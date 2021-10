Las antenas 5G podrían causar accidentes aéreos, advierte la Administración Federal de Aviación

Vanesa Catanzaro.- Por serias preocupaciones sobre la seguridad de la aviación por las redes inalámbricas 5G que están programadas para comenzar a funcionar a principios de diciembre, la Administración Federal de Aviación (FFA) lanzó una seria advertencia a las empresas aéreas, reportó Fox Business.

La FFA, agencia reguladora de la seguridad en la aviación, planea advertir a los pilotos y a las compañías aéreas a través de un boletín especial que está elaborando, acerca de las potenciales interferencias del sistema 5G en tierra sobre ciertas funciones automatizadas que se aplican en el sistema de cabina, las cuales son usadas por los pilotos para prevenir accidentes, ya sea por mal tiempo, por colisiones en vuelo, etc.

Según advierte la agencia reguladora, si los pilotos de vuelos comerciales no pueden utilizar dichas funciones de seguridad, las compañías aéreas se verá obligada a “reducir drásticamente la capacidad operativa de la aviación”, ya que habría cancelaciones de vuelos, retrasos y desvíos en más de 40 áreas metropolitanas de EE. UU. donde se encuentran las torres.

Bradley Mims de la FAA, dijo en una carta fechada el 6 de octubre, que la agencia comparte “la profunda preocupación sobre el impacto potencial en la seguridad de la aviación resultante de la interferencia en el rendimiento del altímetro de radar de las operaciones de la red 5G en la banda C”.

A los expertos técnicos de la industria de la aviación de EE. UU. puntualmente les preocupa que algunas frecuencias utilizadas para el servicio 5G (puntualmente la banda C de frecuencias de radio de entre 3,7 y 4,2 gigahercios) interfieran con los altímetros de radar, que son instrumentos que miden la distancia entre la aeronave y el suelo.

Los reguladores de seguridad aérea han mantenido una discusión de larga data con los reguladores de telecomunicaciones por este tema, ya que estos últimos rechazan las preocupaciones de seguridad planteadas.

Los funcionarios de la Comisión Federal de Comunicaciones (CFC), organismo que regula el uso comercial de las ondas de radio, y la industria de las telecomunicaciones, alegan que no hay suficiente evidencia que respalde la afirmación de que la red 5G interferirá con la aviación.

Una portavoz de la FCC dijo que el regulador de telecomunicaciones sigue comprometido con garantizar la seguridad aérea “mientras avanza con el despliegue de nuevas tecnologías que apoyan las necesidades de los consumidores y las empresas estadounidenses”.

Meredith Attwell Baker, presidenta de CTIA, un grupo de comercio de tecnología inalámbrica que nuclea AT&T Inc., Verizon y T-Mobile US Inc., dijo que las redes 5G pueden usar el espectro de banda C, que son seguras y que ya se están utilizando en 40 países.

“Cualquier retraso en la activación de este espectro pone en riesgo la competitividad de Estados Unidos y pone en peligro nuestra capacidad para asegurar el liderazgo global de 5G”, dijo en un comunicado.

Pero para la FFA las potenciales interferencias son una preocupación real para la seguridad de los vuelos y para la economía de las compañías aéreas.

Respecto de una solución a más largo plazo, la industria de la aviación plantea que modernizar algunos altímetros con “filtros fuera de banda” podría ser posible, pero tomaría años y “es probable que muchos miles de aviones civiles se vean afectados”.

