilla de incompetentes”, por esta razón, considera que la única forma de revertir dicha situación es buscar la vacancia de Pedro Castillo y que el Congreso asuma esta posibilidad lo antes posible, antes que el Ejecutivo tome la delantera y lo cierre.

“No me cabe dudas de que estamos gobernados por una pandilla de incompetentes que van a hundir el país (…) Por ello, la única posibilidad que yo veo como salida a esta situación es la vacancia. Yo creo que el Congreso en algún momento va a tener que asumir porque en algún momento lo van a cerrar”, señaló en Willax TV.

Para Rospigliosi, que fue integrante del equipo técnico de Keiko Fujimori durante las Elecciones Generales 2021, el mayor problema del actual gobierno comunista es la imposibilidad de separación entre Pedro Castillo y su principal aliado político, Vladimir Cerrón. En ese sentido, remarcó que ellos son “siameses”.

“Yo no creo que esa posibilidad se pueda dar -el deslinde entre el presidente y el fundador de Perú Libre-. (…) Castillo y Cerrón son parte de lo mismo, son siameses”, indicó.

Las declaraciones de Rospigliosi, aunque severas, no se alejan de la realidad. Una reciente encuesta de Datum demostró que persiste entre los peruanos la imagen de que Cerrón, exgobernador sentenciado por corrupción e investigado por lavado de dinero, es quien manda en el país andino (47%).

Otro sondeo publicado por Ipsos reveló que el 23% de los peruanos estaría de acuerdo con la vacancia de Pedro Castillo. El apoyo es mayoritario en la capital, Lima, con 31%.En el interior del país, el respaldo hacia este posible escenario es solo del 19%, si bien un 24% asegura que lo pensaría y podría estar de acuerdo con la medida.