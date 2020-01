Las 10 frases del discurso de investidura de Pedro Sánchez

– “No se va a romper España, no se va a romper la Constitución, lo que se va a romper es el bloqueo a un Gobierno progresista legítimamente elegido por los españoles”

– “No hay otra vía que a través de un diálogo que se desarrolle dentro de la Ley. La ley por sí sola tampoco basta. La Ley es la condición, el diálogo es el camino”

– “Existe, en otros puntos de España, un rechazo a las acusaciones que vierten algunos líderes independentistas sobre la España Constitucional. Yo me incluyo entre ellos”

– “Hay que retomar la única vía posible: la política. La del diálogo, la negociación y el pacto. Amparado por nuestra Constitución”

– “El gobierno abordará el conflicto político en Cataluña impulsando mesas de diálogo en el ámbito de Cataluña y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Siempre dentro del marco constitucional”

– “Necesitamos recomenzar. Retomar nuestro diálogo político en el momento en que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en que los agravios comenzaron a acumularse. Retomar la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto”

– “No cabía otra mayoría parlamentaria que la que hoy vamos a presentar”

– “El PSOE es, como dicen sus siglas, un partido español formado por compatriotas, que sigue contribuyendo a mejorar la vida de nuestra sociedad. Se equivoca la derecha que pone en duda el compromiso de la izquierda con España”

– “Las derechas emiten los peores presagios sobre España, mientras no hacen nada para evitarlos. No los comparto, pero si no son fingidos, no entiendo por qué no mueven un dedo”

– “En esta investidura se va producir una coalición curiosa. La de la ultraderecha, la derecha, quienes se dicen antisistema y los extremistas. La España que bloquea”