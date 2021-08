La victoria de los talibanes contra el globalismo, una lección moral para la depravada Europa

AR.- Han vencido los talibanes a las fuerzas más poderosas de la tierra. Hay una cierta belleza poética detrás de la conquista de Afganistán, sin aviones, ni carros de combate, ni equipos informáticos. En menos de dos semanas, un ejército de 30.000 desarrapados se impuso a las grandes potencias militares entrando en las ciudades a bordo de vehículos Toyota y portando los AK 47, sus fusiles de asalto tradicionales. No hallaron resistencia alguna por parte de esos 300.000 soldados pertenecientes al Ejército Nacional Afgano (ENA) que fueron largamente adiestrados y fuertemente equipados por Estados Unidos.

Un ejército supuestamente mal organizado no conquista un país con la facilidad que lo hicieron los talibanes, sin el apoyo mayoritario de la población. Si las potencias que han estado presentes en Afganistán dicen representar los valores supremos de la democracia, siendo el de la voluntad popular su máxima expresión, debemos aceptar que los afganos quieran vivir conforme a los principios de las leyes naturales y que detesten la nauseabunda decadencia y el libertinaje de las pervertidas naciones europeas, gobernadas por títeres masónicos.

¿Es tan reprobable la opción elegida por los afganos? ¿Es menos reprobable nuestro modelo corrompido de vida? Los medios han repetido hasta la extenuación las restricciones impuestas por los talibanes a las mujeres? Parece conturbar nuestro ánimo la imposición de tales reglas. ¿Estamos sin embargo en condiciones de ejercer el magisterio moral en nombre de unas naciones que autorizan por ley el cambio de sexo a los 4 años sin el consentimiento de los padres? ¿Podemos rasgasnos las vestiduras, en un ejercicio de hipocresía sin límite, por las medidas leoninas impuestas a las mujeres afganas, mientras aceptamos que en nuestros países baste el testimonio falso de una mujer despechada para que un hombre inocente sea detenido y encarcelado? ¿Estamos en condiciones morales de juzgar la brutalidad de los talibanes, mientras admitimos que millones de niños abortados estén siendo diseccionados vivos, almacenados y vendidos en piezas para alimentar a la industria farmacéutica? ¿Podemos erigirnos en defensores de la dignidad humana cuando hemos dejado morir, solos y abandonados por sus familias, a miles de ancianos? ¿Procede que denunciemos el adoctrinamiento en las madrasas en nombre de un sistema educativo que promueve el polisexismo y criminaliza al docente que sostiene la existencia de solo dos sexos? ¿Debemos encauzar moralmente a los afganos en nombre de unas naciones destructoras del núcleo de la unidad familiar y que rinden culto a la eugenesia; o lo que es lo mismo, a la pseudociencia hecha ley? ¿Ofende más a nuestros ojos la mujer que cubre íntegramente su cuerpo que la que lo mutila?

Aceptamos que la llegada al poder de los talibanes tenga muchas lecturas interesadas. Acéptese la nuestra: el globalismo genocida puede ser vencido y arrojado al vertedero de la historia. No resueltos a reconocer su derrota, la mafia globalista ya prepara su artillería mediática para inundarnos de imágenes que apuntalen en la psique colectiva la iniquidad de sus vencedores. Todo menos aceptar que hay rincones en el mundo que no quieren acabar como la depravada Europa. Que al menos este momento histórico sirva para que meditemos acerca de la “cultura de la nada”, de la libertad sin límite y sin contenido, del escepticismo ensalzado como conquista intelectual. Esta cultura de la nada no está en condiciones de resistir el asalto de 30.000 hombres henchidos de fe y temerosos de Dios. Solo el redescubrimiento del acontecimiento cristiano, como única salvación para Occidente y, por consiguiente solo una decisiva resurrección del alma antigua de Europa, podrá ofrecer una solución diversa a esta confrontación inevitable entre la humanidad y los que quieren reducirla a escombros.

El enemigo no lo tenemos en el Extremo Oriente. Ningún talibán vino nunca a España a imponernos sus costumbres ni sus leyes. El enemigo lo tenemos dentro. Con la complicidad de la jerarquía católica, el alma de nuestras naciones cristianas ha sido atacada y debilitada. El ataque ha sido a sus tres potencias: memoria, entendimiento y voluntad. A la memoria histórica auténtica mediante la memoria falsa; al entendimiento, despreciando los valores innegociables y a la voluntad, con el desamor a la herencia recibida. De esta forma, unas generaciones, que no es lo mismo que un pueblo, pueden cambiar de conducta, tal y como está sucediendo en la España de hoy. A la viga de hierro, que permanece firme, la convierte en masa, que es moldeable. Si el cuerpo del hombre se convierte en cadáver y se pudre cuando cesa el soplo de vida, la nación, privada del suyo, deja de serlo, y económica, cultural y políticamente se reduce a zona de riesgo.

