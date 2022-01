Las 8 mentiras que los gobiernos de todo el mundo repiten sobre el COVID-19

ER.- Les ofrecemos ocho de las mentiras más grandes que están difundiendo sobre COVID-19. Creerlas o no se ha convertido en un test de inteligencia, donde la mayor parte de la población ha demostrado tener un muy bajo coeficiente intelectual.

Los gobiernos más poderosos del mundo están difundiendo las mismas mentiras sobre COVID-19, sus efectos y cómo mitigarlo. Según el periodista Ben Armstrong del New American, este es un esfuerzo coordinado para sembrar el miedo para que puedan ganar más poder y control sobre las personas.

Pensando en la misma línea que Armstrong está el doctorMike Yeadon, ex vicepresidente, científico jefe e investigador de la gran empresa farmacéutica Pfizer, quien expresó la creencia de que existe un “plan supranacional” para apoderarse de todas las democracias del mundo».

“Todos los países tenían planes de preparación para una pandemia algo similares que eran muy simples”, dijo Yeadon durante una entrevista con la empresa de medios alemana OVALmedia . “Todos los descartaron en las semanas de marzo de 2020, todos, y los reemplazaron con el mismo guión narrativo… Yo los llamo ‘las ocho mentiras del COVID’. Cada uno de ellos es mentira, y creo que el objetivo era asustar a la gente hasta la muerte”.

El coronavirus es muy mortal

Una de las primeras mentiras que los gobiernos sacaron a relucir sobre el coronavirus es que es un virus extremadamente letal que podría matar fácilmente a cualquiera que se infecte con él.

La verdad es que COVID-19 tiene una tasa de supervivencia de alrededor del 99 por ciento para las personas que no tienen comorbilidades que las hagan más propensas a sucumbir a cualquier enfermedad.

Las pruebas PCR son efectivas para detectar el COVID-19



Las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se consideran el estándar de oro para detectar la presencia de SARS-CoV-2, que nunca ha sido aislado, en una persona.

Según Armstrong, las pruebas de PCR utilizadas por los gobiernos de todo el mundo están calibradas específicamente para detectar incluso el fragmento más pequeño de cualquier coronavirus, no solo el SARS-CoV-2, no aislado ni secuenciado. Esto se utiliza para aumentar artificialmente el número de personas infectadas.

Las máscaras funcionan



Al principio de la pandemia, los funcionarios de salud pública de todo el mundo afirmaron que las personas deberían usar máscaras faciales cuando se encuentran con personas fuera de su hogar, ya que las protegen del COVID-19.

Pero las máscaras faciales que recomendaron estos funcionarios nunca fueron diseñadas para filtrar el aliento y las partículas del aliento. Fueron diseñados para su uso en hospitales para que a los médicos y las enfermeras no les entre sangre u otros fluidos corporales dentro y alrededor de la boca y la nariz.

Los confinamientos pueden ralentizar la propagación del coronavirus



Muchas personas en todo el mundo inicialmente creyeron que los bloqueos detendrían o ralentizarían la propagación del coronavirus, ya que la enfermedad ‘se transmite de persona a persona’.

Pero las infecciones nunca se detuvieron, y casi dos años desde que comenzó la pandemia, los casos siguen creciendo y se siguen propagando incluso en países que aún tienen estrictos confinamientos.

Las personas asintomáticas pueden propagar el virus



Los funcionarios gubernamentales y de salud pública siguen advirtiendo que incluso las personas aparentemente sanas pero asintomáticas aún pueden propagar el coronavirus.

“Amigos, si no son sintomáticos, ¿cómo pueden estar propagándolo?” preguntó Armstrong retóricamente. “No hay que tener miedo de las personas que no están enfermas”.

Armstrong señaló que se debe diferenciar el término “asintomático” de las personas que tienen síntomas leves que no han atendido adecuadamente.

“Hay una ventana muy pequeña en la que… en realidad tienes síntomas leves, pero aún no lo sabes”, dijo. “Tienes ese dolor de garganta y un poco de secreción nasal, pero no crees que estás enfermo… Pero eso no es asintomático, hay síntomas. Y durante ese primer pequeño período, podrías estar propagándolo”.

No hay tratamientos adecuados



Los gobiernos de todo el mundo afirman que la única forma de tratar adecuadamente el COVID-19 es a través de la vacunación .

Pero los virólogos han examinado exhaustivamente las etapas de una infección por coronavirus (replicación, inflamación, coagulación) y han concluido que esta infección en múltiples fases puede ser muy tratable si los médicos la tratan como lo harían con cualquier otra enfermedad viral respiratoria.

La inmunidad natural es ineficaz



Dada la proliferación de vacunas contra el COVID-19, los gobiernos de todo el mundo están desacreditando la inmunidad natural, la inmunidad que obtiene una persona después de recuperarse de un ataque contra la COVID-19.

Así no es como funcionan los sistemas inmunológicos. Una vez que la infección ha desaparecido del cuerpo de una persona, ese sistema inmunitario ya sabrá qué hacer si intenta ingresar nuevamente al cuerpo.

Las vacunas COVID-19 son seguras de usar



Quizás la mentira más grande que los gobiernos y los funcionarios de salud pública han repetido como loros es que las vacunas contra el COVID-19 son seguras y efectivas. En realidad, estos medicamentos experimentales y peligrosos son mortales. (Relacionado: los estadounidenses ya no compran la propaganda, el engaño y las mentiras del gobierno sobre las vacunas contra el COVID-19 ).

“Si alguien dice que es segura y efectiva, está mintiendo una vez más”, dijo Armstrong. “Es la vacuna más mortal y más horrible jamás creada, que se ha administrado a una población masiva sin eliminarla. Ninguna se ha acercado tanto”.

