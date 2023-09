Las exigencias de Puigdemont, en directo | La CUP se muestra de acuerdo con las exigencias de Carles Puigdemont

14:52

Las exigencias de Puigdemont | La Eurocámara obliga a retirar una foto del 1-O en una exposición de Junts



El Parlamento Europeo obligó al eurodiputado de Junts Toni Comín a retirar este martes una fotografía del referéndum ilegal del 1-O que figura en una exposición dentro de la Eurocámara que no había sido incluida en el dossier previo para su aprobación, informó a EFE el responsable de autorizar las muestras en esta institución.

«Como cuestor responsable de autorizar las exposiciones, he pedido al eurodiputado Comín que elimine la imagen, ya que no formaba parte del expediente que presentó para su autorización. ¿Fue una omisión deliberada por su parte o un error genuino? No juzgaré, pero las reglas son muy claras y se aplican a todos», dijo a EFE Christophe Hansen, uno de los cinco cuestores del Parlamento, el grupo de los eurodiputados que se encarga de las cuestiones administrativas de la Eurocámara.

