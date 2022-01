La víctima del exmarido de Mónica Oltra pide ayuda: «No queremos que nuestros hijos vivan en centros de la Generalitat»

«El frío se está apoderando de nosotros». «Hemos tenido que dormir muchas noches en portales, y también varias en una terraza y aún así no nos importa, lo único que queremos es nuestros hijos, no queremos separarnos de nuestros hijos, no queremos que nuestros hijos vivan el mismo tormento que nosotros en centros en manos de la Generalitat Valenciana». Es el grito de auxilio de Teresa y Pedro, padres de un niño de ocho meses y de un segundo bebé en camino.

Ambos han abierto un crowdfunding con el que recaudar donativos para comprar comida, leche, pañales y poder alquilar una vivienda, ante el temor de que los servicios sociales les retiren la custodia del menor.

Fuentes de la Generalitat Valenciana han recordado este lunes que a la joven se le ofrecieron «ayudas y recursos» de la Administración de la red de emancipación, pero escogió otras opciones al cumplir la mayoría de edad y dejar de estar tutelada.

Según el texto que acompaña a la petición realizada en la plataforma GoFundMe, la pareja afronta «desde junio de 2020 las dificultades propias de los menores tutelados que cumplen 18 años». Secuelas «agravadas», en el caso de la joven, por los abusos sexuales que recibió por parte de Luis Ramírez, educador del centro de menores en el que residía -exmarido de Mónica Oltra- y condenado a cinco años de prisión.

Precisamente hace unas semanas la Audiencia de Valencia ordenó continuar la investigación por la supuesta falta de protección de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, dirigida por Oltra, sobre la propia Teresa, por unos hechos que sucedieron entre entre finales de 2016 y principios 2017.

El abogado de la víctima solicitó que se dilucidará la responsabilidad de varios funcionarios de este departamento, así como de la directora del centro concertado, después de que la sentencia que condenó al acusado pusiera en entredicho la gestión que el ejecutivo autonómico hizo sobre este asunto tras conocer la denuncia de la entonces menor.

Ahora, tras perder su trabajo en el Hospital de Torrevieja -su contrato terminó tras pasar a ser de gestión pública- y «con un padre en prisión y una madre con una gran adicción a las drogas» buscan «valerse por sí mismos».

En paralelo, Oltra ha solicitado comparecer en la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas para explicar el informe que su departamento remitió al Síndic de Greuges con datos sobre abusos a menores tutelados en la Comunidad Valenciana.

A raíz de estas cifras, el defensor del pueblo emitió una resolución que recogía que entre el 20 de junio de 2020 y el 20 de junio de 2021 el número de menores de edad víctimas de abusos bajo medida de protección en la región ascendió a 175: 127 en acogimiento residencial y 48 en acogimiento familiar.

