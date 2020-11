La vacunación contra la Covid no será comparable a otras y exigirá una compleja logística

La vacunación contra la Covid-19 no tiene precedentes y exige unos planes y una logística distintos de las inmunizaciones hechas hasta ahora, aseguran expertos consultados. Además, aspectos de vacunas como la que ensayan Pfizer y BioNTech, que debe guardarse congelada y se administra en dos dosis, complican que la vacunación sea tan rápida y universal como esperan muchos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que a principios del 2021 se confía empezar a administrar a 10 millones de personas la vacuna de Pfizer. Seguramente será a mayores de 65 años y personal sanitario. El Gobierno español se ha puesto a preparar la vacunación, pero no se sabe todavía cómo será.

Pfizer ha diseñado unas maletas para transportar y guardar su producto, que debe mantenerse a -75ºC

Que la vacuna de Pfizer se deba mantener a -75ºC ha hecho que se cuestione cómo y dónde se podrá administrar, al necesitarse ultracongeladores que solo suelen estar en laboratorios.

Un portavoz de Pfizer explicó que la compañía tiene previsto como “enviará los viales congelados al punto de vacunación en el momento necesario”. Ha creado contenedores, como maletas de menos de 32 kilos, con capacidad para entre 195 y 975 viales y que utilizan hielo seco. La temperatura se mantendrá 10 días. Las maletas se controlarán con GPS y sensores y serán reutilizables. Esto resolvería, según la farmacéutica, el almacenaje en los puntos de dosificación. Con todo, ha indicado que hay diversos ultracongeladores en el mercado.

También ha recordado que sus contratos serán con los gobiernos, así que suministrará las dosis según los lugares de vacunación que le designen. Pfizer cree que la vacunación se podrá hacer en centros de salud, hospitales o farmacias. La compañía defiende su experiencia y que tiene una amplia cadena de suministro.

“La vacuna no servirá para África o Latinoamérica”

Rafael Vilasanjuan

Pese a la preparación de la industria, Rafael Vilasanjuan, director de Análisis y Desarrollo en ISGlobal, centro de investigación de Barcelona impulsado por La Caixa, y que fue secretario general de Médicos sin Fronteras, opina que la de Pfizer “seguramente no será una vacuna para África, Sudamérica u otras regiones con países en desarrollo, no servirá”. Explica que la alianza internacional Gavi para llevar vacunas (también la de la Covid) a los países que no pueden pagarlas (unos 90), descarta invertir en viales que comporten ultrafrío, pues cree que sería difícil distribuirlos en muchas zonas (la del ébola lo requería pero no fue una vacunación mundial).

Vilasanjuan recuerda que varias de las vacunas, como las de Pfizer o Moderna, usan además una nueva tecnología que ya hace más difícil producirlas a gran escala.

“Hay que gestionar bien las expectativas”

Pedro Alonso

Al epidemiólogo Pedro Alonso, director del Programa Mundial de Malaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que impulsó una vacuna contra esta infección en África, también le preocupa la equidad en la distribución y que llegue a todos los países. “No estaremos nadie seguro si no lo estamos todos”, recuerda.

Pero además, advierte que hay que “gestionar bien las expectativas”, no generar expectativas que luego no se cumplan.Apunta que la rapidez con que se logran vacunas hoy en día no tiene precedente –“esto muestra lo valioso d einvertir en ciencia”, dice– y que el anuncio de la vacuna induce esperanza, pero que hay que conocer todos los datos médico de la investigación, su seguridad y eficacia, ver cuánto reduce la replicación viral, si evita la infección o los síntomas graves o la liberación de virus y en qué población es más eficaz. Y luego, deberá aprobarla la autoridad regulatoria. Entonces se podrá planificar la vacunación, señala, empezando por ese colectivo diana en que es más eficaz. Como es probable que haya varias vacunas, habrá que prever muy bien cuál sería más adecuada para cada colectivo, agrega, algo que comparte Vilasanjuan. Ambos expertos también apuntan que no se sabe para cuánto tiempo será efectiva la vacuna.

Viales de la vacuna de Pfizer y BioNTech, que ya se fabrica en Puurs ( Bélgica), antes de su aprobación, para poderla inyectar enseguida que la Agencia del Medicamento la autorice. (Pfizer / Reuters)

Alonso cree que para la de la Covid no valen los mecanismos de vacunación vigentes (por ejemplo, la mayoría de vacunas no requieren menos de -2ºC o -4ºC para conservarse, es decir, vale una nevera normal) . “No será una vacunación automática”, dice. No duda que se pueda organizar en un tiempo razonable, sobre todo en países como España, pero, por todo, ve difícil que se pueda comenzar a inyectar en cuestión de semanas. Vilasanjuan cree que dificilmente veremos inyectar en el primer trimestre de 2021.

“Sería necesario vacunar al menos al 50% de la población”

Fernando Moraga-Llop

Nunca se ha vacunado a tantas personas (usualmente se vacuna a niños y ahora serían primeramente adultos) en plazos tan cortos como se quiere hacer, casi a contrarreloj, para frenar la propagación del virus. Y esta tampoco será instantánea, indica Fernando Moraga-Llop, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. La vacuna en dos dosis, probablemente separadas por tres semanas, añade complicación logística, y retrasa la efectividad de la inmunización a unas cinco semanas después de la primera inyección.

Moraga-Llop estima que habría que vacunar al menos al 50% de la población, idealmente el 60% o 70% para lograr inmunidad de grupo, lo que no cree que se logre durante el primer semestre del 2021.

Para Vilasanjuan, como no abundará la vacuna, al inyectarla se deberían hacer tests serológicos y así no inmunizar ya a quien diera positivo, que ya ha pasado la enfermedad (aunque aún no está claro cuánto dura la inmunidad) .

Los expertos subrayan también que falta saber la eficacia de la vacuna según las edades, por ejemplo, entre menores de 18 años.

“¿A quién se vacuna primero?”

Toni Roldan

EsadeEcPol, un grupo de estudios dirigido por Toni Roldan en la escuela de negocios Esade de Barcelona, ha realizado una proyección sobre a quién se debería vacunar primero. Dos investigadores, Bary Pradelski, del Centro Nacional para la Investigación Científica francés y el Oxford-Man Institute y Miquel Oliu-Barton, de la universidad Paris-Dauphine, han propuesto que los países definan zonas rojas y verdes, según haya mucha o poca incidencia del coronavirus, con controles para moverse de unas a otras (como los cierres perimetrales). En las rojas proponen vacunar primero al personal sanitario o a los mayores de 65 años, para reducir la incidencia. Pero, en las verdes, a quienes viajen entre zonas distintas y a quienes por su trabajo tengan que interactuar con muchas personas, para evitar los contagios o importarlos. Es una propuesta novedosa de priorización, dice Roldan. Cree que no sería necesario vacunar a toda la población, pero sí que debería quedar inmunizado en torno al 60-70%.