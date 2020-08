Las enfermeras alertan: no todos los geles hidroalcohólicos protegen frente al Covid-19

Ya nadie sale de casa sin el gel hidroalcohólico en el bolso. Es, junto a la mascarilla, un básico para mantener una correcta higiene y evitar el coronavirus. Pero, según alerta la Organización Colegial de Enfermería, no todos los que se están vendiendo en el mercado protegen frente al Covid-19.

«Hay que recordar que una de las principales armas frente al virus es la higiene de manos. Lo ideal sería lavarse con agua y jabón, sobre todo para la población general, pero somos conscientes de que no siempre tenemos un lavabo cerca donde llevarla a cabo. En esos casos se debe recurrir a los geles hidroalcohólicos, pero antes de comprarlos se deben tener en cuenta la concentración de alcohol que lleva y frente a qué microorganismos es efectivo. Estamos preocupados porque los ciudadanos están comprando y utilizando algunos geles que no sirven frente al virus y su uso les da una falsa sensación de seguridad que puede llegar a exponerlos al Covid-19, con las consecuencias fatales que esto puede llegar a suponer», explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

Antes de comprar cualquier gel es importante leer su etiquetado. «Hay que diferenciar entre los geles higienizantes y los geles desinfectantes. Para que un gel sea desinfectante debe tener un porcentaje de alcohol de entre el 70% y el 90%. Teniendo en cuenta que el SARS-CoV-2 es un virus debemos comprar hidrogeles con efecto viricida y muy preferiblemente que cumplan la normativa UNE14476», resalta María Enríquez, enfermera del Consejo General de Enfermería.

La higiene de manos con hidrogel debe hacerse cuando no se disponga de agua limpia y jabón, después de tocar cualquier superficie que pueda estar contaminada ya sea dentro de domicilio o en la calle -el parque, el transporte público o privado compartido, comercios…- y de manera frecuente en reuniones, especialmente cuando hay no convivientes. «El número de contagios no cesa y, como sanitarios que hemos estado en primera línea de la pandemia, no queremos que se repita una crisis igual que la que hemos vivido en estos últimos meses. Por ello, queremos recordar que seguir las recomendaciones sanitarias pueden prevenir los rebrotes», afirma Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

Durante la aplicación de estos geles se debe tener especial cuidado y evitar aplicarlos en zonas sensibles o dañadas de la piel o mucosas. Además, hay que recordar que se caracterizan por tener un alto porcentaje de etanol y por tanto son inflamables, por lo que deben estar alejadas de focos de calor como: llamas abiertas, chispas o cualquier fuente de ignición; y evitar fumar inmediatamente después de usarlos o en lugares donde estén almacenados.

Como desinfectarse



-Aplicar en la palma de la mano una cantidad de producto suficiente para que llegue a todas las zonas de tus manos.

-Frota las palmas de la mano entre sí para extender el gel.

-Frota la palma de a mano derecha con el dorso de la mano izquierda y viceversa.

-Frota las palmas de la mano entre sí con los dedos entrelazados.

-Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándote los dedos.

-No olvides tus pulgares: frótalos con un movimiento de rotación mientas los agarra la mano contraria. Hazlo con ambas manos.

-Frota las puntas de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación. También con la otra mano.

-Una vez secas, tus manos son seguras.