El nutriente revitalizador, el resurgimiento, no pude ser otro que el de reencontrar sus raíces cristianas y cumplir con su misión histórica.

No es lo mismo estar juntos, que estar unidos. Juntas están las maletas sobre la baca del coche, y sujetadas por el pulpo. Si el pulpo se quita o se rompe, las maletas, al moverse el coche, se caen al suelo. Lo mismo sucede con respecto a la nación cuando la diversidad y el pluralismo, estimulan su fraccionamiento y no hay baca ni pulpo político que lo impida.

Por el contrario, cuando la diversidad y el pluralismo son fruto de la unidad íntima de la nación manifestada durante siglos, con su fuerza creadora, la diversidad y pluralismo se complementan, y enriquecen.

No es solo el miedo lo que nos hace actuar tan cobarde y miserablemente. Es la falta de pertrechos morales que blinde nuestra raquítica existencia humana de la tendencia hedonista como principal mandamiento. El problema fundamental que tienen hoy España y Europa es un problema espiritual. Es la apostasía en masa de los ciudadanos europeos. Ahora, debido a esa apostasía, tenemos una Unión Europea que no es más que un instrumento para extender el Nuevo Orden Mundial.

La fortaleza de Occidente no la encontraremos nunca en sus parlamentos ni en sus instituciones partitocráticas; se halla en los valores innegociables, que son a modo de roca viva sobre la que se apoya el edificio, es decir el Sistema. Dichos valores son básicos, inamovibles. Si el edificio se construye sobre la arena de las opiniones, el primer temblor de tierra, o un viento huracanado, derribará el edificio, convirtiéndolo en un montón de escombros.

La esperanza está en el Cristianismo, que ha sido el instrumento eficacísimo de la civilización occidental contra todos los que antes también quisieron convertir nuestras patrias en un gigantesco campo moral de ruinas.

Solas y borrachas llegarán todas a una casa sin padre ni madre, a oscuras, habiendo abortado varias veces y sin esperanza. Este es el mundo que los afganos no quieren para sus hijos.

No busquen enemigos exteriores destructivos. Ha sido un proceso interno de degradación-degeneración-depravación en el que Occidente ha decidido y aceptado su autodestrucción.

Si seguimos buscando la verdad en los científicos y en los políticos chamanes, entonces la respuesta no debería ser otra que hacer acopio de papel higiénico a la espera de los pavorosos acontecimientos que están por venir.

De acuerdo a la teoría del dominó, la próxima ficha en caer será Yemen. Francia se retira del Sahel porque allí está ocurriendo lo mismo que en Afganistán. Pronto el yihadismo partirá Africa en dos. Nigeria, Malí, Burkina Fasso, República Centroafricana, Mozambique, Somalia, Eritrea y el sur de Libia estarán en manos de los yihadistas. Y esta vez nadie hará nada porque no hay dinero.

El proceso natural será ir hacia la costa norte, porque Europa se halla exhausta, dividida y completamente degradada desde el punto de vista moral y social. Europa es ya una cueva de políticos corruptos, de gánsteres masónicos y de pervertidos sexuales, ademas de cobardes.

¿Cuánto resistirán Marruecos, Argelia, Libia y Egipto cuando se produzca la segunda fase de la gran crisis sistémica? Puede que dos o tres años.

Luego, las banderas negras llegarán hasta las puertas de Ceuta y Melilla. ¿Qué haremos entonces? ¿Nos defenderán los polisexistas o se rendirán en masa a los nuevos amos? ¿Y las feministas? ¿A qué sacrificio estarían dispuestas para defender sus privilegios? ¿Alcanzaremos a ver a Irene Montero responderles con la misma saña que lo hace habitualmente con quienes ella sabe que no tiene nada que temer? Mucho nos tememos que la deserción será masiva y que los que hoy claman en favor de la aconfesionalidad del Estado y de la destrucción de la moral natural, serán los primeros en mirar a La Meca cinco veces al día.

El reto es autoregenerarse sin tiempo que perder, o sucumbir definitivamente a otras culturas más fuertes que, como buitres, sobrevuelan en círculo y pacientemente, a la res que ya ven renquear.