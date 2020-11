Las 5 técnicas de la psicoterapia de pareja para salvar tu relación

La psicoterapia para parejas es un proceso dirigido por un psicólogo experto, en el que se le dan a un matrimonio o a una pareja herramientas nuevas que les den la oportunidad de resolver sus conflictos.

Independientemente del tiempo que lleven, las relaciones suelen pasar por altibajos y diversas etapas. La intensidad con la que se comienza una relación o la calma necesaria que viene posterior a ello, no siempre se gestiona de la mejor manera. Es en esta fase donde pueden llegar a existir los problemas que deben ser resueltos.

Es importante saber que, si ambas partes no cuentan con las herramientas necesarias, el problema puede empeorar fácilmente, e incluso llegar a hacer que la pareja ponga un punto y final.

Es justo antes de que esto ocurra donde se suele solicitar ayuda profesional, una vez que la crisis ha tocado la puerta.

¿Qué busca la terapia de pareja?



La terapia de pareja busca que, una vez que los conflictos han salido a flote, momento en el que normalmente se suele buscar ayuda, saber cómo ambas partes pueden trabajar para solventarlo.

En una terapia de pareja se comienza por evaluar la comunicación, la manera que tiene cada uno de enfrentarse o las bases de apoyo y empatía.

Sobre estos pilares se crearán y se trabajan determinadas herramientas para cada parte y claro, para la relación en sí.

Esto es algo que les va a servir a futuro, ya que produce una visión nueva, más amplia, la cual es creada en conjunto, lo cual les fortalecerá.

5 técnicas para ayudarte a salvar tu relación



Pero, mucho antes de que se comience a buscar ayuda profesional y antes de que existan problemas realmente graves, se pueden utilizar técnicas diferentes que hagan cesar el malestar, disminuyendo los roces pequeños y fortaleciendo la unión de pareja.

Las siguientes 5 van a ayudar, desde el marco de la terapia de pareja, a que sanes heridas pequeñas:

– Compromiso: ¿de verdad ambos están dispuestos a cambiar una parte de su vida? El problema en muchos casos es, que solo uno está realmente dispuesto a cambiar sus conductas y el otro simplemente se sienta a esperar que con esto sea suficiente.

Debemos ser conscientes que, es solo desde cada miembro de la pareja donde se puede llegar a evolucionar realmente.

– Especifico: la mayoría de los problemas que existen tienen a repetirse frecuentemente. Es en este punto donde cada uno debe especificar clara y sencillamente que es lo que quiere del otro y que está dispuesto a cambiar. Se debe llegar a un equilibrio, pero siendo siempre breve y preciso.

Esto puede incluso implicar que, haya que dejar de improvisar y adaptarse siempre a los acuerdos.

– Perdón: cuando una pareja encuentra el obstáculo en el que existió un hecho del pasado que no es perdonado, se debe específicamente trabajar esa área. La persona que vive con rencor siente rabia, esto es producido por la no aceptación y la búsqueda de seguridad y protección para que dicho evento no vuelva a suceder.

Sin embargo, la emoción que correspondería es la tristeza y que nos va a permitir aceptarlo y avanzar. Esta no es una emoción que nos vuelva más débil.

– Tiempo fuera: cuando existe una discusión, lo habitual es que uno intente imponer su opinión al otro, sin escucharlo ni dejar espacio a otras respuestas. Esta manera de comunicación solamente produce enfado y frustración.

Si se llega a este punto, cada uno deberá irse del sitio, realizar alguna técnica de relajación y volver al cabo de unos cuantos minutos o incluso unas horas a retomar la conversación con más calma.

– Me siento así: si nos expresamos desde el “yo me siento” o “yo siento” la situación va a cambiar mucho, va ser más diferente a cuando decimos “tú me haces sentir”.

Estamos quitando la responsabilidad de la otra persona y nos la ponemos a nosotros, los que realmente estamos sintiendo esa emoción.

Este punto va a ayudarte a evitar culpas, sin importar lo que haya sucedido. Producirá una mayor empatía. Debemos ser responsables de nuestras emociones, y de cuanto nos afecta lo que el otro haga o diga.

Beneficios de recibir terapia de pareja online



Estudios científicos concluyen que la terapia de pareja es una de las ofertas de psicoterapia mas útiles, pero aun son muchas las parejas que no son consientes de todos los beneficios que esta puede ofrecer a su relación y de que ayuda a mejorar la satisfacción dentro de la relación, devolviendo la felicidad.

Para recibir psicoterapia de pareja, no es necesario haber recibido algún diagnostico para acudir al psicólogo, pues estas sesiones terapéuticas giran en torno a la relación y no a un individuo.

Actualmente existe también la terapia online, la cual brinda confidencialidad, intimidad y comodidad, aportando también muchos beneficios, entre ellos se encuentran:

Acceso desde cualquier sitio: la terapia de pareja online puede ser realizada desde cualquier parte del mundo.

Es posible asistir a esta sin la necesidad de desplazarte de tu hogar o de donde se encuentren.

Conveniencia: esta manera de terapia brinda un horario mucho más flexible, por lo que el paciente puede ajustar las sesiones de acuerdo a su agenda y a su ritmo de vida.

Comodidad: las parejas podrán conectarse con el psicólogo online desde su propio entorno, donde se sienten realmente seguros y cómodos.

Confianza: como la comodidad favorece la confianza y una alianza terapéutica nueva que repercute en el bienestar de la pareja igual que sucede en una terapia presencial.

Diversas maneras de comunicación: la terapia online te permite conversar con el psicólogo de la forma que mejor se adapte a tus necesidades, ya sea por chat, videollamada, entre otros.

La escritura como una herramienta terapéutica: al escribir sobre los pensamientos que se tienen y las emociones que se sienten es una excelente herramienta terapéutica, realmente efectiva que puede ser utilizada en una terapia online.